Что приготовить на Рождество и сколько блюд должно быть: меню по-новому на Сочельник

Уже в эту пятницу христиане восточного обряда будут праздновать один из самых больших праздников в году – Рождество Христово. И если именно 7 января готовят много разнообразных вкусностей, то 6 числа, к великому Сочельнику, на столе должна быть только постная еда. По традиции, блюд должно быть 12, как симол двенадцати апостолов.

Идеями 12 постных блюд на сочельник поделилась irynazagorska. Опубликовано на странице Instagram.

1. Кутья

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2. Компот

3. Пышки

4. Маринованные грибы

5. Голубцы песни с картофелем

6. Жареная рыба

7. Постный борщ с грибными ушками/или грибная похлебка

8. Винегрет (или другая вариация салата со свеклой и душистым подсолнечным маслом)

9. Вареники с картофелем и капустой

10. Рыба маринованная

11. Тушеная капуста с фасолью или грибами

12. Салат с рыбой и овощами (например Мимоза).

Рецепт компота

вода – 5 л

сушеные груши – 150 г

сушеные яблоки – 150 г

мед – 100 г

Способ приготовления:

1. Промыть сухофрукты холодной водой, слить воду.

2. Снова залить, поставить на огонь, довести до кипения.

3. В кипящую воду закинуть сухофрукты, проварить 3 минуты.

4. Выключить огонь, к компоту добавить мед, хорошо перемешать, накрыть крышкой и дать настояться 2-3 часа.

5. По желанию процедить, подавать на праздничный стол.

Постная "Мимоза" с рыбой в сочельник

Способ приготовления:

1. Отварить картофель, морковь, яйца.

2. Все эти ингредиенты натереть на мелкой терке.

3. Яблоки порезать маленькими кубиками.

4. Сок из тунца слить.

5. Выкладывать в следующей последовательности:

1-й слой – картофель

2-й слой – тунец в собственном соке (2 б)

3-й слой – майонез

4-й шар – морковь

5-й шар – яблоки

6-й слой – майонез

7-й шар – яйца вареные

8-й слой – лук зеленый

6. Слой с картофелем и яйцами присыпать солью и перцем.

Рецепт тушеной капусты от cooking_with_tina21. Опубликовано на странице Instagram.

капуста – 1 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт (большой)

чеснок – 2 зубчика

томатная паста – 1 треугольник

вода – 200мл

специи: соль, сахар, лимонная кислота или уксус, душистый горошек, лавровый лист.

1. Капусту нашатковать, положить в кастрюлю.

2. Лук с морковью протушить, добавить в капусту.

3. Посолить, добавить 1 ст.л сахара, чеснок, душистый горошек 2 шт, лавровый лист 1 шт, томатную пасту.

4. Залить водой, поставить на огонь, перемешать.

5. Когда начнет кипеть, сделать средний огонь, накрыть крышкой и время от времени перемешивать.

6. Готовить один час.

7. В конце добавить натертый зубчик чеснока.

8. Добавить 1/2 ч.л лимонной кислоты, перемешать.

Когда нужно начинать рождественское празднование

Верующие восточного обряда целый день, 6 января, ничего не едят, только могут попить воды. Ближе к вечеру начинают накрывать на стол, а садятся за него только тогда, когда на небе появляется первая звезда. Именно она символизирует рождение маленького Иисуса. Во время ужина нельзя спорить, должен властвовать мир и покой. После окончания трапезы на столе оставляют кутью. Это для того чтобы души умерших родственников разделили празднование с живыми.

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