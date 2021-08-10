3 лучших блюда с рисом, которые легко и быстро готовятся
Рис – очень полезная крупа, в который много витаминов, а также она содержит важные аминокислоты, при этом в ней нет глютена, который может вызывать аллергические реакцию. Важно, что из нее можно готовить много разных вкусных блюд, например, плов, голубцы, суши, тефтели, долму и запеканки.
Редакция FoodOboz делится 3 рецептами блюд из риса, которые обязательно стоит приготовить дома.
1. Голубцы с мясным фаршем и рисом
Ингредиенты:
капуста – 1 кочан
рис – 50 г
мясной фарш – 500 г
лук – 1 шт.
морковь – 1 шт.
перец, соль – по вкусу
сметана – 4-6 ст. л.
домашний кетчуп – 2 ст. л.
Способ приготовления:
От капусты оторвите верхние листики, у кочана отрезать нижнюю часть, чуть ниже середины, так листья будут легче отделяться.
Отварите рис до полуготовности.
В фарш добавьте измельченный лук, натертую морковь, рис, соль, перец и все тщательно перемешайте.
Вскипяте воду и бросьте капусту на 2-4 минуты.
Достаньте, разделите листья, дайте остыть.
Сформируйте голубцы, выложите в подходящую посуду.
Соус: смешайте сметану и домашний кетчуп и залейте этой смесью голубцы.
Отправьте в духовку на 40 минут при 170 С.
2. Молочная каша
Ингредиенты:
молоко – 500-600 мл
рис – 50 г
сахар – 50 г
соль – щепотка
Способ приготовления:
Рис хорошо промойте водой 4-5 раз, после переложите в кастрюлю, залейте 100 мл воды и варите около 10 минут.
Когда вода полностью впитается – налейте молоко, добавьте сахар, соль и варите на слабом огне до кипения и после еще минут 10. Обязательно постоянно помешивайте кашу, чтобы рис не пригорел, иначе каша превратится в жижу.
3. Запеченные яблоки с рисом и творогом
Ингредиенты:
рис – 50 г
яблоки – 4 шт.
корица – 1/2 ч. л.
сливочное масло – 30 г
сахарная пудра – 25 г
изюм – 2 ст. л.
орехи любые – 30 г
Способ приготовления:
Помойте яблоки, срежьте верхушки, а также аккуратно удалите середину, чтобы получилось место для начинки.
Отварите рис до полуготовности, к нему добавьте творог, сахарную пудру, орехи, корицу, изюм и все тщательно перемешайте.
Нафаршируйте яблоки творожно-рисовой начинкой, переложите их на противень или в форму, на каждое выложите по маленькому кусочку масла.
Отправьте их запекаться при 200 С на минут 15-20.
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