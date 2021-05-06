3 универсальных маринада ко всему: рецепты от шеф-повара

Чтобы мясо для шашлыка действительно удалось, нужно сделать хороший маринад, и главное – быстро. Это так же важно, как и выбор самого мяса для блюда.

Шеф-повар Андрей Петренко поделился 3 универсальными маринадами, которые подойдут для любого вида мяса, рыбы ( чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Маринад №1

Ингредиенты:

укроп – 10 гр

петрушка – 10 г

тархун – 10 г

соль, перец – по вкусу

мята – 10 г

йогурт, кефир – 50 г

Способ приготовления:

Все ингредиенты поместить в блендер и хорошо перемолоть, можно еще посолить и поперчить, если мало приправ. Маринад готов через 10 минут.

Маринад №2

Ингредиенты:

мед (сахар, если нет меда) – 1-2 ст. л.

соевый сок – 2 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

лимон, лайм – 2 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Все ингредиенты хорошо перемешать, по вкусу можно посолить и поперчить.

Маринад №3

Ингредиенты:

черная мисо паста – 2 ст. л.

имбирь – 10-20 г

кунжутное масло – 20 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

В тарелку с мисо пастой добавить натертый имбирь и 20 грамм кунжутного масла, все хорошо перемешать и посолить по вкусу.

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