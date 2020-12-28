Як врятуватися від похмілля: 9 супів з усього світу

Найкращий спосіб впоратися з похміллям – не вживати алкоголь. Дотримуватись цього правила, на жаль, вдається не завжди.

Якщо ви знаєте, що під час свят не пити вам не вдасться, радимо подумати також про "антипохмелин" – тобто про їжу, яка приведе вас до тями наступного дня. А ніщо не рятує від похмілля краще, ніж гарячий наваристий суп. Редакція FoodOboz ділиться з вами рецептами антипохмільних супів із різних країн світу, а також розповідає, як приготувати бульйон, який ттакож допоможе вам врятуватися від алкогольної інтоксикації.

Хеджанкук

Антипохмільний суп родом із Кореї. Взагалі всі слова із закінченням на "кук" у Кореї означають супи, які їдять, до речі, найчастіше саме під час похмілля. Цей суп готується з кімчі (гостра ферментована пекінська капуста) і з додаванням запеченої бичачої крові або, як у нас її називають, кров'янкою.

Корейці готують цей суп із кров'янкою. Джерело: mydramalist.com

Інгредієнти:

яловичина – 200 г

кімчі – 200 г

бульйон – 3 чашки

капуста – 200 г

кунжутна олія – 1/2 ст. л.

часник – 2 зубчики

соєвий соус – 1 ст. л.

паростки квасолі – 1 чашка

мелений чилі – 2 ч. л.

насіння кунжуту – 2 ч. л.

зелена цибуля – 1 пучок

кров'янка – за бажанням

Приготування:

Яловичину нарізати соломкою, часник дрібно порубати ножем. Кимчи дрібно порізати, нашаткувати капусту і зелену цибулю. Викласти в каструлю яловичину і часник, пасерувати в кунжутній олії до м'якості, періодично помішуючи. Додати соєвий соус і кімчі. Залити суміш бульйоном і довести до кипіння, потім знизити вогонь до мінімуму. Покласти в каструлю паростки пшениці, чилі і капусту. Накрити нещільно кришкою і залишити варитися на середньому вогні на 15 хвилин. Додати зелену цибулю і варити ще пару хвилин. Якщо любите кров'янку, можете додати її на цьому етапі. При подачі прикрасити суп насінням кунжуту.

Сочевичний суп можна приготувати як на воді, так і на бульйоні. Джерело: sabah.com.tr

Мерджімек чорбаси

Цей суп родом з Туреччини, в дослівному перекладі він означає сочевичний суп (чорбаси – суп, мерджімек – сочевиця). Варіантів приготування у нього – мільйон. Редакція FoodOboz ділиться з вами класичним рецептом цієї страви.

Інгредієнти:

червона сочевиця – 1 стакан

цибуля – 1 шт.

томатна паста – 1 ст. л.

вершкове масло або олія – 2 ст. л.

бульйон або вода - 2 л.

сіль – за смаком

суха м'ята – 0.5 ч. л.

лимон – для подачі

Приготування:

Цибулю почистити, дрібно нарізати і обсмажити в каструлі на вершковому маслі або олії. Коли цибуля стане прозорою, додати томатну пасту і смажити, помішуючи, хвилину-дві. Залити водою або бульйоном, додати сочевицю і сіль, варити близько півгодини поки сочевиця не розвариться. Готовий суп подрібнити блендером. Перед подачею посипати сухою м'ятою та вичавити сік зі скибки лимона.

Фо бо в перекладі з в'єтнамської означає суп із яловичиною. Джерело: inspiredtaste.net

Фо Бо

Фо – загальна назва всіх в'єтнамських супів. Друга частина слова залежить від того, з чим саме ви готуєте суп. Якщо готуєте з яловичиною, це фо бо. Якщо з куркою – фо га. А якщо додаєте рибу, суп тоді називається фо ка.

Секрет справжнього фо – в густому наваристому бульйоні. В оригінальному рецепті бульйон для фо вариться мінімум 8 годин, після чого бульйон проціджують і сервірують локшиною та іншими добавками. Редакція FoodOboz не претендує на автентичність, тому пропонуємо вам "полегшену" версію Фо Бо.

Інгредієнти:

яловичі голяшки – 1 кг

яловича вирізка – 300 г

рисова локшина – 300 г

ріпчаста цибуля – 2 шт.

корінь імбиру – 100 г

аніс (бадьян) – 5 шт.

паличка кориці – 1 шт.

сіль – 1 ст. л.

цукор – 1 ст. л.

рибний соус – 4 ст. л.

зелена цибуля – кілька пір'їв

кінза – 1 пучок

м'ята – 1 пучок

перець чилі – за смаком

лайм або лимон – 1 шт.

Приготування:

Варимо бульйон. Для цього гомілки і вирізку скласти в каструлю, залити водою і поставити на вогонь. Коли бульйон закипить, зняти піну. Додати в каструлю крупно нарізані цибулю і імбир, а також зірочки анісу, паличку кориці, сіль, цукор і рибний соус. Накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімуму і залишити варитися на 1,5 години. За півтори години дістати з каструлі вирізку. М'ясо необхідно витягти, щоб воно не перетворилося на несмачну ганчірку, – воно нам знадобиться для подачі. Кістки залишити варитися ще на півтори години. Через півтори години вимкнути бульйон, процідити. В ідеалі бульйон має бути пересоленим і насиченим спеціями. Не бійтеся – коли заллєте їм прісну локшину, смак буде збалансованим. Відварити локшину відповідно до інструкції на упаковці. Вирізку, яку ми витягли з бульйону, нарізати тонкими слайсами. Готову локшину і порізане м'ясо викласти в глибокі піали. Залити все гарячим бульйоном. Додати дрібно різану зелень, порізаний кружальцями перець чилі та скибку лимона або лайма.

Чихиртма – грузинський курячий бульйон, загущений яйцями і борошном. Джерело: thefooddictator.com

Чихиртма

Чихиртма – суп родом з Грузії. Насправді це звичайний курячий бульйон, тільки загущений борошном і яйцями. Він моментально діє на втомлений шлунок і печінку і за лічені хвилини знімає симптоми похмілля.

Рецепт приготування чихиртми з курки можна подивитися тут.

Бульйон

Оскільки ми заговорили про бульйони, пропонуємо вам також взяти на замітку рецепти їхнього приготування. Адже бульйон, як відомо, – найкращі ліки від похмілля.

Ми пропонуємо вам приготувати:

Рецепт класичної солянки передбачає мінімум чотири види м'яса. Джерело: smachno.ua

Солянка

Ну і куди без старої доброї солянки. Цей суп готується на солоних огірках, а це ще одне чудовий засіб від похмілля. До того ж ферментовані овочі насичують організм вітаміном С, а також відновлюють сольовий баланс і прискорюють виведення токсинів.

Всі рецепти приготування солянки можна подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун закликала українців відмовитися від алкоголю, заявивши, що він шкодить здоров'ю навіть в невеликих дозах.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал