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3 вкусных варианта домашнего освежающего мохито

1.1т
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В жаркие летние дни лучше всего пить много воды и есть исключительно легкую еду, чтобы не перегружать еще больше организм. Существует множество охлаждающих напитков, которые отлично вас взбодрят, начиная от холодного кофе, ледяного чая, домашнего лимонада и заканчивая вкусным летним коктейлем – Апероль Шприц.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 3 рецепта не менее популярного и вкусного напитка – мохито, который станет просто спасением в жаркий день.

1. Безалкогольный мохито

Мохито со спрайтом
Мохито со спрайтом

Ингредиенты:

  • спрайт – 150 мл

  • свежая мята – 10 г

  • лайм – 1 шт.

  • лед – 10 кубиков

  • тростниковый сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Всыпьте в шейкер лед, добавьте порезанный лайм, мяту, сахар и хорошо встряхните.

  2. Полученную смесь переложите в бокал и залейте спрайтом.

Перед подачей добавьте в бокал еще пару ломтиков лайма.

2. Безалкогольный мохито с малиной

Малиновый мохито
Малиновый мохито

Ингредиенты:

  • минеральная газированная вода – 300-400 мл

  • малина – 40-50 г

  • лимон – 1 шт.

  • лайм – 1 шт.

  • сахар – 3 ст. л.

  • лед – 20 кубиков

  • мята – пару веточек

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Помойте лайм и лимон, очень тонко нарежьте ломтиками.

  2. Малину перетрите через сито, чтобы получилось пюре.

  3. Измельчите мяту.

  4. В большой кувшин бросьте лед, лимон и лайм, малиновое пюре, сахар и все залейте водой.

  5. Отправьте в холодильник минимум на 1 час.

3. Алкогольный мохито с ромом

Мохито с ромом
Мохито с ромом

Ингредиенты:

  • золотистый ром – 1 стакан

  • содовая охлажденная – 3 стакана

  • лед – 4 стакана

  • ​​​​​​​сахар – 50 г

  • мята – 10 веточек

  • лимонный сок – 50 мл

  • цедра лимона – 1 ч. л.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Перебейте в блендере до однородности мяту, цедру лимона, сахар, лимонный сок.

  2. Готовое пюре переложите в кувшин, добавьте лед, вылейте золотистый ром, содовую и тщательно перемешайте.

Перед подачей можно в бокал добавить еще листик мяты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома приготовить вкуснейший летний, легкий коктейль "Апероль Шприц".

Финалист чемпионата Украины по латте-арту Владислав Иващенко поделился полезными советами, как выбрать качественное и полезное растительное магазинное молоко.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
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