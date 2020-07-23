Як приготувати м'ятний соус песто: простий і швидкий рецепт

М'ятний песто є альтернативою класичному соусу з базиліком. Він надає стравам свіжість і особливий аромат, а також наповнює їх цілющими властивостями.

Використання трав на кухні – це спосіб ароматизувати їжу і зменшити кількість солі, яка при надмірному вживанні є фактором ризику серцево-судинних захворювань. Крім того, м'ята здатна поліпшити роботу травної системи, повідомляє melarossa.it.

М'ятний соус песто можна використовувати для надання смаку рибним стравам

Рецепт м'ятного соусу песто

Інгредієнти на 2 порції

40 свіжого листя м'яти

10 г мигдалю (можна замінити на фундук, волоські або кедрові горіхи)

10 г тертого пармезану

2 столові ложки оливкової олії

2 крупинки крупної солі

щіпка чорного перцю

Приготування

Добре промити листя м'яти та акуратно витерти його паперовим рушником. Перекласти в блендер разом з мигдалем (або горіхами, які більше подобаються), тертим пармезаном, олією, сіллю та чорним перцем. Збивати, поки соус не набуде вершкової та однорідної консистенції.

Якщо приготувати відразу велику кількість песто, важливо знати, що його можна зберігати в холодильнику лише протягом декількох днів (в закритій скляній банці).

М'ятний соус песто до макаронів

Цей соус варто використовувати для надання смаку макаронним виробам (так само, як і базиліковий або інші різновиди песто). Він добре поєднується з короткими макаронами фузіллі або трофі, а також відмінно підходить до спагеті або тальятелле.

М'ятний соус песто до закусок, основних страв і салатів

М'ятний соус песто можна розподілити по грінках для брускети або додати до рибних страв. Наприклад, філе тріски або хека, приготоване на пару або обсмажене на сковороді з невеликою кількістю олії, буде дуже смачним з декількома чайними ложками песто. Крім того, з його допомогою вдасться додати нотку аромату до салатів, пластівців або овочів.

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