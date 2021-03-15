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Як правильно варити яйця круто, всмятку, в мішечок

3.1т
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Скільки треба варити яйця, аби вони вийшли ідеальними? І скільки хвилин потрібно для того, щоб приготувати яйця круто, всмятку та в мішечок?

Редакція FoodOboz знає відповіді на ці питання та із задоволенням ділиться з вами лайфхаками приготування (щоб подивитися відео, доскорольте новину до кінця).

Основна складність варіння яєць полягає в тому, що жовток і білок вимагають різних температур у процесі приготування. Для білка є комфортною температура 82 градуси – так він схоплюється, але при цьому не перетворюється на гуму. А от жовток чудово себе почуває при 77 градусах. При більш високій температурі він набуває сіруватого відтінку і стає сухим і розсипчастим.

І якщо точну температуру під час варіння яєць відстежити вкрай складно, то час приготування – цілком реально.

Як варити яйця всмятку

Перший варіант: покласти яйця в холодну воду, дочекатися, коли вода закипить, після чого зменшити вогонь і варити 3 хвилини.

Другий варіант: яйця кімнатної температури покласти в киплячу воду, залишити на 1 хвилину. Потім зняти з вогню, закрити кришкою і витримати 5 хвилин.

Як варити яйця в мішечок

Перший варіант: покласти яйця в холодну воду, довести до кипіння і після закипання варити ще 4 хвилини.

Другий варіант: опустити в киплячу воду, варити 1 хвилину, вимкнути і витримати в тій самій воді 7 хвилин.

Як варити яйця круто

Тут є лише один варіант приготування. Яйця покласти в холодну воду, довести до кипіння, після чого варити ще 8-10 хвилин. Головне – не довше. Інакше, як ми вже казали, жовток буде сухим і сірим.

Відео-інструкція

Також даємо вам відео з порадами по приготуванню варених яєць від відомого британського шеф-кухаря і телеведучого Джеймі Олівера.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про помилки, яких багато людей припускаються під час приготування картопляного пюре: британський шеф, власник зірки Мішлен і ведучий британської версії "МастерШеф. Професіонали" Маркус Ворінг дав три поради, які допоможуть приготувати страву повітряної консистенції.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Особа
Джеймі Олівер
Тег
лайфхак
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