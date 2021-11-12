2 самых вкусных начинки для вареников по рецепту Ольги Матвей
Тяжело представить украинца, который бы не любил вареники. Особенно с вкусными солеными и сладкими начинками, например, с яблоками, ягодами, творогом.
Редакция FoodOboz собрала для вас два рецепта наилучших начинок для вареников от Ольги Матвей, которые очень быстро готовятся.
1. Мясная начинка
Ингредиенты:
Мясо (свинина) – 1 кг
Вода – 300 мл
Соль – 1 ч. л.
Масло растительное 2 ст. л.
Лук 4-5 шт.
Перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите мясо в соленой воде с лавровым листом и специями.
2. Нарежьте мелко лук и обжарьте на растительном масле.
3. Готовое мясо достаньте и дайте ему остыть.
4. Перекрутите на мясорубке и добавьте в мясо лук, поперчите, перемешайте.
Воду, в которой вы варили мясо не выливайте, в ней можно сварить вареники.
2. Картофельная начинка
Ингредиенты:
Картофель – 5 шт.
Лук – 2 шт.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите картофель.
2. Лук порежьте мелким кубиком и поджарьте до золотистости.
3. Готовый лук добавьте к картофелю, посолите, поперчите.
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