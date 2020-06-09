Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Які продукти не можна викидати

Читати матеріал російською

Ряд продуктів із зіпсованим зовнішнім виглядом можна абсолютно безпечно для здоров'я використовувати в їжу.

Молоко

Які продукти не можна викидати

Не варто додавати скисле молоко в каву або пити його. Його можна використовувати для приготування сиру або десерту - млинчиків або оладок.

Хліб

Які продукти не можна викидати

lenagold.ru

Засохлий хліб можна натерти на тертці. Крім того, поставивши в духовку сухий хліб, можна значно пом'якшити його.

Цвілий хліб їсти категорично не рекомендовано.

Банани

Які продукти не можна викидати

Для бананів, колір яких вже повністю близький до чорного, теж можна знайти застосування на кухні. З перестиглих і підгнилих плодів можна приготувати кекс, печиво або оладки. Вважається, що саме такі банани дають випічці насичений смак і аромат.

Помідори

Які продукти не можна викидати

Якщо томати вже стали м'якими та лопнули, можна приготувати з них соус. Для цього потрібно пропустити помідори через м'ясорубку та помістити в сотейник. Додати до суміші сіль, перець і довести до кипіння, після чого гасити на повільному вогні протягом години, регулярно помішуючи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бананова шкірка є багатим джерелом вітамінів В6 і С, калію і магнію. Додавання її в їжу підвищить поживну цінність фрукта, допоможе підтримувати роботу кишечника і знизить ризик розвитку діабету 2 типу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
живлення
Тег
харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz