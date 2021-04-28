16 фото кулинарных провалов: этих поваров нужно срочно убрать с кухни

Даже при помощи современных кухонных приборов иногда получаются совершенно неудачные блюда, которые невозможно есть. Кто-то просто не умеет готовить вкусную еду, ведь это – искусство.

В сети не теряет популярности тренд публиковать фото собственноручно приготовленной аппетитной еды, одновременно пользователи показывают свои кулинарные неудачи и делятся ошибками. OBOZREVATEL собрал забавные фейлы, авторам которых было не до смеха.

Мужчина несколько раз пытался приготовить пасту под соусом, но пока не получается.

Паста с добавлением стекла. Источник: Reddit/think_up

После неудачной попытки приготовить картофель, пришлось ремонтировать дом.

Cестра приготовила картошку фри. Источник: Reddit/janky_doodle

Девушка не знала, что пиццу стоит положить в форму.

Сырная пицца растеклась по духовке. Источник: imgur/HnwjN7H

Яркий пирог выглядит не очень аппетитно.

Девушка уверяла, что она кондитер от Бога. Источник: statigr.am

Лучше готовить удачно одно блюдо, чем несколько подряд испортить.

Хлеб превратился в уголь. Источник: Reddit/metkja

Форма оказалась непригодна для запекания.

Брокколи под соусом из растопленного пластика. Источник: Reddit/Samuel_L_Hackson

Девушка сделала пиццу с оливками, ананасом и соленым огурцом.

Пицца с несовместимыми ингредиентами. Источник: Reddit/trundlek

Чизкейк был главным блюдом праздничного стола.

Праздничный чизкейк выпал из духовки. Источник: Reddit/sloth10k

Кокосовые блины сегодня не удались.

Жена убеждала, что кокосовые блины будут такие же, как и обычные. Источник: Reddit/ReapersHere

Тост с яичницей прилип к стенкам гриля.

Ужин подан – приятного аппетита. Источник: Reddit/ichkingmenethil

Мужчина решил немного подогреть уже пожаренные овощи.

Жареные овощи разогретые в духовке. Источник: Reddit/Do_Them_A_Bite

Трудно понять в чем ошибка, когда тесто превращается в пузырек.

С этой пиццей явно что-то не то. Источник: Reddit/Eryawen

Девушка не знала, как пользоваться формой для запекания.

Торт убежал из формы. Источник: Reddit/aerlindyl

Тесто иногда запекается в причудливых формах.

Хлеб не удался. Источник: Reddit/mikeyeyebrow

Повар положил наиболее сочную часть помидоров.

В ресторане повар положил в блюдо корешки из помидоров. Источник: Reddit/Polymer

Банановый пирог отправился в мусорку.

Женщина сожгла пирог. Источник: Reddit/Booboo732

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