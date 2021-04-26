Три рецепта самых быстрых маринадов для шашлыка

Замариновать быстро мясо для шашлыка не только возможно, но и очень просто. Потому что практически все продукты для быстрого маринада вы сможете найти в холодильнике.
Редакция FoodOboz подготовила 3 рецепта экспресс-маринадов для мяса, каждый из которых можно разнообразить, добавив любимые приправы или специи на свой вкус.
Маринад на киви
Ингредиенты:
свинина – 2 кг
киви – 1-2 шт.
лук, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Нарежьте мясо поперек волокон брусочками 3х5 см.
Кольцами нарежьте лук.
По вкусу добавьте соль, черный молотый перец и натертый киви.
Мясо переложите в большую емкость и залейте маринадом, дайте постоять не больше 20-30 минут.
Вишневый сок и красное вино
Ингредиенты:
Вишневый сок – 200 мл.
Вино красное, сухое – 100 мл.
Свинина – 3 кг.
Паприка – 1-2 ст. л.
Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
Нарезаем мясо, помещаем в кастрюлю, посыпаем паприкой.
Мясо оставляется на 20 минут. После этого к нему добавляем 200 мл. вишневого сока и 100 вина.
Все тщательно перемешать и оставить на 90 минут мариноваться.
По вкусу солим, перчим.
Маринад для шашлыка на кефире
Ингредиенты:
Свинина (шея) – 1 кг
Лук – 2 шт.
Кефир – 1 стакан
Лук зеленый – 1 пучок
Зелень петрушки – 1 пучок
Соль – 1 ч. ложка
Перец черный молотый – 0,5-1 ч. ложка
Способ приготовления:
Тщательно промойте мясо и порежьте на средние куски.
Нарежьте кольцами вымытый репчатый лук.
Мелко порубите зеленый лук и петрушку.
Заправьте специями, солью по вкусу и зеленью и луком.
Залейте массу кефиром и подождите минут 50.
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