Як врятуватися від похмілля: 9 супів з усього світу

Маша Сердюк FoodOboz 15:27, 28.12.2020 Оновлено: 15:42, 28.12.2020

Найкращий спосіб впоратися з похміллям – не вживати алкоголь. Дотримуватись цього правила, на жаль, вдається не завжди.

Якщо ви знаєте, що під час свят не пити вам не вдасться, радимо подумати також про "антипохмелин" – тобто про їжу, яка приведе вас до тями наступного дня. А ніщо не рятує від похмілля краще, ніж гарячий наваристий суп. Редакція FoodOboz ділиться з вами рецептами антипохмільних супів із різних країн світу, а також розповідає, як приготувати бульйон, який ттакож допоможе вам врятуватися від алкогольної інтоксикації.

Хеджанкук

Антипохмільний суп родом із Кореї. Взагалі всі слова із закінченням на "кук" у Кореї означають супи, які їдять, до речі, найчастіше саме під час похмілля. Цей суп готується з кімчі (гостра ферментована пекінська капуста) і з додаванням запеченої бичачої крові або, як у нас її називають, кров'янкою.

Корейці готують цей суп із кров'янкою.
mydramalist.com

Інгредієнти:

  • яловичина – 200 г

  • кімчі – 200 г

  • бульйон – 3 чашки

  • капуста – 200 г

  • кунжутна олія – 1/2 ст. л.

  • часник – 2 зубчики

  • соєвий соус – 1 ст. л.

  • паростки квасолі – 1 чашка

  • мелений чилі – 2 ч. л.

  • насіння кунжуту – 2 ч. л.

  • зелена цибуля – 1 пучок

  • кров'янка – за бажанням

Приготування:

  1. Яловичину нарізати соломкою, часник дрібно порубати ножем. Кимчи дрібно порізати, нашаткувати капусту і зелену цибулю.

  2. Викласти в каструлю яловичину і часник, пасерувати в кунжутній олії до м'якості, періодично помішуючи. Додати соєвий соус і кімчі. Залити суміш бульйоном і довести до кипіння, потім знизити вогонь до мінімуму.

  3. Покласти в каструлю паростки пшениці, чилі і капусту. Накрити нещільно кришкою і залишити варитися на середньому вогні на 15 хвилин.

  4. Додати зелену цибулю і варити ще пару хвилин. Якщо любите кров'янку, можете додати її на цьому етапі.

  5. При подачі прикрасити суп насінням кунжуту.

Сочевичний суп можна приготувати як на воді, так і на бульйоні.
sabah.com.tr

Мерджімек чорбаси

Цей суп родом з Туреччини, в дослівному перекладі він означає сочевичний суп (чорбаси – суп, мерджімек – сочевиця). Варіантів приготування у нього – мільйон. Редакція FoodOboz ділиться з вами класичним рецептом цієї страви.

Інгредієнти:

  • червона сочевиця – 1 стакан

  • цибуля – 1 шт.

  • томатна паста – 1 ст. л.

  • вершкове масло або олія – 2 ст. л.

  • бульйон або вода - 2 л.

  • сіль – за смаком

  • суха м'ята – 0.5 ч. л.

  • лимон – для подачі

Приготування:

  1. Цибулю почистити, дрібно нарізати і обсмажити в каструлі на вершковому маслі або олії.

  2. Коли цибуля стане прозорою, додати томатну пасту і смажити, помішуючи, хвилину-дві.

  3. Залити водою або бульйоном, додати сочевицю і сіль, варити близько півгодини поки сочевиця не розвариться. Готовий суп подрібнити блендером.

  4. Перед подачею посипати сухою м'ятою та вичавити сік зі скибки лимона.

Фо бо в перекладі з в'єтнамської означає суп із яловичиною.
inspiredtaste.net

Фо Бо

Фо – загальна назва всіх в'єтнамських супів. Друга частина слова залежить від того, з чим саме ви готуєте суп. Якщо готуєте з яловичиною, це фо бо. Якщо з куркою – фо га. А якщо додаєте рибу, суп тоді називається фо ка.

Секрет справжнього фо – в густому наваристому бульйоні. В оригінальному рецепті бульйон для фо вариться мінімум 8 годин, після чого бульйон проціджують і сервірують локшиною та іншими добавками. Редакція FoodOboz не претендує на автентичність, тому пропонуємо вам "полегшену" версію Фо Бо.

Інгредієнти:

  • яловичі голяшки – 1 кг

  • яловича вирізка – 300 г

  • рисова локшина – 300 г

  • ріпчаста цибуля – 2 шт.

  • корінь імбиру – 100 г

  • аніс (бадьян) – 5 шт.

  • паличка кориці – 1 шт.

  • сіль – 1 ст. л.

  • цукор – 1 ст. л.

  • рибний соус – 4 ст. л.

  • зелена цибуля – кілька пір'їв

  • кінза – 1 пучок

  • м'ята – 1 пучок

  • перець чилі – за смаком

  • лайм або лимон – 1 шт.

Приготування:

  1. Варимо бульйон. Для цього гомілки і вирізку скласти в каструлю, залити водою і поставити на вогонь.

  2. Коли бульйон закипить, зняти піну. Додати в каструлю крупно нарізані цибулю і імбир, а також зірочки анісу, паличку кориці, сіль, цукор і рибний соус. Накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімуму і залишити варитися на 1,5 години.

  3. За півтори години дістати з каструлі вирізку. М'ясо необхідно витягти, щоб воно не перетворилося на несмачну ганчірку, – воно нам знадобиться для подачі. Кістки залишити варитися ще на півтори години.

  4. Через півтори години вимкнути бульйон, процідити. В ідеалі бульйон має бути пересоленим і насиченим спеціями. Не бійтеся – коли заллєте їм прісну локшину, смак буде збалансованим.

  5. Відварити локшину відповідно до інструкції на упаковці. Вирізку, яку ми витягли з бульйону, нарізати тонкими слайсами.

  6. Готову локшину і порізане м'ясо викласти в глибокі піали. Залити все гарячим бульйоном. Додати дрібно різану зелень, порізаний кружальцями перець чилі та скибку лимона або лайма.

Чихиртма – грузинський курячий бульйон, загущений яйцями і борошном.
thefooddictator.com

Чихиртма

Чихиртма – суп родом з Грузії. Насправді це звичайний курячий бульйон, тільки загущений борошном і яйцями. Він моментально діє на втомлений шлунок і печінку і за лічені хвилини знімає симптоми похмілля.

Рецепт приготування чихиртми з курки можна подивитися тут.

Бульйон

Оскільки ми заговорили про бульйони, пропонуємо вам також взяти на замітку рецепти їхнього приготування. Адже бульйон, як відомо, – найкращі ліки від похмілля.

Ми пропонуємо вам приготувати:

Рецепт класичної солянки передбачає мінімум чотири види м'яса.
smachno.ua

Солянка

Ну і куди без старої доброї солянки. Цей суп готується на солоних огірках, а це ще одне чудовий засіб від похмілля. До того ж ферментовані овочі насичують організм вітаміном С, а також відновлюють сольовий баланс і прискорюють виведення токсинів.

Всі рецепти приготування солянки можна подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун закликала українців відмовитися від алкоголю, заявивши, що він шкодить здоров'ю навіть в невеликих дозах.

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