3 необычных рецепта борща

На выходных Украину взбудоражила новость о том, что борщ внесли в список самых вкусных супов в мире. Топ-20 вкуснейших первых блюд опубликовал сайт американского телеканала CNN.

"Кусочки нежной свеклы в ярко-красном бульоне – суп, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, – это не просто свекольный суп. Он получает острый вкус от свекольного кваса, ферментированного свекольного сока, – еще одного регионального фирменного блюда", – так описали украинское блюдо журналисты.

От себя добавим, что свекольный квас вовсе необязателен, рецептов борща существует огромное множество и каждая хозяйка готовит его по-своему. Сегодня редакция FoodOboz делится необычными рецептами борща. Уверены, хотя бы один из этой тройки вы точно не пробовали. Если не все три.

Копченые колбаски добавляют борщу пикантности. Источник: thespruceeats.com thespruceeats.com

Борщ с копчеными колбасками

свекла (средняя) – 2 шт.

большая луковица – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 5 шт.

нежирная говядина – 200 г

копченые колбаски – 2 шт.

томатная паста – 2 ст. л.

уксус – 2 ч. л.

сахар – 2 ч. л.

соль, перец – по вкусу

сметана, укроп – для подачи

растительное масло – для жарки

Свеклу отварить отдельно в кожуре. Говядину отварить в другой кастрюле до мягкости, бульон процедить, мясо выложить. Морковь и лук помыть, почистить, нарезать соломкой. Обжарить в растительном масле сначала лук, когда станет прозрачным добавить морковь. Когда морковь станет мягкой, добавить томатную пасту. Посолить, поперчить, хорошо перемешать и жарить все вместе на небольшом огне минут пять. Почистить картофель и отваренную свеклу. Нарезать тонкими брусочками, добавить в бульон. Также добавить в кастрюлю обжаренные в томатной пасте овощи. Варить все вместе около получаса, затем добавить уксус и сахар. При необходимости посолить и поперчить. Отварное мясо нарезать кусочками, колбаски – кружочками и проварить все вместе еще несколько минут. Выключить борщ и дать ему настояться минут 15-20. Подавать со сметаной и мелко рубленным укропом.

Вариация крем-супа. Источник: downshiftology.com

Крем-борщ

свекла – 3 шт.

белая капуста – 1 небольшой кочан

морковь – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

картофель – 5 шт.

помидоры – 2 шт.

красный сладкий перец – 2 шт.

бульон – опционально

растительное масло

соль, перец – по вкусу

сметана, зелень – для подачи

Свеклу почистить, порезать тонкими ломтиками, выложить на противень. Туда же отправить сладкие перцы. Сбрызнуть все растительным маслом и присыпать солью и перцем. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и запекать около 20 минут. Морковь с луком почистить и нарезать соломкой. Обжарить в растительном масле до мягкости. Добавить порезанную небольшими кубиками картошку, жарить, помешивая, на небольшом огне минут 7-10. Затем добавить порезанную капусту. Помидоры бланшировать, снять кожицу, нарезать небольшими кубиками и добавить в кастрюлю. Тушить все вместе минут пять. Добавить печеные перцы и свеклу, залить бульоном так, чтобы жидкость полностью покрывала овощи. Посолить, поперчить, довести до кипения. Затем уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и варить 20 минут. Готовый суп измельчить блендером. При желании приправить лимонным соком. Подавать со сметаной и мелко рубленной зеленью.

Рыбу можно брать любую, главное, чтобы в ней было немного костей. Источник: 1ZOOM

Борщ с рыбой

свежая рыба – 500 г

картофель – 4-5 шт.

морковь – 1 шт.

средняя свекла – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

томатная паста – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

сметана, зелень – для подачи

Рыбу помыть, выпотрошить, отделить голову и хвост. Можете брать любую рыбу, главное, чтобы в ней было немного костей. Голову, хвост и пару кусочков рыбы сложить в кастрюлю, залить двумя литрами воды и варить 30 минут. Готовый бульон процедить. Морковь и свеклу почистить, натереть на крупной терке и обжарить с нашинкованным луком до мягкости. Затем добавить томатную пасту и снова обжарить все вместе несколько минут. В кастрюлю с кипящим бульоном добавить порезанный картофель, филе рыбы и обжаренные овощи. Варить все вместе минут 15-20. Подавать со сметаной и мелко рубленной зеленью.

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