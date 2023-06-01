В ресторанах работа поваров должна быть очень быстрой, чтобы никто не остался голодным. Но есть такие кулинарные процессы, которые занимают достаточно много времени. Поэтому профессионалы пользуются лайфхаками, которые значительно облегчают работу.

О 12 ресторанных "трюках" рассказало польское издание Pysznosci. Все эти хитрости чрезвычайно простые.

1. Свежая зелень

Чтобы дольше сохранить зелень свежей, просто положите ее на влажное бумажное полотенце. Затем храните в полиэтиленовом пакете.

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2. Свежие листья салата

Также ,можно использовать бумажное полотенце для салата. Но в этом случае помните, что полотенце должно быть сухим.

3. Жарение мяса на сковороде

Сначала сковородку нужно полностью разогреть. И переворачивать продукт по нескольку раз не нужно. Достаточно время от времени осторожно встряхивать сковородку. Когда мясо начнет свободно двигаться – можно переворачивать.

4. Как предотвратить свертывание бекона

Здесь все очень просто. На кусочки мяса нужно только положить бумагу для выпечки и сверху поставить противень. Благодаря этому лайфхаку бекон будет плоским.

5. Положите мясо в морозилку

Прежде чем нарезать колбасу или мясо, положите продукт на 15 минут в морозильную камеру. После этого вы можете сделать очень тонкую нарезку.

6. Мандолина для овощей всегда пригодится

Находясь в ресторане, вы задумывались, как красиво и эффектно получаются украшения из овощей? Откуда у кого-то столько терпения и таланта, чтобы нарезать такие тонкие и идеальные ломтики? Как оказалось, в таких случаях овощная мандолина может помочь, поскольку она проделает всю работу за вас.

7. Жареные орехи и семена

Перед употреблением орехи и семена совсем немного поджарьте на сухой сковородке. После этого вкус продуктов максимально раскроется. Также, они станут хрустящими.

8. Мгновенное измельчение зелени

Очень часто, при измельчении, зелень прилипает к ножу. Поэтому процесс выходит достаточно долгим. Избежать такой проблемы поможет соль. Ею нужно совсем чуть-чуть присыпать зелень, и ничего не будет прилипать.

9. Использование соли

Соль – основная специя, которой не может не хватать на вашей кухне. Благодаря этому вкус блюд становится более выразительным. Поэтому вы должны научиться им управлять. Важно найти золотую середину – то есть идеальную пропорцию, которая подчеркнет, а не испортит вкус блюд.

10. Лимонный сок

Еще один важный ингредиент, который обязательно должен быть на кухне – это лимон. Его характерный вкус благотворно повлияет на конечный вкус блюд.

11. Доска, которая не ездит по поверхности

Вам надоело, что ваша разделочная доска ездит по всей кухонной поверхности? Есть очень простой лайфхак, который поможет вам справиться с этой проблемой раз и навсегда. Все, что вам нужно сделать, это положить влажное бумажное полотенце на стол и поставить разделочную доску на него.

12. Лайфхак с миской

Миска тоже может ездить по поверхности. Но у такой проблемы есть решение. Просто поместите миску в кокон из ткани.

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