3 экзотических рецепта пасты

Устали каждый день придумывать – что же приготовить на ужин, в таком случае есть абсолютно беспроигрышный и быстрый вариант – паста. Но, не делайте уже приевшиеся варианты, потому что так быстрее, этим даже себя не удивите.
Редакция FoodOboz подготовила для вас три варианта экзотической пасты, которая вас покорит навсегда, их пряный и необычный вкус невозможно забыть.
Фетучини Альфредо
Ингредиенты:
фетучини – 250 г
масло сливочное – 50 г
сливки – 100 мл
тертый пармезан – 100 г
соль, перец – по вкусу
базилик – 10 г
Способ приготовления:
Первым делом отварите в хорошо подсоленной воде фетучини до состояния аль денте.
Сливочное масло растопите в сотейнике на слабом огне, спустя 1 минуту добавьте сливки, с огня не снимайте, хорошо помешивайте, чтобы ничего не пригорело. Должна получиться консистенция густого соуса.
Выложите фетучини в сотейник к соусу, немного увеличьте огонь и хорошо перемешайте все.
Добавьте натертый пармезан и хорошо все перемешайте.
Можно добавить немного жидкости в которой варились фетучини, если блюдо вам кажется слишком сухим.
Посыпьте оставшимся сыром, снова перемешайте, добавьте базилик.
Перед подачей хорошо посыпьте уже в тарелке черным молотым перцем.
2. Паста с креветками и белым вином
Ингредиенты:
лингвини или спагетти – 200 г
креветки – 200-250 г
белое вино – 100 мл
сливочное масло – 25 г
чеснок – 1-2 зуб.
лимонный сок – 1 ст. л.
соль, перец – по вкусу
петрушка – 1 пучок – по желанию
Способ приготовления:
Пасту отварите в хорошо подсоленной воде до состояния аль денте.
Креветки очистите и поджарьте на сливочном масле, к ним добавьте измельченный чеснок и готовьте около 1 минуты.
После влейте вино, хорошо перемешайте и доведите все до кипения.
Приправьте специями и добавьте измельченную зелень.
3. Спагетти алла путанеска
Ингредиенты:
спагетти – 400 г
филе анчоуса – 3 шт.
каперсы – 100 г
помидоры черри – 200 г
оливки – 100 г
перец чили – 2 шт.
чеснок – 4 зуб.
пармезан – 100 г
базилик – 1 пучок
соль, перец — по вкусу;
оливковое масло – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
Спагетти отварите до состояния аль денте в подсоленной воде.
Масло разогрейте на среднем огне и выложите измельченный чеснок, а также измельченный чили и мелко нарезанное филе анчоуса, добавьте оливки и нарезанные каперсы. Обжаривайте в течение 2-3 минут.
Помидоры порежьте пополам и отправьте туда же, желательно накрыть крышкой и еще тушите 3-4 минуты, пока помидоры не начнут размягчаться.
Выложите в готовый томатный соус пасту, приправьте листьями базилика и все хорошо посолите, поперчите, аккуратно перемешайте.
Готовую пасту перед подачей щедро присыпьте пармезаном.
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