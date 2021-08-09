3 домашних компота, которые стоит сделать летом

Компоты – летние напитки, которые готовятся элементарно и быстро, вам достаточно всего лишь выбрать качественные фрукты, добавить сахар и варить около 7-11 минут. Стоит отметить, что их можно консервировать и пить свежими.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами душистых компотов с разных фруктов, которые станут вкуснейшим и охлаждающим напитком, как летом так и зимой.

1. Компот из дыни с лимоном

Ингредиенты:

Вода – 3 л

Дыня – 1 кг

Лимон – 1/2 шт.

Сахар – 200 г

Видео дня

Способ приготовления:

Помойте фрукты. Порежьте мякоть дыни кубиком, а лимон – слайсами. Переложите фрукты в кастрюлю, добавьте сахар, залейте водой, тщательно перемешайте. Доведите все до кипения, перемешайте. Варите компот 2-3 минуты.

2. Малиновый компот с мятой

Ингредиенты:

Малина – 150 г

Смородина – 150 г

Сахар – 150–170 г

Вода – 1 000–1 200 мл

Мята – 1 веточка

Способ приготовления:

Помойте ягоды, выложите в кастрюлю с водой, добавьте сахар, тщательно перемешайте и отправьте на огонь. Варите около 10 минут и добавьте мяту.

3. Компот с айвы на зиму

Ингредиенты:

Айва – 3-4 шт.

Вода – 2 800 мл

Сахар – 300 г

Способ приготовления:

Помойте и порежьте айву дольками, удалите сердцевины. Поместите в стерильные банки и залейте кипятком, так оставьте на 30-35 минут. После – слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения. Залейте горячим сиропом банки и законсервируйте. Обязательно переверните их вверх дном, укутайте в теплое одеяло или полотенце и так дайте полностью остыть. После – перенесите в темное, прохладное место.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сварить и правильно законсервировать домашний яблочный сок на зиму так, что он был не кислым.