Як приготувати капкейк Керрі Бредшоу: детальний рецепт

Серіал "Секс і місто" повертається на екрани. Сиквел у форматі мінісеріалу матиме назву And Just Like That й вийде на стримінговій платформі HBO Max.

На честь цієї новини нью-йоркська пекарня Magnolia Bakery поділилася рецептом рожевих капкейків, які в одній із серій їли Міранда й Керрі. У тій серії подруги сиділи на лавці перед пекарнею і Керрі розповідала Міранді про те, що вона закохалася в Ейдана.

Капкейк, який їла героїня Сари Джессіки Паркер, – ванільний із рожевим кремом і декоративною ромашкою. У 2007 році їх офіційно назвали Керрі Бредшоу, на честь головної героїні серіалу. За словами власників пекарні, цей кекс завжди був їхнім бестселером.

На честь феєричної новини про повернення серіалу на екрани Magnolia Bakery поділилася рецептом приготування капкейків. Тепер приготувати їх може будь-хто. Кількість інгредієнтів розрахована на 24 капкейки.

Для тіста:

борошно – 3 склянки

розпушувач – 1 ¾ ч. л.

сода – ¼ ч. л.

сіль – ½ ч. л.

молоко – 1 склянка

сметана – 0,5 склянки

вершкове масло кімнатної температури – 200 г

цукор – 1 ½ склянки

чистий екстракт ванілі – 1 ¾ чайної ложки

яєчні білки – 4 шт.

Для ванільного крему:

вершкове масло – 200 г

чистий екстракт ванілі – 1 ч. л.

цукрова пудра (просіяна) – 4 склянки

молоко – 3-4 ст. л.

харчовий барвник рожевого кольору

цукрова прикраса у вигляді ромашки

Приготування:

У мисці змішати борошно, розпушувач, харчову соду й сіль. Окремо збити молоко і сметану. Міксером збити вершкове масло, цукор і ваніль, поки суміш не стане легкою й повітряною (близько 3-5 хвилин). Потім повільно ввести білки. Поступово додати борошняну суміш, чергуючи з молочною. Змішати все, аби не було грудочок. Тісто рівномірно розподілити в форму для випічки. Поставити в нагріту до 160 градусів духовку, випікати 20 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною паличкою: на ній не має залишатися тісто. Поки кекси печуться, приготувати крем. Міксером збити вершкове масло до легкої повітряної консистенції. Додати ваніль і перемішувати протягом хвилини. Поступово додавати цукрову пудру (по 1 склянці за 1 раз). Коли суміш почне густіти, додати молоко. Продовжувати збивати на низькій швидкості, поки крем не набуде гладкої кремової консистенції. Після цього додати в крем кілька крапель харчового барвника й перемішати. Барвник додавайте по 1 краплі – так ви зможете регулювати інтенсивність кольору. Коли капкейки вистигнуть, змастити їх зверху кремом і додати додаткові прикраси.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в мережі показали перший тизер до популярного серіалу "Секс і місто". У продовженні серіалу глядачі побачать трьох головних акторок із чотирьох: Сара Джессіка Паркер (Кері Бредшоу), Синтія Ніксон (Міранда Хоббс), Крістін Девіс (Шарлотта Йорк). Виконавиця ролі Саманти Джонс Кім Кетролл у продовженні участі не братиме.

Сиквел складатиметься з десяти серій, отже, кожна акторка заробить на проєкті по десять мільйонів доларів. Паркер, Ніксон і Девіс також виступили виконавчими продюсерами телешоу.