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Три рецепта самых быстрых маринадов для шашлыка

2.3т
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Замариновать быстро мясо для шашлыка не только возможно, но и очень просто. Потому что практически все продукты для быстрого маринада вы сможете найти в холодильнике.

Редакция FoodOboz подготовила 3 рецепта экспресс-маринадов для мяса, каждый из которых можно разнообразить, добавив любимые приправы или специи на свой вкус.

Маринад на киви

Киви с луком
Киви с луком. Источник: eceptysousov.ru

Ингредиенты:

  • свинина – 2 кг

  • киви – 1-2 шт.

  • лук, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо поперек волокон брусочками 3х5 см.

  2. Кольцами нарежьте лук.

  3. По вкусу добавьте соль, черный молотый перец и натертый киви.

  4. Мясо переложите в большую емкость и залейте маринадом, дайте постоять не больше 20-30 минут.

Вишневый сок и красное вино

Вино для маринада
Вино для маринада. Источник: eceptysousov.ru

Ингредиенты:

  • Вишневый сок – 200 мл.

  • Вино красное, сухое – 100 мл.

  • Свинина – 3 кг.

  • Паприка – 1-2 ст. л.

  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезаем мясо, помещаем в кастрюлю, посыпаем паприкой.

  2. Мясо оставляется на 20 минут. После этого к нему добавляем 200 мл. вишневого сока и 100 вина.

  3. Все тщательно перемешать и оставить на 90 минут мариноваться.

  4. По вкусу солим, перчим.

Маринад для шашлыка на кефире

Кефир делает мясо нежным и сочным
Кефир делает мясо нежным и сочным. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Свинина (шея) – 1 кг

  • Лук – 2 шт.

  • Кефир – 1 стакан

  • Лук зеленый – 1 пучок

  • Зелень петрушки – 1 пучок

  • Соль – 1 ч. ложка

  • Перец черный молотый – 0,5-1 ч. ложка

Способ приготовления:

  1. Тщательно промойте мясо и порежьте на средние куски.

  2. Нарежьте кольцами вымытый репчатый лук.

  3. Мелко порубите зеленый лук и петрушку.

  4. Заправьте специями, солью по вкусу и зеленью и луком.

  5. Залейте массу кефиром и подождите минут 50.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
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