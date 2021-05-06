10 удивительных пирожных, которые ни капли не похожи на съедобные. Фото

Современные кондитерские изделия поражают своей красотой: торт-наггетсы, пирожное в виде арбуза, огромный сладкий бургер. Повара оказываются настоящими художниками, когда украшают свои изделия.
Пользователи соцсетей поделились шедевральными десертами. OBOZREVATEL собрал наиболее реалистичные пирожные, которые удивили всех гостей торжества.
Кондитер Оксана Дацюк испекла торт в виде автобуса. Сладкую копию львовской маршрутки она создала в день рождения водителя, который управляет маршрутом 61.
Мужчина обожает куриные ножки, поэтому жена решила заказать ему торт в виде любимого блюда.
Бисквитный арбуз – произведение искусства.
Кондитер превзошел все ожидания гостей и приготовил торт в виде ребрышек.
Огромный сладкий бисквитный бургер друзья заказали на день рождения товарища.
Кондитер предложил яичницу, а оказалось, что это бисквит.
Повар несколько часов лепил динозавра из глазури.
Каждая вермишель вылеплена из сладкого теста вручную.
Сначала гости ресторана думали, что повар пошутил и вынес им настоящий лук.
Кондитерам часто приходится делать пирожные на заказ в форме их любимых детских игр.
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