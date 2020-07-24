Як ступінь обсмажування впливає на вміст кофеїну в каві: розкрито взаємозв'язок

Обсмажування кавових зерен – один з найважливіших факторів, які визначають смак і аромат кави. До початку цього процесу вони мають зелений колір і легкий трав'янистий запах.

Згодом стають темнішими, отримують карамельний присмак і зменшують вміст кофеїну, повідомляє coffee-channel.com.

При світлому обсмажуванні в кавових зернах залишається багато кофеїну

Існує багато ступенів обсмажування, але основні з них: світле, середнє, середньо-темне і темне. При температурі 205 °C зерна вперше тріскаються і починають збільшуватися, близько 225 °C – це відбувається вдруге. Однак важливо знати, що високоякісні кавові зерна ніколи не обсмажуються вище 250 °C.

Світле обсмажування (новоанглійське, коричне, напівміське)

Воно відбувається протягом найменшої кількості часу. Зерна досягають внутрішньої температури 180-205 °C і з'являється перша тріщина. В цьому випадку ефірні олії не встигають вийти на поверхню через недостатньо високу температуру.

Такі зерна мають більшу кількість кофеїну, вищу кислотність і кращу впізнаваність походження, оскільки швидкий процес запобігає деяким хімічним змінам всередині. Кислотність часто супроводжується цитрусовим тоном, який багато людей вважають приємним на смак.

Середнє обсмажування (американське, міське, регулярне)

Воно відбувається при досягненні 210-220 °C і характеризується збалансованим смаком. Це етап між першою і другою тріщиною. Такі зерна мають трохи темніший відтінок і меншу кислотність.

Середнє обсмажування відбувається при досягненні 210-220 °C desaf.ua

Середньо-темне обсмажування (віденське, континентальне, повне міське)

В процесі середньо-темного обсмажування температура досягає 225-230 °C. Це відбувається під час або відразу після другої тріщини. Також в даний момент на поверхні з'являється олія. Зерна мають насиченіший смак і ще меншу кислотність.

Темне обсмажування (французьке, турецьке, італійське)

Темне обсмажування відрізняється температурою 240-250 °C. Ці зерна вважаються найтемнішими, мають солодший смак (цукор встигає карамелізуватися), а також на них з'являється більше ефірних олій. Крім того, вони відрізняються яскраво вираженим димним ароматом, найменшою кількістю кофеїну і низьким рівнем кислотності, тому що найдовше обсмажувалися.

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