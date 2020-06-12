10 любопытных фактов о малине, которые позволят узнать ее лучше

Малина на 80% состоит из воды и поэтому является мочегонным, освежающим и очищающим продуктом это один из малоизвестных фактов об этой ягоде.

К началу сезона созревания малины есть смысл познакомиться с ней поближе. OBOZREVATEL при содействии сure-naturali.it предлагает несколько познавательных и полезных фактов об этом суперпопулярном в кулинарии и народной медицине продукте.

Малина

Первые урожаи малины датируются ХVI веком. Она предпочитает мягкий климат и может расти в холмистой местности и в горах до 2000 метров над уровнем моря. В дополнение к уникальным вкусовым свойствам, малина широко используется в фитотерапии. Она содержит достаточное количество минералов, в том числе магния, калия, фосфора и натрия. А также имеет значительное количество витаминов, особенно витамин А, витамины группы В, витамин С, витамин Е, витамин К и витамин J. Малина на 80% состоит из воды и поэтому является мочегонным, освежающим и очищающим продуктом. В 100 г малины содержится 34 ккал. Низкое содержание сахара и калорий делает ее полезной для людей с проблемами сахара в крови или для тех, кто придерживается низкокалорийных диет. Малина содержит эллаговую кислоту, поэтому является антиоксидантом. Из листьев малины можно приготовить настои против воспаления кишечника и дыхательных путей. Малину следует собирать только после полного созревания, потому что после отделения от растения она сразу начинает увядать. Малину нужно собирать утром и не мыть, чтобы не повредить нежные ягоды. Ягоды малины легко портятся, поэтому желательно хранить их в холодильнике и употреблять в течение максимум двух или трех дней. Малина - союзница женщин. Благодаря своим свойствам она помогает облегчить симптомы болезненных менструаций и контролировать болезни, возникающие в период менопаузы. В случае беременности и кормления грудью малина хорошо переносится, но всегда полезно проконсультироваться с гинекологом. Малину следует избегать в случае подагры или проблем с почками, поскольку она содержат щавелевую кислоту. Кроме того, она взаимодействует с препаратами на основе железа, ограничивая их всасывание.

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