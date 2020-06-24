Італійські експерти розповіли, як правильно приготувати бульйонний кубик

Овочевий бульйонний кубик є одним з найбільш вживаних продуктів на кухні, він може бути приготований в домашніх умовах. Всього кілька інгредієнтів необхідні для отримання повністю натурального овочевого кубика зі свіжих овочів і трав, де консервантом є морська сіль.
Залежно від сезону ви можете додати в цей рецепт гриби, кабачки, томатну пасту, гарбуз або запашні трави, такі як базилік, чебрець або будь-які інші. OBOZREVATEL розповість, як швидко та просто приготувати корисну овочеву суміш, а також як її зберігати. Інформацієй на своєму ресурсі поділилися експерти спеціалізованого видання cookist.it.
Готові овочеві кубики можна використовувати в багатьох стравах.
Можна залити їх водою, щоб вийшов овочевий бульйон. Можна додати кубик в пасту як соус або використовувати його при приготуванні овочевого рагу, тушкованої картоплі. Можете збагатити смак звичних каш з круп або бобових.
Незалежно від того, що ви використовуєте та який рецепт вибираєте, однозначно домашній овочевий кубик - це здорова й дешева альтернатива класичним бульйонним кубикам, які продаються в магазинах.
Як зробити овочеві кубики в домашніх умовах
Складові
Велика морква 2 • 21 ккал
3 стручки селери • 21 ккал
Лук шалот 2 • 29 ккал
Петрушка пучок • 79 ккал
Морська сіль • 286 ккал
Оливкова олія за смаком • 79 ккал
Калорії вказані для 100 гр продукту
Приготування
Вимийте овочі та поріжте їх на шматочки. Дрібно нарізати селеру й покладіть її в миску з іншими овочами.
Змішайте овочі в блендері з декількома столовими ложками оливкової олії, поки вони не перетворяться на пюре.
Перекладіть пюре в миску та приправте сіллю, добре перемішуючи.
Як зберігати
Для зберігання овочевого кубика покладіть суміш у форми для льоду та поставте в морозильну камеру на період заморожування. Через кілька годин перекладіть заморожені овочеві кубики в пакетики для харчових продуктів і залиште в морозилці для зберігання. При необхідності просто додайте пару заморожених кубиків в страву в процесі її приготування.
Деякі вважають за краще розміщувати суміш в банці, щільно притискаючи ложкою і поливаючи оливковою олією. У такому вигляді овочеву суміш можна зберігати в холодильнику протягом тижня. Але потрібно стежити, щоб після кожного використання суміш була покрита олією.
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