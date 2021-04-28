16 фото кулинарных провалов: этих поваров нужно срочно убрать с кухни

Даже при помощи современных кухонных приборов иногда получаются совершенно неудачные блюда, которые невозможно есть. Кто-то просто не умеет готовить вкусную еду, ведь это – искусство.
В сети не теряет популярности тренд публиковать фото собственноручно приготовленной аппетитной еды, одновременно пользователи показывают свои кулинарные неудачи и делятся ошибками. OBOZREVATEL собрал забавные фейлы, авторам которых было не до смеха.
Мужчина несколько раз пытался приготовить пасту под соусом, но пока не получается.
После неудачной попытки приготовить картофель, пришлось ремонтировать дом.
Девушка не знала, что пиццу стоит положить в форму.
Яркий пирог выглядит не очень аппетитно.
Лучше готовить удачно одно блюдо, чем несколько подряд испортить.
Форма оказалась непригодна для запекания.
Девушка сделала пиццу с оливками, ананасом и соленым огурцом.
Чизкейк был главным блюдом праздничного стола.
Кокосовые блины сегодня не удались.
Тост с яичницей прилип к стенкам гриля.
Мужчина решил немного подогреть уже пожаренные овощи.
Трудно понять в чем ошибка, когда тесто превращается в пузырек.
Девушка не знала, как пользоваться формой для запекания.
Тесто иногда запекается в причудливых формах.
Повар положил наиболее сочную часть помидоров.
Банановый пирог отправился в мусорку.
Ранее OBOZREVATEL показывал:
10 кулинарных "шедевров", от которых вам перехочется есть.
ожидание vs жестокую реальность: 12 фото пищи на упаковке и в жизни.
9 вредных продуктов по версии ученых: чем их можно заменить.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!