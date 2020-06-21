Як правильно харчуватися в період сильної спеки

Втрата апетиту, поганий сон, млявість - періоди спекотної погоди не завжди радують нас. Але поряд зі звичайними запобіжними заходами, яких ми повинні дотримуватися під час теплових хвиль, є важливі поради щодо подолання проблем в спекотну погоду.

Отже, як їжа та напої допомагають нам в спекотні дні? Про це виданню bbcgoodfood.com розповідає дієтолог Керрі Торренс.

Скільки води ми повинні пити?

Зазвичай ми втрачаємо від 2 до 2,5 літрів рідини в день через потовиділення, дихання та інші виділення. Тому, відповідно до рекомендацій фахівців з харчування, в звичайні дні ми повинні пити близько 6-8 склянок води або іншої зволожуючою рідини. Доброю новиною є те, що ми можемо досягти цієї норми за допомогою молока, напоїв без цукру, чаю та кави, а також звичайної води. Але пам'ятайте, що напої з кофеїном мають сечогінну дію, змушуючи вас втрачати рідину. Тому Керрі пропонує звести їх до мінімуму. Фруктові соки та коктейлі теж враховуються, але вони повинні бути обмежені до 150 мл в день через натуральний "вільний" цукор, який вони містять.

Фруктові соки повинні бути обмежені через натуральний цукор Getty

Керрі говорить, що "наші конкретні потреби варіюються в залежності від віку, розміру, статі та обсягу фізичної активності, а також факторів навколишнього середовища, включаючи температуру та вологість".

Як ми регулюємо питний режим в спекотну погоду?

Ми повинні переглянути наше споживання води під час спеки. Як стверджує дієтолог, більш високі температури та вологість збільшують швидкість випаровування зі шкіри, що означає, що ми більше потіємо. Тому ми повинні поповнювати наш рівень рідини все частіше та частіше. Кількість рідини залежить від ваших особистих властивостей, а також від того, наскільки ви активні.

Якщо ви регулярно займаєтеся спортом, Керрі пропонує зробити вибір на користь спортивних напоїв, які спеціально розроблені для оптимального забезпечення поглинання рідини.

Чи можна пити занадто багато води?

Можна піти іншим шляхом і випити занадто багато - для більшості людей зі здоровими нирками це означає більш часте сечовипускання. Керрі говорить: "Занадто багато води, споживаної за короткий проміжок часу, може привести до того, що нирки не зможуть підтримувати електролітний баланс, тому кров стає дуже розведеної. Це впливає на те, як функціонує наш організм, наприклад, на кров'яний тиск. Гипонатриемія - це стан, викликаний занадто великою кількістю води, що призводить до небезпечного зниження рівня натрію. Атлети, які беруть участь в змаганнях на витривалість і приймають занадто багато рідини, можуть бути схильні до ризику такого стану ".

Які продукти оптимальні в спекотний день?

Керрі говорить, що продукти харчування становлять близько 20-30% нашого споживання рідини. Деякі з них містять більше води, ніж інші. Ми повинні вживати ці продукти в спеку, якщо ми хочемо підняти рівень H2O в організмі. Ось їх список:

Полуниця

Огірок

Кабачки

Селера

Салат

Диня

Огірки та салат містять більше води, ніж інші продукти Getty

Страви з високим вмістом рідини можуть допомогти досягти потрібного рівня гідратації. Серед них – супи, тушковане м'ясо і каша. Звичайно, їх можна зробити більш літніми, використовуючи сезонні інгредієнти.

Чи може холодна їжа та питво допомогти нам охолодитися?

Холодні напої та морозиво можуть здатися природним вибором, коли ви захочете охолодитися. Але насправді вони можуть принести більше шкоди, ніж користі. "Холодна їжа та напої можуть дати вам початковий охолоджуючий ефект, але він недовговічний", - говорить Керрі. "Це тому, що споживання їжі призводить до підвищення температури, оскільки процес травлення генерує тепло. У поєднанні з швидким охолодженням, що викликане холодними продуктами харчування та напоями, це означає, що ваше тіло надмірно компенсує підвищення температури. Таким чином, ви можете відчути себе більш гарячим, ніж раніше! "

Теплий чай допоможе регулювати теплообмін Getty

Пити що-небудь гаряче в сонячний день може здатися найменш привабливим заняттям, але теплі напої можуть насправді допомогти регулювати наше тіло.

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