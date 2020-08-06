Як правильно поєднувати продукти: озвучено корисні поради

Правильне поєднання продуктів допомагає уникнути глікемічних навантажень протягом одного прийому їжі та побічних ефектів травлення, таких як метеоризм і відчуття тяжкості.

Злаки і бобові, сирі овочі та макарони, м'ясо і перець – це приклади того, як можна стимулювати обмін речовин, підтримувати діяльність внутрішніх органів, а також забезпечувати організм поживними мікроелементами, повідомляє viversano.net.

М'ясо з перцем поліпшує засвоєння заліза

Як правильно поєднувати продукти?

Існують загальні рекомендації, засновані, насамперед, на принципі здорового харчування.

Неправильна комбінація макронутрієнтів (вуглеводів, білків і жирів) може викликати здуття живота, відчуття тяжкості в шлунку, біль і навіть збільшення ваги.

Складні вуглеводи добре поєднуються з овочами з низьким вмістом крохмалю, оскільки волокна, які в них містяться, зменшують кількість цукру, засвоюваного організмом. Крім того, вживання їх разом з бобовими утворює повноцінну страву з точки зору білка, так як вони доповнюють один одного за вмістом амінокислот.

Білок найкраще засвоюється в поєднанні з гіркими овочами, які стимулюють роботу печінки в процесі травлення. Зокрема, червоне м'ясо краще вживати з радіккіо, цикорієм і руколою, а до білого м'яса також підійдуть варені овочі.

Жири теж добре поєднуються з овочами. Однак в разі витриманих сирів краще використовувати саме сечогінні та багаті водою види, які стимулюють роботу нирок.

10 корисних комбінацій продуктів

Підсмажений хліб і оливкова олія першого холодного віджиму

Це один з найкращих способів поснідати: "хороші" жири оливкової олії дозволяють знизити і уповільнити всмоктування цукрів, що містяться в хлібі, уникнути піків глікемії та зберегти інсулін і апетит більш стабільними.

Горіхи та вівсяні пластівці

Ще одна ідеальна комбінація – волоські горіхи і вівсяні пластівці. Обидва продукти багаті на магній, залізо і мідь, необхідні елементи для виробництва гемоглобіну. Корисні жири і фітостероли волоських горіхів в поєднанні з бета-глюканами вівсяних пластівців благотворно впливають на метаболізм ліпідів, сприяють перистальтиці кишківника і здоров'ю системи кровообігу.

Сирі овочі та макарони

Макарони відмінно поєднуються з сирими овочами, такими як салат, рукола та огірки, заправленими оливковою олією першого холодного віджиму. Ця комбінація жирів і волокон уповільнює всмоктування цукрів, обмежує піки цукру в крові та сприяє більшому насиченню.

Коричневий рис і нут

Злаки і бобові ідеально підходять один до одного, оскільки дозволяють отримати повний амінокислотний профіль. У бобових мало метіоніну, цистеїну і триптофану, але багато лізину, тоді як в злаках спостерігається зворотна ситуація.

Отже, об'єднавшись в страві, вони стають джерелом повноцінного рослинного білка. Крім рису і нуту також можна поєднувати пшоно, ячмінь, гречку разом з квасолею, горохом або сочевицею.

Сирі помідори та цибуля

Помідори багаті на мінеральні солі та мають слабку сечогінну дію. Тим, хто страждає від затримки води, краще не додавати їх сирими в кожен салат. Правильна і розумна комбінація, яка дозволить ними насолоджуватися, полягає в додаванні сирої цибулі. Вона протидіє затримці та поліпшує нирковий дренаж.

Лосось і рукола

Лосось є відмінним джерелом вітаміну D, який стимулює засвоєння кальцію. Останній, зі свого боку, присутній не тільки в молочних продуктах, а й в багатьох овочах, наприклад, руколі. Ця комбінація продуктів поліпшує засвоєння і підтримує здоров'я кісток.

Салат з руколою, цикорієм і яйцем

Альтернативою вищезгаданій рибі є яйця – ще одне цінне джерело вітаміну D, яке можна додавати в салат з руколи та цикорію для поліпшення засвоєння кальцію.

М'ясо з гіркими овочами та ананасом

Білки м'яса беруть участь в діяльності органів травлення, а через високий вміст азотистих відходів – також у функціонуванні нирок. Тому їх краще супроводжувати сумішшю гірких овочів, таких як радіккіо, сира цибуля, ендивій і рукола. Крім того, ананас в кінці їжі додатково стимулює перетравлення білків через присутність бромелаїну.

М'ясо і перець

Залізо, яке міститься в м'ясі, відноситься до гемового типу і засвоюється організмом краще, ніж негемове (рослинного походження). Щоб ще більше полегшити його засвоєння, корисно поєднувати м'ясо з перцем, оскільки він містить високу кількість вітаміну С.

Витримані сири з гіркими та сечогінними овочами

Витримані сири багатші на білки, жири і солі, ніж молочні продукти, що викликає затримку води. Комбінація сирої селери, фенхеля та огірків забезпечує сечогінну дію, тоді як поєднання гірких овочів (цикорій, рукола, сирий артишок або радіккіо) сприяє відтоку жовчі.

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