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3 необычных рецепта борща

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На выходных Украину взбудоражила новость о том, что борщ внесли в список самых вкусных супов в мире. Топ-20 вкуснейших первых блюд опубликовал сайт американского телеканала CNN.

"Кусочки нежной свеклы в ярко-красном бульоне – суп, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, – это не просто свекольный суп. Он получает острый вкус от свекольного кваса, ферментированного свекольного сока, – еще одного регионального фирменного блюда", – так описали украинское блюдо журналисты.

От себя добавим, что свекольный квас вовсе необязателен, рецептов борща существует огромное множество и каждая хозяйка готовит его по-своему. Сегодня редакция FoodOboz делится необычными рецептами борща. Уверены, хотя бы один из этой тройки вы точно не пробовали. Если не все три.

Копченые колбаски добавляют борщу пикантности.

Копченые колбаски добавляют борщу пикантности. Источник: thespruceeats.com

thespruceeats.com

Борщ с копчеными колбасками

  • свекла (средняя) – 2 шт.

  • большая луковица – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • картофель – 5 шт.

  • нежирная говядина – 200 г

  • копченые колбаски – 2 шт.

  • томатная паста – 2 ст. л.

  • уксус – 2 ч. л.

  • сахар – 2 ч. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • сметана, укроп – для подачи

  • растительное масло – для жарки

  1. Свеклу отварить отдельно в кожуре.

  2. Говядину отварить в другой кастрюле до мягкости, бульон процедить, мясо выложить.

  3. Морковь и лук помыть, почистить, нарезать соломкой. Обжарить в растительном масле сначала лук, когда станет прозрачным добавить морковь.

  4. Когда морковь станет мягкой, добавить томатную пасту. Посолить, поперчить, хорошо перемешать и жарить все вместе на небольшом огне минут пять.

  5. Почистить картофель и отваренную свеклу. Нарезать тонкими брусочками, добавить в бульон. Также добавить в кастрюлю обжаренные в томатной пасте овощи.

  6. Варить все вместе около получаса, затем добавить уксус и сахар. При необходимости посолить и поперчить.

  7. Отварное мясо нарезать кусочками, колбаски – кружочками и проварить все вместе еще несколько минут.

  8. Выключить борщ и дать ему настояться минут 15-20.

  9. Подавать со сметаной и мелко рубленным укропом.

Вариация крем-супа.
Вариация крем-супа. Источник: downshiftology.com

Крем-борщ

  • свекла – 3 шт.

  • белая капуста – 1 небольшой кочан

  • морковь – 1 шт.

  • репчатый лук – 1 шт.

  • картофель – 5 шт.

  • помидоры – 2 шт.

  • красный сладкий перец – 2 шт.

  • бульон – опционально

  • растительное масло

  • соль, перец – по вкусу

  • сметана, зелень – для подачи

  1. Свеклу почистить, порезать тонкими ломтиками, выложить на противень. Туда же отправить сладкие перцы. Сбрызнуть все растительным маслом и присыпать солью и перцем. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и запекать около 20 минут.

  2. Морковь с луком почистить и нарезать соломкой. Обжарить в растительном масле до мягкости.

  3. Добавить порезанную небольшими кубиками картошку, жарить, помешивая, на небольшом огне минут 7-10. Затем добавить порезанную капусту.

  4. Помидоры бланшировать, снять кожицу, нарезать небольшими кубиками и добавить в кастрюлю. Тушить все вместе минут пять.

  5. Добавить печеные перцы и свеклу, залить бульоном так, чтобы жидкость полностью покрывала овощи. Посолить, поперчить, довести до кипения. Затем уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и варить 20 минут.

  6. Готовый суп измельчить блендером. При желании приправить лимонным соком. Подавать со сметаной и мелко рубленной зеленью.

Рыбу можно брать любую, главное, чтобы в ней было немного костей.
Рыбу можно брать любую, главное, чтобы в ней было немного костей. Источник: 1ZOOM

Борщ с рыбой

  • свежая рыба – 500 г

  • картофель – 4-5 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • средняя свекла – 1 шт.

  • репчатый лук – 1 шт.

  • томатная паста – 2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

  • сметана, зелень – для подачи

  1. Рыбу помыть, выпотрошить, отделить голову и хвост. Можете брать любую рыбу, главное, чтобы в ней было немного костей.

  2. Голову, хвост и пару кусочков рыбы сложить в кастрюлю, залить двумя литрами воды и варить 30 минут. Готовый бульон процедить.

  3. Морковь и свеклу почистить, натереть на крупной терке и обжарить с нашинкованным луком до мягкости. Затем добавить томатную пасту и снова обжарить все вместе несколько минут.

  4. В кастрюлю с кипящим бульоном добавить порезанный картофель, филе рыбы и обжаренные овощи. Варить все вместе минут 15-20.

  5. Подавать со сметаной и мелко рубленной зеленью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал, как правильно готовить гречку, чтобы извлечь из нее максимум пользы.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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