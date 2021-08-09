3 домашних компота, которые стоит сделать летом

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные домашние компоты

Компоты – летние напитки, которые готовятся элементарно и быстро, вам достаточно всего лишь выбрать качественные фрукты, добавить сахар и варить около 7-11 минут. Стоит отметить, что их можно консервировать и пить свежими.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами душистых компотов с разных фруктов, которые станут вкуснейшим и охлаждающим напитком, как летом так и зимой.

1. Компот из дыни с лимоном

Лимонная вода

Ингредиенты:

  • Вода – 3 л

  • Дыня – 1 кг

  • Лимон – 1/2 шт.

  • Сахар – 200 г

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Способ приготовления:

  1. Помойте фрукты. Порежьте мякоть дыни кубиком, а лимон – слайсами.

  2. Переложите фрукты в кастрюлю, добавьте сахар, залейте водой, тщательно перемешайте.

  3. Доведите все до кипения, перемешайте.

  4. Варите компот 2-3 минуты.

2. Малиновый компот с мятой

Домашние соки

Ингредиенты:

  • Малина – 150 г

  • Смородина – 150 г

  • Сахар – 150–170 г

  • Вода – 1 000–1 200 мл

  • Мята – 1 веточка

Способ приготовления:

  1. Помойте ягоды, выложите в кастрюлю с водой, добавьте сахар, тщательно перемешайте и отправьте на огонь.

  2. Варите около 10 минут и добавьте мяту.

3. Компот с айвы на зиму

Как дома приготовить яблочный сок на зиму

Ингредиенты:

  • Айва – 3-4 шт.

  • Вода – 2 800 мл

  • Сахар – 300 г

Способ приготовления:

  1. Помойте и порежьте айву дольками, удалите сердцевины.

  2. Поместите в стерильные банки и залейте кипятком, так оставьте на 30-35 минут.

  3. После – слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения.

  4. Залейте горячим сиропом банки и законсервируйте.

  5. Обязательно переверните их вверх дном, укутайте в теплое одеяло или полотенце и так дайте полностью остыть.

  6. После – перенесите в темное, прохладное место.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сварить и правильно законсервировать домашний яблочный сок на зиму так, что он был не кислым.

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