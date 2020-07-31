Які фрукти найкорисніші для сніданку: складено список

Ківі, яблука і банани – одні з найкорисніших фруктів для сніданку. Вони відрізняються великою кількістю поживних речовин і рядом переваг.

Завдяки наявності вітамінів вони зміцнюють імунну систему і запобігають таким захворюванням, як застуда та алергія. Крім того, клітковина сприяє поліпшенню травлення, повідомляє mejorconsalud.com.

Чорниця протидіє старінню

Які фрукти краще їсти на сніданок?

Хоча всі фрукти мають відповідну поживну цінність, деякі з них приносять більшу користь для здоров'я. Насамперед, мова йде про ті, які містять значну кількість вітаміну С і антиоксидантів.

Ківі

Дослідження показали, що ківі містить в три рази більше вітаміну С, ніж цитрусові. Крім того, в ньому присутні фолати, калій, клітковина, вітаміни Е і К, а також інші фітохімічні речовини.

Його регулярне вживання позитивно впливає на імунну систему, захищає дихальні шляхи і поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту.

Банани

Банани багаті на калій – мінерал, який відіграє фундаментальну роль в скороченні м'язів і знижує ризик виникнення судом. Крім того, він впливає на кров'яний тиск і сприяє підтриманню його на стабільному рівні.

З іншого боку, в бананах також містяться вітаміни A, C, D і B6 (піридоксин). Останній бере участь в метаболізмі нейромедіаторів, пов'язаних з настроєм, таких як серотонін і дофамін.

Яблука

Однією з важливих характеристик яблук є антиоксидантна активність, яка обумовлена наявністю фенольних сполук і флавоноїдів. Крім того, в них присутні такі мінерали, як фосфор, залізо, кальцій і магній. У шкірці цього фрукта також міститься пектин, який сприяє зниженню рівня холестерину в крові та допомагає підтримувати роботу шлунково-кишкового тракту.

В цілому завдяки вмісту клітковини і антиоксидантів яблуко вважається одним з найкращих фруктів для сніданку.

Чорниця

Споживання чорниці має низку переваг для здоров'я, оскільки в ній містяться вітаміни С і К, а також клітковина. При цьому вона теж виділяється антиоксидантною активністю завдяки концентрації флавоноїдів.

Чорниця захищає від пошкодження ДНК – головної причини старіння і виникнення раку. У кількох наукових роботах йдеться про те, що при регулярному вживанні вона знижує артеріальний тиск, контролює рівень цукру в крові, протидіє інфекціям сечовивідних шляхів і захворювань головного мозку.

Мандарини

Як і всі цитрусові, мандарини мають гарний запас вітаміну С, який допомагає відновити колаген і поліпшити зовнішній вигляд шкіри. Також вони містять клітковину, вітаміни групи В, цинк і магній, які допомагають поліпшити здоров'я. Зокрема, їх споживання покращує травні функції, стимулює почуття ситості та мінімізує високий рівень холестерину.

Що слід пам'ятати про фрукти?

Хоча тут згадується лише кілька фруктів, корисних для сніданку, список набагато ширший. Насправді, багато фруктів підходить для цього часу доби. Але важливо пам'ятати, що вони повинні супроводжуватися іншими джерелами поживних речовин. Їх можна поєднувати з насінням, горіхами, вівсяними пластівцями і рослинним молоком.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як яблука впливають на серцево-судинні захворювання. Люди, які їдять хоча б одне яблуко на день протягом року, знижують ризик смерті від серцевого нападу на 25 %.

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