3 ошибки, которые испортят любое блюдо из картофеля

Если вы готовите картошку и каждый раз блюдо получается не очень вкусным и не таким удачным, как хотелось бы – причин для этого может быть несколько. Сред них – даже просто неправильно выбранная температура.

Редакция FoodOboz выбрала для вас несколько главных ошибок при готовке, которые точно испортят качество и вкус картошки.

1. Высокая температура

При какой температуре лучше всего готовить картофель. Источник: pixabay.com

Если запекать картошку при очень высокой температуре – внутри она обязательно будет сырой, а снаружи – пригорит. Если при низкой – она просто развалится и превратится в невкусную кашу.

Поэтому нужно, чтобы температура была средней – около 150-170 С.

2. Время

Все сорта картошкам нужно готовить разное количество времени. Источник: pixabay.com

Для каждого сорта картошки нужно выбрать конкретное время для приготовления, чтобы не получить совершенно невкусный продукт.

Также перед варкой или запекаем холодную картошку нужно немного нагреть, так она будет намного вкуснее при приготовлении.

3. Соль

Солить картофель нужно обязательно. Источник: pixabay.com

Ее нужно добавлять по вкусу, можно как в начале готовки, так и в конце, это никак блюдо не испортит, наоборот – только усилит вкус и аромат. Но, вот сахар – ни в коем случаи нельзя добавлять к картошке, они не "дружат".

Лучше добавлять разные специи, лук, чеснок – они придадут блюду отличный вкус.

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