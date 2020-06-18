10 продуктов, которые помогут справиться с сезонной аллергией

Ананас, капуста, красный лук, куркума могут облегчить протекание сезонной аллергии, если их включить в свой ежедневный рацион.

Сенная лихорадка (так еще называют сезонную аллергию), возникает только в определенные периоды года - обычно весной или летом. Она развиваются, когда иммунная система чрезмерно реагирует на аллергены, такие как пыльца травы или сорняков, что может привести к проблемам с дыханием, чиханию и зуду. Помимо антиаллергенных лекарств, облегчить симптомы, уменьшить воспаление и укрепить иммунную систему поможет употребление определенных продуктов

Многие из этих продуктов, скорее всего, присутствуют на вашей кухне. OBOZREVATEL с помощью сайта bbcgoodfood.com предлагаtn веселый и вкусный способ избавиться от сезонного дискомфорта.

Ананас

Ананас содержит фермент, называемый бромелайн, который может успокоить раздражение и воспаление, которое способствует зуду глаз и насморку. Ананас восхитителен как самостоятельная закуска или в жареном виде, придавая дополнительный бонус нежности мяса в блюде из имбиря и говядины.

Кроме этого, можно попробовать сделать на завтрак ананасово-капустный смузи.

Говядина с имбирем и жареными ананасами bbcgoodfood.com

Капуста

Этот глубоко пигментированный зеленый листовой овощ богат каротиноидами; пигменты, которые борются с воспалением и препятствуют выделению гистамина - причины симптомов аллергии, таких как зуд в глазах и насморк. Употребление капусты, к примеру, с оливковым маслом или авокадо, увеличивает усвоение этих каротиноидов.

Попробуйте сделать салат из картофеля, капусты и феты для здорового обеда.

Салат из картофеля, капусты и феты bbcgoodfood.com

Красный лук

Красный лук обеспечивает высокую концентрацию флавоноида кверцетина - мощного природного антигистаминного средства. Отвечая за глубокий красный цвет лука, он помогает успокоить клетки, которые реагируют на аллергены в воздухе, такие как пыльца и пылевые клещи. Кверцетин также можно найти в яблоках, ягодах и брокколи.

Красный лук обеспечивает ароматную основу или приправу для большинства пикантных блюд, таких как сладкий картофель с сыром фета и капустой.

Сладкий картофель с фетой и капустой bbcgoodfood.com

Лосось

Жиры омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, например, лосося, могут помочь уменьшить воспаление в организме, ослабляя общие симптомы аллергии, такие как опухшие глаза и зуд в горле. Другими источниками жиров омега-3 является скумбрия, сардины, грецкие орехи, семена конопли и водоросли. Исследования показывают, что уровень гистамина в продукте может возрасти после того, как рыба была поймана и полежала на прилавке. Поэтому важно купить самую свежую рыбу из возможных и сразу использовать или заморозить.

Почему бы не запечь на ужин лосось с травами?

Пирог из лосося с травами bbcgoodfood.com

Кефир

Когда вы думаете об аллергии, поддержка иммунной системы вашего тела является ключом к минимизации симптомов. Кефир - это богатый пробиотиками напиток, который сохраняет сильную иммунную систему. Этим самым поддерживается баланс полезных бактерий, которые живут в вашем кишечнике.

Кефир добавляют в коктейль, но почему бы не попробовать сделать сливочную заправку для кефира?

Коктейль с кефиром и сливочной заправкой bbcgoodfood.com

Местный мёд

Местный необработанный мёд в своем составе содержит небольшое количество пыльцы из близлежащих окрестностей. Существует поверье, что употребление небольшого количества местной пыльцы в межсезонье может помочь иммунной системе лучше справляться с сезонными проблемами. Хотя научных подтверждений этому мало, но есть множество неофициальных данных, свидетельствующих об эффективности. Если вы любитель меда, вам не помешает перейти на местный и посмотреть, как вы себя будете чувствовать.

Чтобы насладиться отличным завтраком в выходные дни, попробуйте домашние блинчики с творогом, ягодами и медом.

Запеченные тосты и блинчики с медом и ягодами bbcgoodfood.com

Чеснок

Будучи богатым антиоксидантами пребиотиком, чеснок невероятно питателен. Он не только успокаивает воспаление, но и препятствует высвобождению гистамина, что может уменьшить тяжесть протекания аллергии.

Попробуйте поэкспериментировать с блюдами из чеснока.

Запеченный чеснок bbcgoodfood.com

Имбирь

Используемый в течение тысячелетий в качестве естественного противовоспалительного средства, имбирь является еще одним продуктом, который препятствует выделению гистамина из определенных клеток. Простое добавление кусочков свежего имбиря в чай или воду - отличный способ регулярно наслаждаться этой специей. Но еще, как чеснок и лук, она может стать основой для многих пикантных блюд.

Попробуйте легкий овощной салат с имбирной соевой заправкой.

Напиток с лимоном и имбирем bbcgoodfood.com

Куркума

Эта золотая пряность хорошо известна своим ярким цветом и пикантным вкусом, а мощные противовоспалительные и антиоксидантные свойства делают ее прекрасным дополнением к любой диете. Исследование показало, что куркумин - активный ингредиент куркумы - ингибирует активацию клеток, которые выделяют гистамин в организме. Кроме того, пилотное исследование показало, что у пациентов с поллинозом (аллергия на пыльцу) наблюдается уменьшение симптомов уже после двух месяцев приема куркумы.

Карри и супы - отличный способ насладиться этой специей. Если вы любитель латте, попробуйте перейти на латте с куркумой.

Суп карри с куркумой bbcgoodfood.com

Ягоды

Ягоды (особенно темные сорта) не только богаты антиоксидантами, но и содержат большое количество витамина С, который способствует синтезу DAO - фермента, который помогает удерживать гистамин в нашем организме на приемлемом уровне (то есть ниже уровня, который может вызвать слезящиеся глаза и зуд в горле). Многие сорта, такие как черника, клюква и малина, также содержат природный антигистаминный кверцетин, который помогает избежать насморка, слезящихся глаз и крапивницы.

Попробуйте мюсли с финиками и ягодами, чтобы хорошо начать свой выходной.

Мюсли с ягодами и финиками bbcgoodfood.com

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Потребление таких продуктов, как рыба, фрукты и грецкие орехи, может предотвратить их возникновение.

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