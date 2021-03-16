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Як зменшити кількість нітратів у зелені: експертка дала пораду

1.8т
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Зелені овочі, що містять велику кількість нітратів та інших хімічних речовин, можна відрізнити за зовнішнім виглядом. Знизити концентрацію таких речовин можна за допомогою вимочування.

Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповіла експертка з якості продуктів Олена Сидоренко. "Окрім нітратів там можуть бути й інші речовини, які використовуються для оброблення, прискорення росту, захисту від шкідників різних ранніх культур", – пояснила вона.

За словами експертки, овочі, що містять багато нітратів, мають насичений і навіть темний зелений колір, що не є притаманним для весняних рослин. Окрім того, вони швидше псуються.

"Зелень дуже темна, в неї насичений яскравий колір, якого ще не може бути в умовах ранньої весни. Вона дуже швидко псується, збігається. Все це ознаки великого вмісту нітратів", – пояснила Сидоренко.

Вона назвала способи, за допомогою яких вміст небезпечних речовин у зелені можна суттєво знизити. Це ретельне миття, замочування та термічне оброблення.

"Рекомендую ретельно мити овочі завжди, але навесні поготів, тому що це зменшує токсичне навантаження. Можна вимочувати, якщо у вас є на це час, хоча б на пів години. Окрім того, теплове оброблення також зменшує кількість нітратів", – розповіла експертка.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL запропонував рецепти салатів із м’ясом та фруктами. Зокрема, салату з качки та апельсина й з курки та хурми.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Якість продуктів в Україні Пряма трансляція Ефіри Obozrevatel TV Новини Obozrevatel TV Підсумки
Особа
Олена Сидоренко
Тег
продукти
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