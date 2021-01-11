Як схуднути після свят: детокс-дієта Гвінет Пелтроу

Настав час вибиратися з обіймів олів'є, шуби та крабового салату. Щоб розвантажити організм, пропонуємо вам детокс-меню на тиждень від голлівудської акторки Гвінет Пелтроу.
Вона відома не лише акторськими роботами, які, до речі, свого часу принесли їй премії "Оскар" і "Золотий глобус", а й фанатичною любов'ю до здорового способу життя. У власному блозі GOOP Гвінет регулярно ділиться корисними рецептами, а також дає приблизний раціон дієт, які розробляють відомі дієтологи.
Наприклад, це детокс-меню на тиждень склав Алехандо Юнгер – відомий дієтолог і автор нашумілої книги Clean. Серед його постійних клієнтів окрім Гвінет Пелтроу також були помічені Демі Мур, Наомі Кемпбелл і багато інших знаменитостей.
Детокс-меню на тиждень:
День №1
07:00 – склянка води кімнатної температури з лимоном;
08:00 – чашка трав'яного чаю;
10:00 (сніданок) – смузі з мигдального молока та чорниці;
11:30 – склянка кокосової води (без цукру в складі);
13:30 (обід) – салат із моркви з імбиром;
16:00 (перекус) – жменя гарбузового або соняшникового насіння;
18:00 (вечеря) – суп із брокколі та руколи.
День №2
07:00 – склянка води з лимоном;
08:00 – чашка трав'яного чаю;
10:00 (сніданок) – молочне смузі з малини і рису;
11:30 – склянка кокосової води;
13:30 (обід) – курка теріякі та зелені овочі на пару;
16:00 (перекус) – місо-суп із крес-салатом;
18:00 (вечеря) – суп з гороху і базиліка.
День №3
07:00 – склянка води з лимоном;
08:00 – чашка трав'яного чаю;
10:00 (сніданок) – вівсянка (можна зварити на мигдальному молоці);
11:30 – склянка кокосової води;
13:30 (обід) – смузі з мигдального молока та чорниці;
16:00 (перекус) – сік з огірка, базиліка та лайма;
18:00 (вечеря) – місо-суп із крес-салатом або смузі з зелених овочів.
День №4
07:00 – склянка води з лимоном;
08:00 – чашка трав'яного чаю;
10:00 (сніданок) – смузі з кокосового молока і манго;
11:30 – склянка кокосової води;
13:30 (обід) – місо-суп із крес-салатом;
16:00 (перекус) – жменя чорниці;
18:00 (вечеря) – лосось і зелені овочі на пару.
День №5
07:00 – склянка води з лимоном;
08:00 – чашка трав'яного чаю;
10:00 (сніданок) – смузі з мигдального молока і персика;
11:30 – склянка кокосової води;
13:30 (обід) – салат із сирої моркви, редиски, огірків, цукіні, імбиру та відвареної зеленої квасолі;
16:00 (перекус) – сік з буряка, моркви, яблук і імбиру;
18:00 (вечеря) – огірковий суп з авокадо.
День №6
07:00 – склянка води з лимоном;
08:00 – чашка трав'яного чаю;
10:00 (сніданок) – смузі з мигдального молока і чорниці;
11:30 – склянка кокосової води;
13:30 (обід) – лосось і зелені овочі на пару з краплею оливкової олії і лимона;
16:00 (перекус) – зелений сік;
18:00 (вечеря) – курка теріякі з рисом і цукіні.
День №7
07:00 – склянка води з лимоном;
08:00 – чашка трав'яного чаю;
10:00 (сніданок) – молочне смузі з малини і рису;
11:30 – склянка кокосової води;
13:30 (обід) – місо-суп з овочами;
16:00 (перекус) – жменя мигдалю;
18:00 (вечеря) – риба на пару, киноа та смажений кабачок.
Крім того, Алехандро Юнгер дає ще кілька порад, які зроблять детокс-дієту більш ефективною:
Регулярно займайся йогою або виконуй дихальну гімнастику.
Ходи в сауну, лазню-хаммам або старайся добре пропотіти під час занять спортом: піт допомагає виводити токсини і шлаки з організму.
Дотримуйся 12-годинної перерви після останнього прийому їжі: якщо ти вечеряєш о дев'ятій годині вечора, то не варто снідати раніше дев'ятої ранку.
Купуй фермерські органічні продукти, вони добре впливають не лише на процес детоксикації та очищення організму, та й на твоє самопочуття.
Виключи з раціону всі зернові продукти з клейковиною, морепродукти, жирні горіхи, картоплю, помідори, перець, баклажани, приправи, цукор, кофеїн і алкоголь під час цієї дієти. Ці продукти затримують токсини в організмі.
Щоб не зірватися на "заборону" (солодощі або фаст-фуд), починай цю дієту в п'ятницю: під час дієти тобі забезпечені перепади настрою, які легше пережити під час вихідних.
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