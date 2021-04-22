11 продуктов, которые обязательно нужно есть мужчинам

Специалисты рекомендуют мужчинам каждый день есть продукты, которые богаты витаминами и миклоэлеменами, например, помидоры, сардины, арбуз.

Диетологи назвали 11 лучших вариантов суперпродуктов для мужского здоровья, передает Еatthis.

1. Шпинат

Польза шпината для мужчин. Источник: pixabay.com

Шпинат является источником естественных предшественников оксида азота, который помогает поддерживать здоровый кровоток, что важно для физических упражнений и здоровья сердца. Поэтому специалисты советуют его употреблять всем, а особенно мужчинам, которые занимаются спортом.

Доктор медицинских наук – Мэгги Мун, советует добавлять листья шпината во все блюда, от смузи до приправы к ужину.

2. Миндаль

Магний, который в миндале помогает поддерживать нормальную работу мышц и нервов. Источник: pixabay.com

Миндаль отличный источник магния. Есть предварительные исследования, которые показывают, что у мужчин с дефицитом магния может быть более низкий уровень тестостерона", – предлагает Кери Ганс, диетолог.

Важно, что магний помогает поддерживать нормальную работу мышц и нервов, помогает вашим клеткам вырабатывать энергию и важен для здоровья вашего сердца и кровеносных сосудов.

3. Йогурт

Натуральный йогурт с фруктами. Источник: pixabay.com

Диетолог Кери Ганс советует выбирать только натуральные йогурты, без сахара и искусственных ингредиентов.Лучше самостоятельно добавьте фрукты, орехи.

"Мужчины часто думают, что только женщины должны заботиться о здоровье костей и поэтому экономят на употреблении достаточного количество кальция. Мужчины также подвержены риску остеопороза", – говорит Ганс.

4. Помидоры

Мужчинам следует употреблять помидоры, потому что они богаты на ликопин. Антиоксидант, который защищает мужчин от рака простаты.

Диетолог Эми Шапиро советует мужчинам, которые не любят помидоры, хотя бы пить томатный сок.

5. Картофель

Картофель содержит больше калия, чем банан, вдвое меньше дневного витамина С и клетчатку для пищеварения. К тому же картофель есть углеводы, которые помогают подпитывать и восстанавливать работоспособность.

Специалист Джим Уайт рекомендует мужчинам съедать немного картофеля, в любых вариация, которые вы любите.

6. Сардины

Сардины одним из лучших источников жиров омега-3. Источник: pixabay.com

Сардины богаты белком и, являются одним из лучших источников жиров омега-3, которые помогают уменьшить воспаление, уменьшая риск всех хронических заболеваний, включая болезни сердца и их факторы риска, такие как: снижение уровня триглицеридов и артериального давления.

7. Черника

Черника содержит всего 80 калорий на чашку и является хорошим источником пищевых волокон (3,6 грамма на чашку) и витамина С (3,9 миллиграмма на чашку).

Доктор медицинских наук Кристи Бриссетт советует мужчинам употреблять, по возможности, каждый день чернику для профилактики простатита.

8. Авокадо

Авокадо очень полезное для здоровья. Источник: pixabay.com

Сердечные заболевания – главная угроза мужскому здоровью. Здоровый вес и употребление большего количества фруктов и овощей могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Кристи Бриссет советует мужчинам есть авокадо, так как он очень полезный сердца. Более 75% жиров в авокадо ненасыщенные.

В дополнение к клетчатке авокадо содержит полезный для сердца калий (около 250 миллиграммов на порцию), который помогает уравновесить влияние натрия на кровяное давление.

9. Цельнозерновые продукты

Мужчинам следует есть цельнозерновые продукты каждый день. Хотя цельное зерно имеет множество преимуществ для здоровья, особый интерес для мужчин может быть связующим звеном с более низким риском колоректального рака. Мужчины чаще, чем женщины, заболевают этой болезнью.

Специалисты из Всемирного фонда исследований рака обнаружили, что около трех порций цельнозерновых продуктов в день (90 граммов) снижают риск колоректального рака на 17%.

10. Бокал красного вина

50 грамм вина будут полезны для мозга. Источник: pixabay.com

Стакан красного вина может быть полезным для вашего мозга.

"Мужчины, которые принимали участие в исследовании MIND, сохраняли свой мозг на 7,5 лет умственно моложе, которые употребляли стакан богатого полифенолами вина в день. Исследование показало, что красное вино снижает риск развития болезни Альцгеймера у пожилых мужчин, но не у женщин ", – говорит специалист.

11. Арбуз

Именно ликопин, защищающий от рака простаты, делает арбуз суперпродуктом, который мужчинам следует как можно чаще использовать в своем обычном рационе.

"Добавьте его в смузи, съешьте очень холодным из холодильника в жаркий летний день, смешайте его с соком или сделайте ледяной лед", – советует Шапиро.

Вы также можете попробовать его во множестве уникальных и забавных рецептов арбуза.

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