Як зварити рис для суші: покрокова інструкція

Любите суші? Як щодо того, аби приготувати їх власноруч?

Запорука хороших ролів – правильно відварений рис. Він має бути клейким, щоб із нього можна було легко ліпити потрібну форму. Редакція FoodOboz розповідає, як приготувати такий рис, а також пояснює, який сорт найкраще купити для цього.

Як вибрати рис для суші

Для суші необхідно брати тільки японський рис або спеціальний рис із позначкою "для суші". Він, як правило, має круглу форму. Звичайний круглий, довгозернистий або пропарений рис для суші й ролів не підходить. Через низький низький вміст крохмалю в зернах такий рис не має потрібної клейковини. Тому під час приготування роли будуть просто розсипатися.

І ще один важливий момент: для заправки потрібно використовувати лише рисовий оцет. Багато хто думає, що можна використовувати в суші яблучний, винний або звичайний столовий оцет – ні, ні та ще раз ні. Тільки рисовий оцет, жодний інший сюди не підходить. По-перше, всі інші види оцту дають рису зовсім інший смак. По-друге, рисовий оцет у поєднанні з цукром і сіллю надає рису додаткову клейкість. Японці, загалом, знають, що роблять, не варто пропускати повз вуха їхні рекомендації.

Жодні спеції під час варіння в рис додавати не треба. unsplash.com

Як готувати рис для суші

Готувати рис для суші насправді нескладно, головне – чітко дотримуватися інструкцій. Для зручності даємо вам покроковий план приготування.

Крок перший

Рис промити проточною водою кілька разів. Промивати потрібно до тих пір, поки вода не стане повністю прозорою. Потім відкинути рис на друшляк і залишити хвилин на 10-15, щоб стекла вся рідина.

Крок другий

Пересипати рис у каструлю і залити холодною водою в пропорції 1:1 (наприклад, склянка рису на склянку води). Поставити на плиту і довести до кипіння. Коли закипить, зменшити вогонь до мінімуму, накрити каструлю кришкою і варити 15 хвилин: за цей час рис має повністю ввібрати воду. Жодні спеції в рис додавати не треба.

Кришку під час варіння відкривати не можна, мішати рис теж немає потреби. Якщо відкрити каструлю, з неї вийде пара і рис вийде не таким клейким.

Крок третій

Через 15 хвилин вимкнути вогонь і залишити рис настоятися під кришкою 10-15 хвилин. Повторюємо: кришку не знімати!

Крок четвертий

Поки рис настоюється, приготувати заправку. Для заправки існує золоте правило: 4 частини рисового оцту + 1 частина морської солі + 2 частини білого цукру.

Тобто знадобиться приблизно такий набір:

рисовий оцет – 4 ст. л.

сіль – 1 ст. л.

цукор – 2 ст. л.

Отже, змішати рисовий оцет із сіллю та цукром. Суміш підігріти, але не кип'ятити. Перемішати до повного розчинення солі та цукру, дати вистигнути.

Крок п'ятий

Отриману заправку влити в рис (на 500 г рису потрібно 135 мл заправки). Лопаткою перемішати рис, розбиваючи грудочки на окремі зернятка. Намагайтеся сильно не тиснути на рис, щоб він не перетворився на кашу.

Крок шостий

Рис остудити. Після цього можна починати приготування ролів.

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