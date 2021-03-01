3 необычных рецепта борща

На выходных Украину взбудоражила новость о том, что борщ внесли в список самых вкусных супов в мире. Топ-20 вкуснейших первых блюд опубликовал сайт американского телеканала CNN.
"Кусочки нежной свеклы в ярко-красном бульоне – суп, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, – это не просто свекольный суп. Он получает острый вкус от свекольного кваса, ферментированного свекольного сока, – еще одного регионального фирменного блюда", – так описали украинское блюдо журналисты.
От себя добавим, что свекольный квас вовсе необязателен, рецептов борща существует огромное множество и каждая хозяйка готовит его по-своему. Сегодня редакция FoodOboz делится необычными рецептами борща. Уверены, хотя бы один из этой тройки вы точно не пробовали. Если не все три.
Копченые колбаски добавляют борщу пикантности. Источник: thespruceeats.com
thespruceeats.com
Борщ с копчеными колбасками
свекла (средняя) – 2 шт.
большая луковица – 1 шт.
морковь – 1 шт.
картофель – 5 шт.
нежирная говядина – 200 г
копченые колбаски – 2 шт.
томатная паста – 2 ст. л.
уксус – 2 ч. л.
сахар – 2 ч. л.
соль, перец – по вкусу
сметана, укроп – для подачи
растительное масло – для жарки
Свеклу отварить отдельно в кожуре.
Говядину отварить в другой кастрюле до мягкости, бульон процедить, мясо выложить.
Морковь и лук помыть, почистить, нарезать соломкой. Обжарить в растительном масле сначала лук, когда станет прозрачным добавить морковь.
Когда морковь станет мягкой, добавить томатную пасту. Посолить, поперчить, хорошо перемешать и жарить все вместе на небольшом огне минут пять.
Почистить картофель и отваренную свеклу. Нарезать тонкими брусочками, добавить в бульон. Также добавить в кастрюлю обжаренные в томатной пасте овощи.
Варить все вместе около получаса, затем добавить уксус и сахар. При необходимости посолить и поперчить.
Отварное мясо нарезать кусочками, колбаски – кружочками и проварить все вместе еще несколько минут.
Выключить борщ и дать ему настояться минут 15-20.
Подавать со сметаной и мелко рубленным укропом.
Крем-борщ
свекла – 3 шт.
белая капуста – 1 небольшой кочан
морковь – 1 шт.
репчатый лук – 1 шт.
картофель – 5 шт.
помидоры – 2 шт.
красный сладкий перец – 2 шт.
бульон – опционально
растительное масло
соль, перец – по вкусу
сметана, зелень – для подачи
Свеклу почистить, порезать тонкими ломтиками, выложить на противень. Туда же отправить сладкие перцы. Сбрызнуть все растительным маслом и присыпать солью и перцем. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и запекать около 20 минут.
Морковь с луком почистить и нарезать соломкой. Обжарить в растительном масле до мягкости.
Добавить порезанную небольшими кубиками картошку, жарить, помешивая, на небольшом огне минут 7-10. Затем добавить порезанную капусту.
Помидоры бланшировать, снять кожицу, нарезать небольшими кубиками и добавить в кастрюлю. Тушить все вместе минут пять.
Добавить печеные перцы и свеклу, залить бульоном так, чтобы жидкость полностью покрывала овощи. Посолить, поперчить, довести до кипения. Затем уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и варить 20 минут.
Готовый суп измельчить блендером. При желании приправить лимонным соком. Подавать со сметаной и мелко рубленной зеленью.
Борщ с рыбой
свежая рыба – 500 г
картофель – 4-5 шт.
морковь – 1 шт.
средняя свекла – 1 шт.
репчатый лук – 1 шт.
томатная паста – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
растительное масло – для жарки
сметана, зелень – для подачи
Рыбу помыть, выпотрошить, отделить голову и хвост. Можете брать любую рыбу, главное, чтобы в ней было немного костей.
Голову, хвост и пару кусочков рыбы сложить в кастрюлю, залить двумя литрами воды и варить 30 минут. Готовый бульон процедить.
Морковь и свеклу почистить, натереть на крупной терке и обжарить с нашинкованным луком до мягкости. Затем добавить томатную пасту и снова обжарить все вместе несколько минут.
В кастрюлю с кипящим бульоном добавить порезанный картофель, филе рыбы и обжаренные овощи. Варить все вместе минут 15-20.
Подавать со сметаной и мелко рубленной зеленью.
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