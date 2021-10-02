13 самых нелепых кухонных суеверий, в которые все верят

Не раз каждый из нас слышал и даже – верил в достаточно странные, но очень "действенные" кухонные суеверия из серии – "упала вилка – жди в гости женщину".

Сегодня редакция FoodOboz собрала для вас ТОП-13 самых нелепых и временами смешных кухонных суеверий, в которые почему верят многие.

Еда

1. Хлеб нельзя резать, а тем более – оставлять нож воткнутым в хлеб. Если же все же режете его, обязательно нужно к себе, не от себя.

2. Нельзя доедать за кем-то хлеб – "так вы лишаете человека здоровья".

3. Соль категорически нельзя одалживать, так как якобы человек, взявший ее у вас, сможет "насолить" вам и перехватить всю удачу, а наслать на вас несчастья.

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4. Если вы насыпали вместо сахара в еду или напиток соль, это "говорит" о том, что вас в скором времени ждут перемены и удача.

5. Если вы заметили в чашке с чаем чаинку – это к щедрым подаркам.

6. Упало со стола яблоко – ждите свидания.

Приметы с обеденным столом:

1. Нельзя на обеденном столе что-то резать – это просто дурной тон, а это хуже суеверий.

2. Не оставляйте после трапезы пустую посуду на столе – это к бедности. Ее сразу нужно убирать и важно – мыть.

3. Ни в коем случаи не вытирайте стол руками, это ужасно выглядит, а также может стать причиной финансовых проблем.

Рука, смахнувшая со стола крошки, вскоре потянется за подаянием.

4. Никогда не ложите деньги на стол, это к бедности.

Так как древние люди считали, что этот предмет мебели — посредник между нашим миром и потусторонним, полагалось, что деньги со стола "улетят" в другой мир.

Приметы с приборами:

1. Если упала вилка – ждите в гости женщину, если нож – мужчину.

2. Если же случайно скрестились например, два ножа – в ближайшем будущем готовьтесь к поездке.

3. Нельзя слизывать с ножа, иначе станете злыми.

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