2 варианта легкого ужина из брокколи

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что приготовить из броколли

Ужин всегда должен быть максимальностей легким и полезным, чтобы во-первых не перегружать организм на ночь, во-вторых – элементарным в приготовлении. Лучше всего для ужина выбрать легкие блюдо на основе овощей, рыбы.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами очень простых и вкусных блюд из брокколи, которые готовятся элементрано, но при этом получаются всегда очень удачными.

1. Брокколи с сыром запеченная в духовке

Броколли с сыром

Ингредиенты:

  • Капуста брокколи – 500 г

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  • Сыр твердый – 100 г

  • Молоко – 200 мл

  • Яйца – 2 шт.

  • Соль – 0,25 ч. л.

  • Перец молотый – 1-2 щепотки

Способ приготовления:

  1. Помойте хорошо капусту, разделите на соцветия.

  2. Вскипятите воду, добавьте соль и отварите буквально 2-3 минуты.

  3. После – сразу промойте ее в холодной воде, это поможет сохранить яркий цвет.

  4. Переложите капусту в форму для запекания.

  5. Сделайте заливку: взбейте яйца с солью, добавьте молоко, перемешайте.

  6. Натрите сыр на крупной терке.

  7. Залейте броколли молочно-яичной смесью, сверху присыпать сыром и отправьте в духовку на 15 минут при 200 С.

Есть блюдо лучше всего теплым с овощным салатом.

2. Броколли в кляре

Броколли в кляре

Ингредиенты:

  • Броколли – 400-500 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Мука – 120 г

  • Вода минеральная –150 мл

  • Масло растительное для фритюра – 200 мл

  • Разрыхлитель теста – 0,5 ч. л.

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте капусту, разделите на большие соцветия, отварите в соленой воде.

  2. Отделите желток от белка, в миску выложите яичный желток, добавьте измельченный зубчик чеснока, соль, перец, тщательно перемешайте.

  3. После – добавьте разрыхлитель и минеральную воду, размешайте.

  4. Белок взбейте в пену и добавьте в кляр, по одному опускайте туда соцветия броколли.

  5. На сковороду вылейте растительное масло, выложите капусту и жарьте до готовности.

  6. Переложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Есть блюдо можно как горячим, так и холодным, очень вкусно будет со сметанным соусом.

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