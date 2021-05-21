3 экзотических рецепта пасты

Устали каждый день придумывать – что же приготовить на ужин, в таком случае есть абсолютно беспроигрышный и быстрый вариант – паста. Но, не делайте уже приевшиеся варианты, потому что так быстрее, этим даже себя не удивите.

Редакция FoodOboz подготовила для вас три варианта экзотической пасты, которая вас покорит навсегда, их пряный и необычный вкус невозможно забыть.

Фетучини Альфредо

Ингредиенты:

фетучини – 250 г

масло сливочное – 50 г

сливки – 100 мл

тертый пармезан – 100 г

соль, перец – по вкусу

базилик – 10 г

Способ приготовления:

Первым делом отварите в хорошо подсоленной воде фетучини до состояния аль денте. Сливочное масло растопите в сотейнике на слабом огне, спустя 1 минуту добавьте сливки, с огня не снимайте, хорошо помешивайте, чтобы ничего не пригорело. Должна получиться консистенция густого соуса. Выложите фетучини в сотейник к соусу, немного увеличьте огонь и хорошо перемешайте все. Добавьте натертый пармезан и хорошо все перемешайте. Можно добавить немного жидкости в которой варились фетучини, если блюдо вам кажется слишком сухим. Посыпьте оставшимся сыром, снова перемешайте, добавьте базилик.

Перед подачей хорошо посыпьте уже в тарелке черным молотым перцем.

2. Паста с креветками и белым вином

Ингредиенты:

лингвини или спагетти – 200 г

креветки – 200-250 г

белое вино – 100 мл

сливочное масло – 25 г

чеснок – 1-2 зуб.

лимонный сок – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

петрушка – 1 пучок – по желанию

Способ приготовления:

Пасту отварите в хорошо подсоленной воде до состояния аль денте. Креветки очистите и поджарьте на сливочном масле, к ним добавьте измельченный чеснок и готовьте около 1 минуты. После влейте вино, хорошо перемешайте и доведите все до кипения. Приправьте специями и добавьте измельченную зелень.

3. Спагетти алла путанеска

Как приготовить вкусную пасту

Ингредиенты:

спагетти – 400 г

филе анчоуса – 3 шт.

каперсы – 100 г

помидоры черри – 200 г

оливки – 100 г

перец чили – 2 шт.

чеснок – 4 зуб.

пармезан – 100 г

базилик – 1 пучок

соль, перец — по вкусу;

оливковое масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Спагетти отварите до состояния аль денте в подсоленной воде. Масло разогрейте на среднем огне и выложите измельченный чеснок, а также измельченный чили и мелко нарезанное филе анчоуса, добавьте оливки и нарезанные каперсы. Обжаривайте в течение 2-3 минут. Помидоры порежьте пополам и отправьте туда же, желательно накрыть крышкой и еще тушите 3-4 минуты, пока помидоры не начнут размягчаться. Выложите в готовый томатный соус пасту, приправьте листьями базилика и все хорошо посолите, поперчите, аккуратно перемешайте.

Готовую пасту перед подачей щедро присыпьте пармезаном.

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