3 лучших блюда с рисом, которые легко и быстро готовятся

Рис – очень полезная крупа, в который много витаминов, а также она содержит важные аминокислоты, при этом в ней нет глютена, который может вызывать аллергические реакцию. Важно, что из нее можно готовить много разных вкусных блюд, например, плов, голубцы, суши, тефтели, долму и запеканки.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами блюд из риса, которые обязательно стоит приготовить дома.

1. Голубцы с мясным фаршем и рисом

Ингредиенты:

капуста – 1 кочан

рис – 50 г

мясной фарш – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

перец, соль – по вкусу

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сметана – 4-6 ст. л.

домашний кетчуп – 2 ст. л.

Способ приготовления:

От капусты оторвите верхние листики, у кочана отрезать нижнюю часть, чуть ниже середины, так листья будут легче отделяться. Отварите рис до полуготовности. В фарш добавьте измельченный лук, натертую морковь, рис, соль, перец и все тщательно перемешайте. Вскипяте воду и бросьте капусту на 2-4 минуты. Достаньте, разделите листья, дайте остыть. Сформируйте голубцы, выложите в подходящую посуду. Соус: смешайте сметану и домашний кетчуп и залейте этой смесью голубцы. Отправьте в духовку на 40 минут при 170 С.

2. Молочная каша

Ингредиенты:

молоко – 500-600 мл

рис – 50 г

сахар – 50 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

Рис хорошо промойте водой 4-5 раз, после переложите в кастрюлю, залейте 100 мл воды и варите около 10 минут. Когда вода полностью впитается – налейте молоко, добавьте сахар, соль и варите на слабом огне до кипения и после еще минут 10. Обязательно постоянно помешивайте кашу, чтобы рис не пригорел, иначе каша превратится в жижу.

3. Запеченные яблоки с рисом и творогом

Ингредиенты:

​​​​​​​рис – 50 г

яблоки – 4 шт.

корица – 1/2 ч. л.

сливочное масло – 30 г

сахарная пудра – 25 г

изюм – 2 ст. л.

орехи любые – 30 г

Способ приготовления:

​​​​​​​Помойте яблоки, срежьте верхушки, а также аккуратно удалите середину, чтобы получилось место для начинки. Отварите рис до полуготовности, к нему добавьте творог, сахарную пудру, орехи, корицу, изюм и все тщательно перемешайте. Нафаршируйте яблоки творожно-рисовой начинкой, переложите их на противень или в форму, на каждое выложите по маленькому кусочку масла. Отправьте их запекаться при 200 С на минут 15-20.

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