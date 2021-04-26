Три рецепта самых быстрых маринадов для шашлыка

Замариновать быстро мясо для шашлыка не только возможно, но и очень просто. Потому что практически все продукты для быстрого маринада вы сможете найти в холодильнике.

Редакция FoodOboz подготовила 3 рецепта экспресс-маринадов для мяса, каждый из которых можно разнообразить, добавив любимые приправы или специи на свой вкус.

Маринад на киви

Киви с луком. Источник: eceptysousov.ru

Ингредиенты:

свинина – 2 кг

киви – 1-2 шт.

лук, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте мясо поперек волокон брусочками 3х5 см. Кольцами нарежьте лук. По вкусу добавьте соль, черный молотый перец и натертый киви. Мясо переложите в большую емкость и залейте маринадом, дайте постоять не больше 20-30 минут.

Вишневый сок и красное вино

Вино для маринада. Источник: eceptysousov.ru

Ингредиенты:

Вишневый сок – 200 мл.

Вино красное, сухое – 100 мл.

Свинина – 3 кг.

Паприка – 1-2 ст. л.

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезаем мясо, помещаем в кастрюлю, посыпаем паприкой. Мясо оставляется на 20 минут. После этого к нему добавляем 200 мл. вишневого сока и 100 вина. Все тщательно перемешать и оставить на 90 минут мариноваться. По вкусу солим, перчим.

Маринад для шашлыка на кефире

Кефир делает мясо нежным и сочным. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Свинина (шея) – 1 кг

Лук – 2 шт.

Кефир – 1 стакан

Лук зеленый – 1 пучок

Зелень петрушки – 1 пучок

Соль – 1 ч. ложка

Перец черный молотый – 0,5-1 ч. ложка

Способ приготовления:

Тщательно промойте мясо и порежьте на средние куски. Нарежьте кольцами вымытый репчатый лук. Мелко порубите зеленый лук и петрушку. Заправьте специями, солью по вкусу и зеленью и луком. Залейте массу кефиром и подождите минут 50.

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