3 яблока и 3 яйца: самый элементарный яблочный пирог к чаю за несколько минут
Яблочные пироги можно готовить с разным тестом и даже из лаваша. Чтобы яблоки не потеряли цвет и были сочными, кулинары советуют добавить несколько капель лимона.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога, который готовится практически без теста.
Видео дня
Ингредиенты:
- Яблоки – 3-4 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 150
- Масло сливочное – 40 г
- Мука – 100 г
- Сахар – 100 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Ванильная эссенция – 4 капельки
- Орешки грецкие – 50 г
Способ приготовления:
1. Яйца, сахар, молоко, растопленное сливочное масло, ванильную эссенцию взбейте миксером.
2. После добавьте муку с разрыхлителем и снова взбейте миксером.
3. Яблоки почистите и порежьте слайсами.
4. Все соедините и высыпьте в смазанную маслом форму.
5. Поджаренные грецкие орехи порежьте ножом и посыпьте сверху пирог. Выпекайте в духовке при 170 С 45 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: