Як приготувати штолен: рецепти від Євгена Клопотенка та Лізи Глінської

Якщо ви думаєте, що штолен – це звичайний кекс, ви дуже помиляєтеся. Між цими двома стравами, як кажуть в Одесі, є дві великі різниці.

Редакція FoodOboz розповідає, що таке штолен, чим він відрізняється від звичних нам кексів-цеглинок із родзинками, а також ділиться рецептами святкової випічки від Євгена Клопотенка та Лізи Глінської.

Що таке штолен

Штолен – традиційна німецька випічка, яку готують на Різдво. На відміну від італійських панетоне, що схожі своєю круглою формою на нашу великодню випічку, штолени готують лише довгастої форми. І в цьому, треба зазначити, закладено певний сакральний сенс: просту довгу форму та мінімум декору різдвяного хліба вважають уособленням новонародженого Ісуса Христа, сповитого в біле простирадло.

Чим штолен відрізняється від кексу

Класичний штолен відрізняється від усіх інших кексів передусім своїм "важким" тістом: воно готується лише на основі натуральних дріжджів. Сухі дріжджі пекарі та кондитери не рекомендують використовувати, оскільки це порушує пропорції випічки, впливає на консистенцію тіста, та й взагалі псує весь рецепт.

Також ще одна відмінність штолену полягає у вершковому маслі, точніше, в його кількості: його не лише додають безпосередньо в тісто, а ще й добре змащують ним поверхню хлібця після запікання. Завдяки цьому штолен можна зберігати кілька місяців. Тому якщо ви раптом спечете забагато, можете не переживати: з'їсте його потім.

Штолен готують лише на натуральних дріжджах. Джерело: thespruceeats.com

Як приготувати штолен із марципаном. Рецепт Євгена Клопотенка

"Зазвичай штолен треба витримувати 21 день, а тільки потім куштувати. Але я вирішив, що можна трохи відійти від традицій: приготувати та з'їсти його відразу, тому що втриматися дуже важко", – каже шеф-кухар і телеведучий Євген Клопотенко. Й у власному блозі пропонує приготувати Marzipanstollen – класичний штолен із марципаном.

Для тіста:

пшеничне борошно – 500 г (+ для посипання поверхні)

цукор – 100 г

дріжджі – 25-30 г

сіль – 10 г

м'яке вершкове масло – 150 г

тепле молоко – 250 мл

ванільний цукор – 1 ч. л.

курага – 125 г

в'ялена журавлина – 125 г

темний ром – 50 мл

апельсинова цедра – за смаком

Для марципану:

мигдаль – 50 г

волоські горіхи – 50 г

цукор – 150 г

вода – 40 мл

Для змащення:

вершкове масло (розтопити) – 25 г

цукрова пудра – 2-3 ст. л.

Марципан можна купити готовий, а можна приготувати самостійно. Джерело: klopotenko.com

У велику миску висипати борошно та цукор. Розкришити дріжджі з одного боку миски, сіль і ванільний цукор – з іншого. Можна використовувати ароматні спеції і прянощі за своїм смаком: корицю, гвоздику, мускатний горіх тощо. Додати в миску із сухими інгредієнтами попередньо розм'якшене вершкове масло і тепле молоко. Перемішати. За бажанням на цьому етапі можна додати апельсинову цедру. Присипати робочу поверхню борошном, викласти тісто і місити його протягом 6-7 хвилин до отримання м'якої однорідної маси. Залишити тісто в мисці на 1 годину, щоб воно підійшло, накривши рушником або харчовою плівкою. Для марципану подрібнити в дрібну крихту (блендером або кавомолкою) волоські горіхи та мигдаль. У сотейник всипати 150 г цукру (з інгредієнтів для марципану) і влити 40 мл води. Варити на невеликому вогні до розчинення цукру. Додати крихту з горіхів і, постійно помішуючи, варити ще 3 хвилини до загустіння. Відкласти масу до повного охолодження. З холодної маси сформувати "ковбаску". Курагу нарізати невеликими кубиками і змішати її з в'яленою журавлиною. Залити ромом і залишити настоюватися на 2-3 години, якщо є можливість – на ніч. Обім'яти тісто і руками розподілити його в круглий пласт товщиною 1 см на посипаній борошном поверхні. Розподілити вимочену курагу та журавлину по всьому пласту. Трохи загорнути один бік – це буде тонкий край. З іншого боку загорнути трохи більше тіста до протилежного стику. Викласти зверху на тісто "ковбаску" з марципану. Скласти тісто ще раз до тонкого краю. Злегка прим'яти його в районі шва. Залишити сформований штолен ще на 20-30 хвилин. Випікати за температури 170-180 градусів протягом 45-50 хвилин. Дістати штолен із духовки і змастити розтопленим вершковим маслом. Охолодити. Посипати цукровою пудрою. Подавати холодним.

Цукровою пудрою посипати після того, як штолен повністю вистигне. Джерело: glinskaya.com.ua

Різдвяний штолен від Лізи Глінської

Кондитерка і суддя телепроєкту "МастерШеф" Ліза Глінська пропонує приготувати відразу три штолени вагою 1 кілограм кожен. Тому кількість інгредієнтів вказано на три штолени. Загальна кількість цукатів, сухофруктів і горіхів у такому рецепті становить пів кіло. Ви можете самостійно визначити, які саме горіхи і цукати використовуватимете, тут усе залежить від особистих смакових уподобань.

Для сиропу:

вода – 150 мл

цукор – 150 г

темний ром – 100 мл

курага – 100 г

сушений інжир – 100 г

смажений мигдаль – 100 г

світлі родзинки – 100 г

апельсинові цукати – 100 г

Для опари:

сироп, у якому було замочено горіхи і сухофрукти – 150 мл

свіжі дріжджі – 2 г (або сухі швидкодіючі – 1/3 ч.л.)

молоко – 150 мл

борошно – 300 г

Для тіста:

борошно – 600 г

опара – 600 г

молоко – 80 мл

цукор – 150 г

сіль – 4 г

свіжі дріжджі – 38 г (або сухі швидкодіючі – 7 г)

вершкове масло (жирність 82%) – 500 г

цедра двох апельсинів

марципан – 300 г

мікс прянощів – 10 г

Для марципану:

сирий мигдаль – 150 г

цукор – 150 г

вода – 60 мл

Мікс прянощів:

мелений кардамон – 2 г

мелена кориця – 3 г

мелений сухий імбир – 3 г

мелена гвоздика – 1 г

мускатний горіх (порошок) – 1 г

Додатково:

вершкове масло (для змащення) – 100 г

цукрова пудра (для посипки) – 100 г

Цукати і сухофрукти можна додавати на свій смак. Джерело: glinskaya.com.ua

Покрокове приготування штолену від Лізи Глінської можна подивитися тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав рецепти святкової випічки з різних країн світу. А також ділився рецептом улюбленої різдвяної випічки колишньої першої леді США Ненсі Рейган.

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