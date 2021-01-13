Что приготовить на Щедрый вечер: 12 блюд, которые должны быть на столе

Щедрый вечер, праздник Маланки, день преподобной Мелании – называйте 13 января как хотите. Главное, не забудьте накрыть вечером щедрый стол и угостить вкусной едой родных, а также тех, кто заглянет к вам в гости щедровать.

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал об истории и традициях этого праздника, а также делился списком запретов на Маланку. Сегодня редакция FoodOboz решила поговорить о том, какие блюда стоит приготовить на ужин 13 января.

13 января кутью можно заправлять мясом и шкварками. Источник: milaclub.com

Кутья

Королева праздничного стола. Главное отличие щедрой кутьи от рождественской состоит в том, что эта кутья не постная: в нее можно добавлять молоко, сливки, сливочное масло, мясо, сало и шкварки.

Рецепт богатой кутьи на молоке мы вам уже рассказывали, его можно посмотреть здесь. Если же вы любите постную кутью, список рецептов можно посмотреть здесь.

Картофель

Последние несколько веков картофель – обязательное блюдо на праздничном столе в Украине. Картошку можно готовить самым разным способом, но мы предлагаем в Щедрый вечер приготовить жаркое. Это блюдо можно готовить со свининой, курицей, говядиной, индейкой или кроликом, можно тушить в кастрюле, а можно запекать в духовке в горшочках – все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Список рецептов жаркого можно посмотреть здесь.

Кровянка и домашняя колбаса

Еще одно важное блюдо на праздничном столе. Мясо – символ достатка, а домашняя колбаса в свою очередь символизирует уровень благосостояния той или иной семьи. В Щедрый вечер мы предлагаем вам несколько рецептов домашней колбасы на выбор:

Колбасу довольно просто приготовить в домашних условиях. Источник: bonappetit.com

Холодец

Еще одно сакральное блюдо на праздничном столе. В принципе, холодец – традиционная еда для всех зимних праздников в Украине (кроме, конечно, тех, которые выпадают на дни поста). В Щедрый вечер украинские хозяйки часто готовят холодец из свиных ножек, и таким образом заговаривают себя и близких на то, "чтобы ноги не болели".

Рецепты холодца на любой вкус можно посмотреть здесь.

Вареники

Вареники – это символ достатка. Не зря известная поговорка гласит "катается как вареник в масле": это означает человека, который очень хорошо живет. И если в канун Рождества все готовили постные вареники с картошкой, то сегодня мы предлагаем вам сделать вареники с разными видами мяса:

Тушеная капуста с мясом

Капуста символизирует простоту и прочность, единство вокруг Бога, который считается в христианстве основой основ.

Мы предлагаем вам несколько вариантов приготовления "щедрой" тушеной капусты:

Тушеная капуста с мясом – очень сытное блюдо. Источник: fountainavenuekitchen.com

Холодные закуски

Ветчина, буженина, колбаса, соленое и копченое сало, а также обилие домашних солений: квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры, маринованный чеснок и кабачки... В этот день из погреба можно достать все!

Салаты

Еще один обязательный атрибут любого праздничного стола. Салаты на Щедрый вечер можно готовить как легкие овощные, так и сытные мясные. Рецепты салатов с курицей можно посмотреть здесь. Рецепты салатов с мясом смотрите здесь. Рецепты овощных салатов можно посмотреть здесь, а рецепты теплых салатов – здесь.

Блинчики

Блины на праздничном столе символизируют солнце. Поскольку стол 13 января богатый и щедрый, то готовят этот день блины с мясом или потрохами.

Пироги

Сладкие и соленые, с овощами или мясом, с вареньем или свежими фруктами, с изюмом или с маком, большие и маленькие – в этот день будет уместно все. Не сдерживайте себя, готовьте все!

Советуем приготовить:

Можно приготовить как большой пирог, так и маленькие пирожки. Источник: BBC/FOOD

Узвар

Компот из сухофруктов, то есть узвар, символизирует жизнь, которая дается каждому человеку.

Готовить узвар несложно. Особенность приготовления напитка заключается в том, что ингредиенты в нем не варятся, а только доводятся до кипения, после чего томятся на медленном огне. Перед варкой сухофрукты необходимо залить водой, дать им настояться, а затем как следует промыть. После этого залить свежей водой и поставить на огонь. Сахар добавляют в узвар за несколько минут до окончания приготовления.

После того, как вы выключите плиту, дайте компоту настояться: накройте кастрюлю крышкой и оставьте на полчаса. Так вкус станет более насыщенным. Подавайте узвар охлажденным.

Рецепты узвара можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях, приметах и гаданиях в Старый Новый год.

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