2 любимых десерта Елизаветы ІІ, которые легко приготовить дома

Королева Великобритании Елизавета ІІ просто обожает разные сладости. Ее бывший повар Даррен Макгрейди отметил, что она готова отказаться от некоторых рыбных, мясных блюд, но никак не от сладких лакомств.

Сегодня редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта любимых десертов королевы, которые вы с легкостью сможете приготовить дома.

1. Шоколадный мусс

Ингредиенты:

молочный шоколад – 1/2 стакана

темный шоколад – 1/2 стакана

сливки 35% – 3 стакана

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желатин – 1 шт.

виски – 30 г

Способ приготовления:

Вылейте в сотейник станка сливок, доведите его кипения, добавьте измельченный шоколад, так оставьте на 2-3 минуты. Хорошо размешайте до однородности и оставьте смесь остывать. В горячей воде растопите желатин, влейте в остывшую шоколадную смесь. Добавьте туда виски и хорошо перемешайте. Оставшиеся сливки взбейте до крепких пиков и добавьте в шоколадную смесь. Разлейте в подходящую посуду и отправьте в холодильник.

2. Фисташковое печенье

Ингредиенты:

фисташки – 95 г

сливочное масло – 50 г

сливки – 1 ст. л.

сахарная пудра – 65 г

лимонная цедра – 35 г

сушеная вишня – 45 г

миндаль – 25 г

мука – 15 г

черный шоколад – 200 г

Способ приготовления:

В сотейнике растопите масло с сахаром, перемешайте, добавьте сливки, соль, миндаль, вишню, фисташки, цедру и муку, тщательно перемешайте. Застелите противень пергаментом, чайной ложкой выложите тесто и отправьте в духовку на 10-12 минут при 180 С. Готовое печенье смажьте растопленным шоколадом и дайте ему полностью остыть.

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