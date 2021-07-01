3 вкусных варианта домашнего освежающего мохито

В жаркие летние дни лучше всего пить много воды и есть исключительно легкую еду, чтобы не перегружать еще больше организм. Существует множество охлаждающих напитков, которые отлично вас взбодрят, начиная от холодного кофе, ледяного чая, домашнего лимонада и заканчивая вкусным летним коктейлем – Апероль Шприц.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 3 рецепта не менее популярного и вкусного напитка – мохито, который станет просто спасением в жаркий день.

1. Безалкогольный мохито

Мохито со спрайтом

Ингредиенты:

спрайт – 150 мл

свежая мята – 10 г

лайм – 1 шт.

лед – 10 кубиков

тростниковый сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Всыпьте в шейкер лед, добавьте порезанный лайм, мяту, сахар и хорошо встряхните. Полученную смесь переложите в бокал и залейте спрайтом.

Перед подачей добавьте в бокал еще пару ломтиков лайма.

2. Безалкогольный мохито с малиной

Малиновый мохито

Ингредиенты:

минеральная газированная вода – 300-400 мл

малина – 40-50 г

лимон – 1 шт.

лайм – 1 шт.

сахар – 3 ст. л.

лед – 20 кубиков

мята – пару веточек

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

Помойте лайм и лимон, очень тонко нарежьте ломтиками. Малину перетрите через сито, чтобы получилось пюре. Измельчите мяту. В большой кувшин бросьте лед, лимон и лайм, малиновое пюре, сахар и все залейте водой. Отправьте в холодильник минимум на 1 час.

3. Алкогольный мохито с ромом

Мохито с ромом

Ингредиенты:

золотистый ром – 1 стакан

содовая охлажденная – 3 стакана

лед – 4 стакана

​​​​​​​сахар – 50 г

мята – 10 веточек

лимонный сок – 50 мл

цедра лимона – 1 ч. л.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

Перебейте в блендере до однородности мяту, цедру лимона, сахар, лимонный сок. Готовое пюре переложите в кувшин, добавьте лед, вылейте золотистый ром, содовую и тщательно перемешайте.

Перед подачей можно в бокал добавить еще листик мяты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома приготовить вкуснейший летний, легкий коктейль "Апероль Шприц".

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