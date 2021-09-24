3 необычные идеи, с чем сделать бутерброды

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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3 необычные идеи, с чем сделать бутерброды

Бутерброды – это замечательный перекус тогда, когда времени на приготовление пищи совсем нет. С майонезом или сливочным маслом, помидором или огурцом, с сыром или без – все, как душа пожелает. И именно в этом заключается главная особенность и удобство бутербродов.

Редакция FoodOboz предлагает 3 оригинальные идеи, с чем сделать бутерброды.

Мини-пицца

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  • Батон нарезать небольшими кусочками, разложить их на противень и отправить в разогретую духовку, чтобы подсушить до золотистой корочки. По желанию хлеб можно натереть чесноком.

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  • Смешать кетчуп и майонез и смазать соусом "основу" пиццы.

  • Колбасу порезать кубиками, огурцы – кружочками, сыр натереть на терке, а зелень измельчить.

  • Выложить начинку на смазанные соусом куски хлеба. Посыпать сыром и зеленью.

  • Выпекать при температуре 180 градусов пока не расплавится сыр.

Горячие бутерброды "мини-пицца"

Горячие бутерброды с картошкой

Ингредиенты:

  • Картофель – 3-4 шт

  • Масло – для жарки

  • Соль

  • Перец

  • Хлеб

Способ приготовления:

  1. Натереть сырой картофель на терке. Посолить и поперчить.

  2. Порезать батон и выложить на него картофель.

  3. Стороной, на которой картофель, выложить на сковороду с разогретым подсолнечным маслом, обжарить до золотистого цвета. Переворачивать и обжаривать хлеб не надо. Получаются довольно вкусные и быстрые горячие бутерброды.

Горячие бутерброды с картошкой

Бутерброды с морковью

Ингредиенты:

  • Морковь – 2 шт

  • Лук – 1 шт

  • Яйца – 1 шт

  • Сельдерей – 1 шт

  • Масло сливочное – 50 г

  • Оливковое масло – 2 ст. л

  • Хлеб

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  • Натереть морковь на средней терке. Лук и сельдерей измельчить в блендере. Все это смешать со специями.

  • Хлеб намазать маслом, сверху положить морковную массу.

  • Поджарить с обеих сторон (сначала морковью вниз).

Горячие бутерброды с морковью

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