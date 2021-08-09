3 домашних компота, которые стоит сделать летом
Компоты – летние напитки, которые готовятся элементарно и быстро, вам достаточно всего лишь выбрать качественные фрукты, добавить сахар и варить около 7-11 минут. Стоит отметить, что их можно консервировать и пить свежими.
Редакция FoodOboz делится 3 рецептами душистых компотов с разных фруктов, которые станут вкуснейшим и охлаждающим напитком, как летом так и зимой.
1. Компот из дыни с лимоном
Ингредиенты:
Вода – 3 л
Дыня – 1 кг
Лимон – 1/2 шт.
Сахар – 200 г
Способ приготовления:
Помойте фрукты. Порежьте мякоть дыни кубиком, а лимон – слайсами.
Переложите фрукты в кастрюлю, добавьте сахар, залейте водой, тщательно перемешайте.
Доведите все до кипения, перемешайте.
Варите компот 2-3 минуты.
2. Малиновый компот с мятой
Ингредиенты:
Малина – 150 г
Смородина – 150 г
Сахар – 150–170 г
Вода – 1 000–1 200 мл
Мята – 1 веточка
Способ приготовления:
Помойте ягоды, выложите в кастрюлю с водой, добавьте сахар, тщательно перемешайте и отправьте на огонь.
Варите около 10 минут и добавьте мяту.
3. Компот с айвы на зиму
Ингредиенты:
Айва – 3-4 шт.
Вода – 2 800 мл
Сахар – 300 г
Способ приготовления:
Помойте и порежьте айву дольками, удалите сердцевины.
Поместите в стерильные банки и залейте кипятком, так оставьте на 30-35 минут.
После – слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения.
Залейте горячим сиропом банки и законсервируйте.
Обязательно переверните их вверх дном, укутайте в теплое одеяло или полотенце и так дайте полностью остыть.
После – перенесите в темное, прохладное место.
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