2 варианта легкого ужина из брокколи
Ужин всегда должен быть максимальностей легким и полезным, чтобы во-первых не перегружать организм на ночь, во-вторых – элементарным в приготовлении. Лучше всего для ужина выбрать легкие блюдо на основе овощей, рыбы.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами очень простых и вкусных блюд из брокколи, которые готовятся элементрано, но при этом получаются всегда очень удачными.
1. Брокколи с сыром запеченная в духовке
Ингредиенты:
Капуста брокколи – 500 г
Сыр твердый – 100 г
Молоко – 200 мл
Яйца – 2 шт.
Соль – 0,25 ч. л.
Перец молотый – 1-2 щепотки
Способ приготовления:
Помойте хорошо капусту, разделите на соцветия.
Вскипятите воду, добавьте соль и отварите буквально 2-3 минуты.
После – сразу промойте ее в холодной воде, это поможет сохранить яркий цвет.
Переложите капусту в форму для запекания.
Сделайте заливку: взбейте яйца с солью, добавьте молоко, перемешайте.
Натрите сыр на крупной терке.
Залейте броколли молочно-яичной смесью, сверху присыпать сыром и отправьте в духовку на 15 минут при 200 С.
Есть блюдо лучше всего теплым с овощным салатом.
2. Броколли в кляре
Ингредиенты:
Броколли – 400-500 г
Яйцо – 1 шт.
Мука – 120 г
Вода минеральная –150 мл
Масло растительное для фритюра – 200 мл
Разрыхлитель теста – 0,5 ч. л.
Чеснок – 1 зубчик
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте капусту, разделите на большие соцветия, отварите в соленой воде.
Отделите желток от белка, в миску выложите яичный желток, добавьте измельченный зубчик чеснока, соль, перец, тщательно перемешайте.
После – добавьте разрыхлитель и минеральную воду, размешайте.
Белок взбейте в пену и добавьте в кляр, по одному опускайте туда соцветия броколли.
На сковороду вылейте растительное масло, выложите капусту и жарьте до готовности.
Переложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
Есть блюдо можно как горячим, так и холодным, очень вкусно будет со сметанным соусом.
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