10 удивительных пирожных, которые ни капли не похожи на съедобные. Фото

Современные кондитерские изделия поражают своей красотой: торт-наггетсы, пирожное в виде арбуза, огромный сладкий бургер. Повара оказываются настоящими художниками, когда украшают свои изделия.

Пользователи соцсетей поделились шедевральными десертами. OBOZREVATEL собрал наиболее реалистичные пирожные, которые удивили всех гостей торжества.

Кондитер Оксана Дацюк испекла торт в виде автобуса. Сладкую копию львовской маршрутки она создала в день рождения водителя, который управляет маршрутом 61.

Кондитер удивила тортом в виде автобуса. Источник: Оксана Дацюк

Мужчина обожает куриные ножки, поэтому жена решила заказать ему торт в виде любимого блюда.

Торт в форме любимой вкусности именинника. Источник: Reddit/bkzz_

Бисквитный арбуз – произведение искусства.

Кто-то уже попробовал арбуз в начале лета. Источник: Reddit/kkjay97

Кондитер превзошел все ожидания гостей и приготовил торт в виде ребрышек.

Торт "Красный бархат" с лимонной глазурью. Источник: Reddit/brutalbee

Огромный сладкий бисквитный бургер друзья заказали на день рождения товарища.

Торт для именинника в форме огромного бургера. Источник: Instagram/sugargeekshow

Кондитер предложил яичницу, а оказалось, что это бисквит.

Торт сделан в форме упаковки для яиц. Источник: Instagram/lukevincentini

Повар несколько часов лепил динозавра из глазури.

Торт-динозавр настолько прекрасен, что его не хочется есть. Источник: Instagram/nataliesideserf

Каждая вермишель вылеплена из сладкого теста вручную.

Каждый элемент изготовлен вручную. Источник: Instagram/therealdebbiedoescakes

Сначала гости ресторана думали, что повар пошутил и вынес им настоящий лук.

От этого лука вам не придется плакать, а нужно только наслаждаться. Источник: Instagram/sideserfcakes

Кондитерам часто приходится делать пирожные на заказ в форме их любимых детских игр.

Родители заказали сыну тортик в форме любимой игры. Источник: minecraft-video.web

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