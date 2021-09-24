3 необычные идеи, с чем сделать бутерброды
Бутерброды – это замечательный перекус тогда, когда времени на приготовление пищи совсем нет. С майонезом или сливочным маслом, помидором или огурцом, с сыром или без – все, как душа пожелает. И именно в этом заключается главная особенность и удобство бутербродов.
Редакция FoodOboz предлагает 3 оригинальные идеи, с чем сделать бутерброды.
Мини-пицца
Ингредиенты:
Колбаса – 350 г
Маринованные огурцы – 3 шт
Сыр – 250 г
Чеснок – 2-3 зубчика (по желанию)
Батон
Кетчуп
Зелень
Способ приготовления:
Батон нарезать небольшими кусочками, разложить их на противень и отправить в разогретую духовку, чтобы подсушить до золотистой корочки. По желанию хлеб можно натереть чесноком.
Смешать кетчуп и майонез и смазать соусом "основу" пиццы.
Колбасу порезать кубиками, огурцы – кружочками, сыр натереть на терке, а зелень измельчить.
Выложить начинку на смазанные соусом куски хлеба. Посыпать сыром и зеленью.
Выпекать при температуре 180 градусов пока не расплавится сыр.
Горячие бутерброды с картошкой
Ингредиенты:
Картофель – 3-4 шт
Масло – для жарки
Соль
Перец
Хлеб
Способ приготовления:
Натереть сырой картофель на терке. Посолить и поперчить.
Порезать батон и выложить на него картофель.
Стороной, на которой картофель, выложить на сковороду с разогретым подсолнечным маслом, обжарить до золотистого цвета. Переворачивать и обжаривать хлеб не надо. Получаются довольно вкусные и быстрые горячие бутерброды.
Бутерброды с морковью
Ингредиенты:
Морковь – 2 шт
Лук – 1 шт
Яйца – 1 шт
Сельдерей – 1 шт
Масло сливочное – 50 г
Оливковое масло – 2 ст. л
Хлеб
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Натереть морковь на средней терке. Лук и сельдерей измельчить в блендере. Все это смешать со специями.
Хлеб намазать маслом, сверху положить морковную массу.
Поджарить с обеих сторон (сначала морковью вниз).
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