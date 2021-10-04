14 продуктов, которые следует есть каждому: Джейми Оливер раскрыл свой секрет долголетия

Популярный британский шеф-повар и ресторатор Джейми Оливер во время путешествий по миру составил свой список из 14 продуктов, способствующих долголетию. Причем секрет долгой жизни оказался не в "суперфудах", по типу ягод годжи, а в самой обычной еде и простых способах ее приготовления.

О своих открытиях телеведущий рассказал в своем шоу Jamie’s Super Foods, в рамках которого Оливер путешествует по странах с наибольшим числом долгожителем, чтобы ознакомиться с их рационом, способом жизни и пищевыми привычками. В частности, с такой целью он побывал в Коста-Рике, Японии, на греческом острове Икария.

В конце своего путешествия шеф-повар составил такой список для долголетия:

Яйца – являются источником протеина, витаминов А, D, В2 и В12, фолиевой кислоты и йода; Козье молоко – содержит кальций, протеин и витамин D; Рыба – источник жирных омега-3 кислот; Сладкий картофель (батат) – богат витаминами витаминами А, В5 и В6; Дикая зелень и травы – насытят организм магнием и фолиевой кислотой; Грецкие орехи – источник магния, меди и фолиевой кислоты; Тофу – содержит 8 важных аминокислот, железо и кальций; Черная фасоль – богата калием, железом, фолиевой кислотой и магнием; Свежие фрукты – источник всевозможных витаминов; Морские водоросли – содержат железо и витамин B12; Дикий рис – источник магния и фосфора; Чеснок – богат витамины C и В6, марганцем, селеном и прочими антиоксидантами; Креветки – насыщают организм магнием, цинком, селеном, витамином B12; Чили – источник витаминов А и С, антиоксидантов.

По словам Оливера, представителей культур-долгожителей обьединяют общие пищевые привычки. Например, у них обычно плотный завтрак и легкий ужин. Кроме того, людям, которые хотят прожить дольше, шеф-повар посоветовал есть мясо два раза в неделю и большее количество калорий потреблять в первой половине дня.

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