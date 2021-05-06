3 универсальных маринада ко всему: рецепты от шеф-повара

Чтобы мясо для шашлыка действительно удалось, нужно сделать хороший маринад, и главное – быстро. Это так же важно, как и выбор самого мяса для блюда.
Шеф-повар Андрей Петренко поделился 3 универсальными маринадами, которые подойдут для любого вида мяса, рыбы ( чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Маринад №1
Ингредиенты:
укроп – 10 гр
петрушка – 10 г
тархун – 10 г
соль, перец – по вкусу
мята – 10 г
йогурт, кефир – 50 г
Способ приготовления:
Все ингредиенты поместить в блендер и хорошо перемолоть, можно еще посолить и поперчить, если мало приправ. Маринад готов через 10 минут.
Маринад №2
Ингредиенты:
мед (сахар, если нет меда) – 1-2 ст. л.
соевый сок – 2 ст. л.
горчица – 1 ч. л.
лимон, лайм – 2 ч. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Все ингредиенты хорошо перемешать, по вкусу можно посолить и поперчить.
Маринад №3
Ингредиенты:
черная мисо паста – 2 ст. л.
имбирь – 10-20 г
кунжутное масло – 20 г
соль – по вкусу
Способ приготовления:
В тарелку с мисо пастой добавить натертый имбирь и 20 грамм кунжутного масла, все хорошо перемешать и посолить по вкусу.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно выбирать, хранить и варить молодой картофель, чтобы он был вкусным и быстрым в приготовлении.
Врач диетолог, глава научного совета Ассоциации диетологов Украины Александра Кириленко рассказала, какой маринад для шашлыка самый лучший.
Диетолог Светлана Фус рассказала, чем полезным для организма можно заменить шоколад и кофе, и в каком количестве этот продукт можно употреблять.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал