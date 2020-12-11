Замість шуби і олів'є: 7 салатів, які можна приготувати на Новий рік

Що приготувати на Новий рік? Одвічне питання, яке хвилює всіх напередодні свят.
Редакція FoodOboz вирішила полегшити вам життя і ділиться рецептами салатів, які стануть прекрасною альтернативою олів'є, мімозі та оселедцю під шубою на новорічному столі. Пропонуємо приготувати салат з нутом, буряком і сиром, креветками, печінкою, індичкою, картоплею або тунцем.
Салат з нутом
консервований нут – 1 банка
томати черрі – 10-15 шт.
огірок – 3 шт.
болгарський перець – 2 шт.
синій цибуля – 1 шт.
кисломолочний сир – 1 ст. л.
сіль, перець – за смаком
зелень – за бажанням
олія
лимонний сік
Овочі помити, витерти насухо. Цибулю почистити, нарізати дрібними кубиками. З перцю вийняти серцевину, нарізати перець невеликими шматочками. Так само нарізати огірки. Помідори розрізати навпіл.
З нуту злити рідину. Скласти в миску. Додати овочі, сир і за бажанням дрібно посічену зелень.
Посолити, поперчити, скропити лимонним соком і олиєю, добре перемішати.
Салат з буряком
буряк – 3 шт.
фета – 3 ст. л.
апельсин – 1 шт.
свіжий шпинат – 2-3 жмені
мікс горіхів і насіння – 1 ст. л.
сіль, перець – за смаком
олія
лимонний сік
Шпинат помити, підсушити рушником. Апельсин почистити від шкірки і білих плівок.
Буряк помити, відварити або запекти до м'якості. Коли буде готовий, почистити, нарізати скибками або невеликими кубиками.
Скласти в миску, додати фету, шпинат, філе апельсина, горіхи і насіння.
Посолити, поперчити, скропити лимонним соком та олією, добре перемішати.
Салат з креветками
чищені креветки – 200 г
стиглий манго – 1 шт.
стиглий авокадо – 1 шт.
синя цибуля – половинка
мікс салату – 2 жмені
сіль, перець – за смаком
олія
лимонний або лаймовий сік
Креветки відварити в підсоленій воді хвилин п'ять-сім. Скласти в миску, додати мікс салату.
Манго, авокадо і цибулю почистити. Цибулю дрібно порубати, манго і авокадо порізати невеликими шматочками. Додати в миску з креветками.
Посолити, поперчити, скропити соком лайма чи лимона та олією, добре перемішати.
Салат з тунцем
тунець у власному соку – 1 банка
яйця – 2 шт.
синя цибуля – 1 шт.
майонез – 2 ст. л.
сіль, перець – за смаком
Яйця відварити вкруту. Остудити, почистити, натерти на дрібній тертушці.
Цибулю почистити і дрібно-дрібно порубати ножем.
З тунця злити воду, рибу розім'яти виделкою. Додати терті яйця і цибулю, сіль і перець за смаком. Заправити майонезом і добре перемішати.
Салат з печінкою
куряча печінка – 300 г
рукола – невеликий пучок
білий лук – 1 шт.
болгарський перець – 1 шт.
консервована кукурудза – 1 банка
сіль, перець – за смаком
олія
лимонний сік
Печінку помити, почистити від плівок і жилок. Обсмажити з сіллю і перцем до рум'яного кольору.
Цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець – тонкими смужками або дрібними кубиками.
Скласти все в миску, додати руколу та консервовану кукурудзу.
Посолити, поперчити, скропити лимонним соком і олією, добре перемішати.
Салат з індичкою
індичка – 500 г
мікс салату – 1 упаковка
томати черрі – 300 г
блакитний сир – 150 г
горіхи – за бажанням
сіль, перець – за смаком
олія
лимонний сік або бальзамічний оцет
Індичку помити, витерти насухо паперовими рушниками. Натерти сіллю і перцем, змастити олією. Загорнути у фольгу і відправити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 40-50 хвилин.
Готове м'ясо остудити, нарізати смужками, скласти в глибоку миску.
Додати розрізані на половинки чері, блакитний сир, мікс салату, горіхи, сіль і перець. Скропити лимонним соком або оцтом, полити олією, добре перемішати.
Салат з картоплею
дрібна картопля – 500 г
зелена цибуля – 5 стебла
стебло селери – 1 шт.
кріп – 3 гілочки
петрушка – 2 гілочки
сметана – 3 ст. л.
гірчиця – 1 ст. л.
сіль, перець – за смаком
Картоплю помити, відварити в мундирах. Остудити, почистити (якщо картопля молода цей пункт можна опустити). Розрізати на дві або чотири частини.
Скласти в миску, додати дрібно посічену зелень і різану маленькими кубиками селеру. Посолити, поперчити.
Сметану змішати з гірчицею, отриманою сумішшю заправити салат і добре перемішати.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим можна замінити майонез в новорічних салатах, а також ділився з вами рецептами салату олів'є з грибами, горіхами, креветками, червоною рибою та кальмарами.
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