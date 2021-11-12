2 самых вкусных начинки для вареников по рецепту Ольги Матвей

Тяжело представить украинца, который бы не любил вареники. Особенно с вкусными солеными и сладкими начинками, например, с яблоками, ягодами, творогом.

Редакция FoodOboz собрала для вас два рецепта наилучших начинок для вареников от Ольги Матвей, которые очень быстро готовятся.

1. Мясная начинка

Ингредиенты:

Мясо (свинина) – 1 кг

Вода – 300 мл

Соль – 1 ч. л.

Масло растительное 2 ст. л.

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Лук 4-5 шт.

Перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите мясо в соленой воде с лавровым листом и специями.

2. Нарежьте мелко лук и обжарьте на растительном масле.

3. Готовое мясо достаньте и дайте ему остыть.

4. Перекрутите на мясорубке и добавьте в мясо лук, поперчите, перемешайте.

Воду, в которой вы варили мясо не выливайте, в ней можно сварить вареники.

2. Картофельная начинка

Ингредиенты:

Картофель – 5 шт.

Лук – 2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель.

2. Лук порежьте мелким кубиком и поджарьте до золотистости.

3. Готовый лук добавьте к картофелю, посолите, поперчите.

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