3 необычные идеи, с чем сделать бутерброды

Бутерброды – это замечательный перекус тогда, когда времени на приготовление пищи совсем нет. С майонезом или сливочным маслом, помидором или огурцом, с сыром или без – все, как душа пожелает. И именно в этом заключается главная особенность и удобство бутербродов.

Редакция FoodOboz предлагает 3 оригинальные идеи, с чем сделать бутерброды.

Мини-пицца

Ингредиенты:

Колбаса – 350 г

Маринованные огурцы – 3 шт

Сыр – 250 г

Чеснок – 2-3 зубчика (по желанию)

Батон

Кетчуп

Майонез

Зелень

Способ приготовления:

Батон нарезать небольшими кусочками, разложить их на противень и отправить в разогретую духовку, чтобы подсушить до золотистой корочки. По желанию хлеб можно натереть чесноком.

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Смешать кетчуп и майонез и смазать соусом "основу" пиццы.

Колбасу порезать кубиками, огурцы – кружочками, сыр натереть на терке, а зелень измельчить.

Выложить начинку на смазанные соусом куски хлеба. Посыпать сыром и зеленью.

Выпекать при температуре 180 градусов пока не расплавится сыр.

Горячие бутерброды с картошкой

Ингредиенты:

Картофель – 3-4 шт

Масло – для жарки

Соль

Перец

Хлеб

Способ приготовления:

Натереть сырой картофель на терке. Посолить и поперчить. Порезать батон и выложить на него картофель. Стороной, на которой картофель, выложить на сковороду с разогретым подсолнечным маслом, обжарить до золотистого цвета. Переворачивать и обжаривать хлеб не надо. Получаются довольно вкусные и быстрые горячие бутерброды.

Бутерброды с морковью

Ингредиенты:

Морковь – 2 шт

Лук – 1 шт

Яйца – 1 шт

Сельдерей – 1 шт

Масло сливочное – 50 г

Оливковое масло – 2 ст. л

Хлеб

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Натереть морковь на средней терке. Лук и сельдерей измельчить в блендере. Все это смешать со специями.

Хлеб намазать маслом, сверху положить морковную массу.

Поджарить с обеих сторон (сначала морковью вниз).

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