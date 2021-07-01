3 вкусных варианта домашнего освежающего мохито

В жаркие летние дни лучше всего пить много воды и есть исключительно легкую еду, чтобы не перегружать еще больше организм. Существует множество охлаждающих напитков, которые отлично вас взбодрят, начиная от холодного кофе, ледяного чая, домашнего лимонада и заканчивая вкусным летним коктейлем – Апероль Шприц.
Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 3 рецепта не менее популярного и вкусного напитка – мохито, который станет просто спасением в жаркий день.
1. Безалкогольный мохито
Ингредиенты:
спрайт – 150 мл
свежая мята – 10 г
лайм – 1 шт.
лед – 10 кубиков
тростниковый сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Всыпьте в шейкер лед, добавьте порезанный лайм, мяту, сахар и хорошо встряхните.
Полученную смесь переложите в бокал и залейте спрайтом.
Перед подачей добавьте в бокал еще пару ломтиков лайма.
2. Безалкогольный мохито с малиной
Ингредиенты:
минеральная газированная вода – 300-400 мл
малина – 40-50 г
лимон – 1 шт.
лайм – 1 шт.
сахар – 3 ст. л.
лед – 20 кубиков
мята – пару веточек
Способ приготовления:
Помойте лайм и лимон, очень тонко нарежьте ломтиками.
Малину перетрите через сито, чтобы получилось пюре.
Измельчите мяту.
В большой кувшин бросьте лед, лимон и лайм, малиновое пюре, сахар и все залейте водой.
Отправьте в холодильник минимум на 1 час.
3. Алкогольный мохито с ромом
Ингредиенты:
золотистый ром – 1 стакан
содовая охлажденная – 3 стакана
лед – 4 стакана
сахар – 50 г
мята – 10 веточек
лимонный сок – 50 мл
цедра лимона – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Перебейте в блендере до однородности мяту, цедру лимона, сахар, лимонный сок.
Готовое пюре переложите в кувшин, добавьте лед, вылейте золотистый ром, содовую и тщательно перемешайте.
Перед подачей можно в бокал добавить еще листик мяты.
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