Вечеря за 30 хвилин: мідії, запечені під сиром

Для того щоб приготувати вечерю за пів години, не обов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz продовжує ділитися максимально простими рецептами, які здатна приготувати навіть малолітня дитина. Сьогодні ми розповідаємо про запечені мідії – страву, заради якої ви раніше ходили в ресторан. Думаємо, що після того, як ви спробуєте приготувати їх вдома, ви навряд чи їстимете їх у закладах.

Інгредієнти для запечених мідій. Джерело: pupswithchopsticks.com

Знадобляться:

мідії в раковинах – 20 шт.

твердий сир – 100 г

вершкове масло кімнатної температури – 3 ст. л.

часник – 1-2 зубчики

лимон – 1 шт.

зелень

Мідії треба змастити часниковим маслом і посипати сиром. Джерело: pupswithchopsticks.com

Як готувати:

Духовку розігріти до 180 градусів. Мідії розморозити і промити під водою. Сир натерти. Подрібнити часник і змішати його з розм'якшеним вершковим маслом. Мідії помістити на деко одне до одного, у процесі приготування важливо стежити за тим, щоб вони не падали на бік. Викласти на кожну раковину по половині чайної ложки вершкового масла з часником. Зверху посипати тертим сиром. Запікати мідії в духовці близько 10 хвилин, поки сир не візьметься скоринкою. Гарячі мідії викласти на тарілку, скропити соком лимона і прикрасити зеленню.

Проста і швидка вечеря. Джерело: pupswithchopsticks.com

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