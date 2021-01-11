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Як схуднути після свят: детокс-дієта Гвінет Пелтроу

1.5т
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Настав час вибиратися з обіймів олів'є, шуби та крабового салату. Щоб розвантажити організм, пропонуємо вам детокс-меню на тиждень від голлівудської акторки Гвінет Пелтроу.

Вона відома не лише акторськими роботами, які, до речі, свого часу принесли їй премії "Оскар" і "Золотий глобус", а й фанатичною любов'ю до здорового способу життя. У власному блозі GOOP Гвінет регулярно ділиться корисними рецептами, а також дає приблизний раціон дієт, які розробляють відомі дієтологи.

Наприклад, це детокс-меню на тиждень склав Алехандо Юнгер – відомий дієтолог і автор нашумілої книги Clean. Серед його постійних клієнтів окрім Гвінет Пелтроу також були помічені Демі Мур, Наомі Кемпбелл і багато інших знаменитостей.

Крім дієти займайся йогою або дихальною гімнастикою.
Крім дієти займайся йогою або дихальною гімнастикою. Джерело: fashionweekdaily.com/Zoey Grossman

Детокс-меню на тиждень:

День №1

  • 07:00 – склянка води кімнатної температури з лимоном;

  • 08:00 – чашка трав'яного чаю;

  • 10:00 (сніданок) – смузі з мигдального молока та чорниці;

  • 11:30 – склянка кокосової води (без цукру в складі);

  • 13:30 (обід) – салат із моркви з імбиром;

  • 16:00 (перекус) – жменя гарбузового або соняшникового насіння;

  • 18:00 (вечеря) – суп із брокколі та руколи.

День №2

  • 07:00 – склянка води з лимоном;

  • 08:00 – чашка трав'яного чаю;

  • 10:00 (сніданок) – молочне смузі з малини і рису;

  • 11:30 – склянка кокосової води;

  • 13:30 (обід) – курка теріякі та зелені овочі на пару;

  • 16:00 (перекус) – місо-суп із крес-салатом;

  • 18:00 (вечеря) – суп з гороху і базиліка.

День №3

  • 07:00 – склянка води з лимоном;

  • 08:00 – чашка трав'яного чаю;

  • 10:00 (сніданок) – вівсянка (можна зварити на мигдальному молоці);

  • 11:30 – склянка кокосової води;

  • 13:30 (обід) – смузі з мигдального молока та чорниці;

  • 16:00 (перекус) – сік з огірка, базиліка та лайма;

  • 18:00 (вечеря) – місо-суп із крес-салатом або смузі з зелених овочів.

День №4

  • 07:00 – склянка води з лимоном;

  • 08:00 – чашка трав'яного чаю;

  • 10:00 (сніданок) – смузі з кокосового молока і манго;

  • 11:30 – склянка кокосової води;

  • 13:30 (обід) – місо-суп із крес-салатом;

  • 16:00 (перекус) – жменя чорниці;

  • 18:00 (вечеря) – лосось і зелені овочі на пару.

День №5

  • 07:00 – склянка води з лимоном;

  • 08:00 – чашка трав'яного чаю;

  • 10:00 (сніданок) – смузі з мигдального молока і персика;

  • 11:30 – склянка кокосової води;

  • 13:30 (обід) – салат із сирої моркви, редиски, огірків, цукіні, імбиру та відвареної зеленої квасолі;

  • 16:00 (перекус) – сік з буряка, моркви, яблук і імбиру;

  • 18:00 (вечеря) – огірковий суп з авокадо.

День №6

  • 07:00 – склянка води з лимоном;

  • 08:00 – чашка трав'яного чаю;

  • 10:00 (сніданок) – смузі з мигдального молока і чорниці;

  • 11:30 – склянка кокосової води;

  • 13:30 (обід) – лосось і зелені овочі на пару з краплею оливкової олії і лимона;

  • 16:00 (перекус) – зелений сік;

  • 18:00 (вечеря) – курка теріякі з рисом і цукіні.

День №7

  • 07:00 – склянка води з лимоном;

  • 08:00 – чашка трав'яного чаю;

  • 10:00 (сніданок) – молочне смузі з малини і рису;

  • 11:30 – склянка кокосової води;

  • 13:30 (обід) – місо-суп з овочами;

  • 16:00 (перекус) – жменя мигдалю;

  • 18:00 (вечеря) – риба на пару, киноа та смажений кабачок.

Детокс-дієту краще починати в п'ятницю.
Детокс-дієту краще починати в п'ятницю. Джерело: seattlemet.com/COURTESY NORDSTROM

Крім того, Алехандро Юнгер дає ще кілька порад, які зроблять детокс-дієту більш ефективною:

  • Регулярно займайся йогою або виконуй дихальну гімнастику.

  • Ходи в сауну, лазню-хаммам або старайся добре пропотіти під час занять спортом: піт допомагає виводити токсини і шлаки з організму.

  • Дотримуйся 12-годинної перерви після останнього прийому їжі: якщо ти вечеряєш о дев'ятій годині вечора, то не варто снідати раніше дев'ятої ранку.

  • Купуй фермерські органічні продукти, вони добре впливають не лише на процес детоксикації та очищення організму, та й на твоє самопочуття.

  • Виключи з раціону всі зернові продукти з клейковиною, морепродукти, жирні горіхи, картоплю, помідори, перець, баклажани, приправи, цукор, кофеїн і алкоголь під час цієї дієти. Ці продукти затримують токсини в організмі.

  • Щоб не зірватися на "заборону" (солодощі або фаст-фуд), починай цю дієту в п'ятницю: під час дієти тобі забезпечені перепади настрою, які легше пережити під час вихідних.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Гвінет Пелтроу таємно вийшла заміж в Лос-Анджелесі. Її обранцем став продюсер Бред Фелчак.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Особа
Гвинет Пелтроу
Тег
диета
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