Як обрати оливкову олію: 7 моментів, на які варто звернути увагу

Про користь оливкової олії кричать з кожного кута. Всі дієтологи як один стверджують, що вживання оливкової олії корисно для здоров'я, оскільки вона містить високий рівень мононенасичених жирних кислот і антиоксидантів.

І з цим, звісна річ, сперечатися важко. Однак як обрати якісну оливкову олію? На що варто звертати увагу? І яку краще брати для салату, а яку – для смаження? Редакція FoodOboz відповідає на всі питання.

Упаковка

Перший і найважливіший момент: оливкову олію рекомендується зберігати в темній скляній пляшці. У пластику або прозорому склі олія швидко втрачає смак і корисні властивості, проте стає гіркою і набуває неправильний аромат.

Дата виготовлення

З упаковкою розібралися, тепер шукаємо дату виробництва. В середньому оливкова олія зберігається 18 місяців з дня виготовлення. Водночас фахівці рекомендують вибирати найбільш молоду олію – саме воно буде максимально корисним для здоров'я і яскравим на смак.

Масло еxtra virgin використовують для заправки салатів. Джерело: eatthismuch.com

Класифікація

Окрім дати виготовлення знайдіть на етикетці класифікацію оливкової олії. Розрізняють декілька сортів олії, кожен з яких підходить для різних кулінарних процесів.

Extra virgin olive oil. Натуральне масло з оливок найвищої якості з чудовими смаковими якостями. Оливкову олію еxtra virgin використовують для заправки салатів, сирого м'яса і риби, а також для приготування супів, соусів і маринадів. Смажити на цій олії не рекомендують: при температурі вище 180 градусів воно починає горіти.

Virgin olive oil. Ще одна натуральна олія, з єдиною різницею, що при виробництві олії категорії virgin можуть використовувати і пошкоджені оливки. Такою олією зазвичай заправляють салати.

Pure olive oil. Суміш очищеноої та натуральної олії. Цю олію використовують для приготування гарячих страв.

Olive pomace oil. Олія з макухи, яку іноді змішують з натуральним. Цілком підходить для вживання в їжу, але для салатів непридатне. Масло "помас" зазвичай використовують для смаження і випічки.

Важливий момент: гіркуватий присмак у сортах Extra Virgin і просто Virgin свідчить про високу якість масла.

Абревіатури

Ще один важливий момент – абревіатури, які можна зустріти на етикетках з олією Extra Virgin:

DOP (Denomimazione di Oridine Protetta). Олія має "захищений регіон походження". Простими словами, оливки для цієї олії були вирощені і зібрані в конкретному регіоні. У цьому самому регіоні олія була і віджата.

IGP (Indicazione Geografica Protetta). Процес виробництва відбувався під жорстким контролем. При цьому частина процесу була реалізована за межами позначеного регіону.

BIO. Гарантія 100% натуральності. Це означає, що при виробництві олії не використовувалися синтетичні добрива, гормони росту і пестициди. Так само даний сертифікат дає гарантію, що в олії відсутні барвники, підсилювачі смаку, харчові добавки і генно-модифіковані продукти.

Добра оливкова олія має приємний золотистий відтінок. Джерело: muydelish.com muydelish.com

Кислотність

Кислотність – один з показників якості оливкової олії. Рівень кислотності означає вміст олеїнової кислоти в 100 мл продукту. Чим нижча природна кислотність оливкової олії, тим вищою є його якість. Так, олія Extra Virgin має містити рівень кислотності не більше 0,8%, кислотність олії Virgin не повинна перевищувати 2%, а рафінованої оливкової олії – 1,5%.

Колір

Як ми вже казали, якісна олія продається в пляшках з затемненого скла, через яке не видно справжній колір олії. Тому перевірити колір ви зможете лише вдома. Але все ж зверніть увагу на цей факт, коли знімете корок на кухні: добра оливкова олія має приємний золотистий відтінок. Сірий або насичено-зелений колір олії говорить про те, що її зробили з перезрілих оливок.

Смак

Смак оливкової олії залежить від сорту оливок, а також від країни і клімату, в якому вони ростуть. Сперечатися, яка з олії краще і смачніше – італійська, іспанська, грецька або турецька немає сенсу. Тут все залежить лише від ваших смакових уподобань.

Грецька оливкова олія дуже яскрава і насичена на смак, який відрізняється присутністю медових нот і трохи фруктових ароматів.

Іспанська олія має різкий аромат і гіркуватий, ніби перцевий смак. Можна сказати, що воно більше за інших нагадує смак самих оливок.

Італійська оливкова олія м'яка, трохи солодкувата на смак, з ледь відчутним запахом трав.

Ізраїльська олія на смак не така делікатна як усі вищезгадані, можна сказати, що навіть трохи жорсткувате.

Крім того, оливкову олію також виробляють у Туреччині, Сирії, Тунісі, Марокко, Португалії, США та Франції.

Як перевірити якість оливкової олії

Щоб зрозуміти, чи гарний продукт ви купили, просто поставте пляшку в холодильник: у справжньої оливкової олії має утворитися осад білого кольору. Це яскрава ознака того: що воно справжнє. У теплі оливкова олія знову стає прозорою.

Як зберігати оливкову олію

Зберігати оливкову олію необхідно в прохолодному захищеному від сонячних променів місці, але не в холодильнику. При температурі -8°C масло замерзає, утворюючи білі пластівці. У теплому середовищі набуває свій природний вигляд, всі корисні властивості, смак і аромат при цьому зберігаються.

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