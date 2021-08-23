2 варианта легкого ужина из брокколи

Ужин всегда должен быть максимальностей легким и полезным, чтобы во-первых не перегружать организм на ночь, во-вторых – элементарным в приготовлении. Лучше всего для ужина выбрать легкие блюдо на основе овощей, рыбы.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами очень простых и вкусных блюд из брокколи, которые готовятся элементрано, но при этом получаются всегда очень удачными.

1. Брокколи с сыром запеченная в духовке

Ингредиенты:

Капуста брокколи – 500 г

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Сыр твердый – 100 г

Молоко – 200 мл

Яйца – 2 шт.

Соль – 0,25 ч. л.

Перец молотый – 1-2 щепотки

Способ приготовления:

Помойте хорошо капусту, разделите на соцветия. Вскипятите воду, добавьте соль и отварите буквально 2-3 минуты. После – сразу промойте ее в холодной воде, это поможет сохранить яркий цвет. Переложите капусту в форму для запекания. Сделайте заливку: взбейте яйца с солью, добавьте молоко, перемешайте. Натрите сыр на крупной терке. Залейте броколли молочно-яичной смесью, сверху присыпать сыром и отправьте в духовку на 15 минут при 200 С.

Есть блюдо лучше всего теплым с овощным салатом.

2. Броколли в кляре

Ингредиенты:

Броколли – 400-500 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 120 г

Вода минеральная –150 мл

Масло растительное для фритюра – 200 мл

Разрыхлитель теста – 0,5 ч. л.

Чеснок – 1 зубчик

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте капусту, разделите на большие соцветия, отварите в соленой воде. Отделите желток от белка, в миску выложите яичный желток, добавьте измельченный зубчик чеснока, соль, перец, тщательно перемешайте. После – добавьте разрыхлитель и минеральную воду, размешайте. Белок взбейте в пену и добавьте в кляр, по одному опускайте туда соцветия броколли. На сковороду вылейте растительное масло, выложите капусту и жарьте до готовности. Переложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Есть блюдо можно как горячим, так и холодным, очень вкусно будет со сметанным соусом.

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