10 невероятных фактов о продуктах

Еда, которая является одной из важнейших тем для человека, за многие годы обросла множеством мифов, слухов и предрассудков, которые зачастую сбивают с толку и влияют на наши кулинарные предпочтения.

Здесь OBOZREVATEL вместе с msn.com собрал самые интересные факты о еде, которые касаются здорового питания и пользы для здоровья.

Пицца Getty

Кусок пиццы куда полезнее порции хлопьев

Пицца, со всех точек зрения, является более сбалансированным вариантом для завтрака или обеда, чем популярные хлопья или снэки из злаковых. В пицце содержится большое количество белка и клетчатки, если она приготовлена из качественных продуктов — но при этом совершенно нет сахара, как в любом из готовых завтраков.

Наклейки на фруктах Getty

Наклейки на фруктах можно есть

Нельзя сказать, чтобы они были прямо вкусны, но и вреда для организма никакого не будет, если вы нечаянно проглотите яркую бумажку с указанием бренда производителя или продавца. Таковы нормы по санитарному надзору во всех странах. Тем не менее, лучше снимать эти этикетки и всегда мыть фрукты перед едой.

Лимон Getty

В лимонах больше сахара, чем в ягодах клубники

Звучит очень странно, однако в лимоне вдвое больше сахара, чем во вроде бы сладких ягодах — мы не замечаем его из-за высокого содержания лимонной кислоты. Ожирения от употребления плодов не случится, потому что все та же кислота растворяет жир.

Виноград Getty

Виноград взорвется в микроволновке

То же самое случится с яйцами в скорлупе. А зелень, если не следить за ней, может не только обуглиться, но и устроить настоящий пожар. Проверять не советуем, а вот инструкцию для микроволновки стоит почитать.

Фермерский лосось Getty

Фермерский лосось — белоснежного цвета

По этому признаку очень легко отличить дикую рыбу от выросшей в искусственном водоеме. Там он питается совершенно не тем, что в естественных условиях — поэтому некоторые производители используют красители, чтобы имитировать натуральный оттенок рыбы.

Мускатный орех Getty

Мускатный орех — сильный галлюциноген

Использовать его нужно очень осторожно: при передозировке можно получить серьезное пищевое отравление. Норма — несколько крупинок на кастрюлю еды.

Васаби Getty

Васаби готовят из обычного хрена

Даже в Японии чаще всего дают обычный хрен в смеси с горчицей и красителем. Нет ничего страшного, хрен и сам по себе вкусен и полезен — но так и называли бы его нормальным человеческим словом, и стоил бы он как обычный порядочный хрен, то есть, в разы дешевле.

Сладкий перец Getty

В сладком перце больше витамина С, чем в апельсинах или лимонах

Разница ощутимая — в перце витамина в полтора раза больше. Главное условие — он должен быть свежим, с грядки — и именно тогда его нужно есть. В остальных случаях лучше принять препарат с точно известной дозой витамина С.

Шоколад Getty

Шоколад — великолепное средство от кашля

На самом деле, антисептическим эффектом обладает какао-масло, но его не так просто найти. Куда лучше взять кусочек хорошего шоколада и растворить в горячем молоке — боль в горле утихнет, воспаление пройдет.

Арахисовое масло Getty

Из арахисового масла можно делать… бриллианты

Все просто: в этих бобовых (которые все принимают за орехи) очень много углерода. В бриллиантах — тоже, они по факту из него и состоят. Значит, нужно просто поместить арахис под огромное давление, и тогда на выходе удастся получить заветные камушки. Правда, для одного карата драгоценного камня нужно много, ну очень много орехов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ультра обработанные продукты (колбасы, сосиски), полуфабрикаты, газированная вода и магазинная пицца являются одними из главных продуктов, которые ускоряют процессы старения.

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