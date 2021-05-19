В СССР не было так много продуктов питания, как сейчас, особенно вкусных и качественных. Но, при этом именно советские можно было узнать из тысячи.

Редакция FoodOboz сделала подборку из 10 продуктов, которые были только в СССР.

1. Конфеты "Птичье молоко"

Конфеты "Птичье молоко". Источник: ru.rbth.com

Эти сладости считались праздничными, часто их дарили просто в качестве подарка. Несмотря на то, что они были только из суфле на тонком бисквите и покрыты шоколадом, вкус имели достаточно приличный, без неприятного привкуса. Позже на основе конфет был сделан такой же торт.

2. Творожные сырки

Творожные сырки в шоколадной глазури. Источник: soviet-memory.com

Раньше творожные сырки в шоколадной глазури давали детям, под видом мороженого. Они имели очень приятный ванильный вкус и запах. А позже они стали появляться с разными вкусами, например, с ягодами, карамелью, шоколадом, орехами, курагой.

Стоит отметить, что и сейчас детские сырки пользуются спросом.

3. Кисель в брикетах

Советский кисель в брикетах. Источник: soviet-memory.com

В советские годы кисель резко превратился из основного блюда в напиток. Его легко можно было купить в сухом виде, в основном он был в форме брикета и имел копеечную цену.

Изначально кисель сделали для нужд армии, чтобы можно было быстро и много приготовить, к тому же, время для приготовления было всего 12 минут.

Кстати, его можно купить и сейчас в любом супермаркете.

4. Березовый сок

Сок березовый. Источник: ru.rbth.com

Этого натурального напитка тогда было очень много. В основном он продавался законсервированный, в небольших банках.

5. Газировка на основе лечебных трав "Байкал"

Вода "Байкал". Источник: ru.rbth.com

В 1973 году создатели этого напитка придумали сделать аналог американского "Пепси". Взяли экстракт на основе зверобоя, солодкового корня и пихтового масла, и сделали адское зелье с тонким ароматом и ни с чем не сравнимым, незабываемым вкусом.

6. Икра кабачковая

Кабачковая икра. Источник: ru.rbth.com

В 1930-х годах на заводе в Днепропетровске стали выпускать консервированную овощную икру, спустя 3 года была зарегистрирована вспышка ботулизма и погибли более 200 человек, которые отравились именно кабачковой икрой, произведенной с нарушением технологии. После этого выпуск был остановлен.

7. Килька в томате

Кильку в томате часто добавляли в супы. Источник: ru.rbth.com

Это были мегапопулярные консервы, цена была очень демократичной и позволить их могли все.

8. Паста "Океан"

Эту пасту делали из мелких рачков, которые ранее использовались как кормовая продукция. В 1972 году в продажу поступила первая партия этого импортного продукта, и он молниеносно стал очень популярным. Из пасты можно было делать соусы и намазки для бутербродов.

9. "Докторская" колбаса

"Докторская" колбаса. Источник: back-in-ussr.com

Появился этот продукт в 1936 году и имел очень простой рецепт: говядина, свинина, молоко, яйца и специи и никакой химии. Эту колбасу медики даже рекомендовали давать детям.

10. Гематоген

Гематоген был очень полезным. Источник: ru.rbth.com

В годы дефицита мяса гематоген был самым доступным способом пополнить нехватку железа в организме, так как он был из бычьей крови и яичного желтка. Имел форму небольшого батончика и имел сладкий вкус. В таком же виде его можно купить и сейчас.

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