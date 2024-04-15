Яблочные пироги можно готовить с разным тестом и даже из лаваша. Чтобы яблоки не потеряли цвет и были сочными, кулинары советуют добавить несколько капель лимона.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога, который готовится практически без теста.

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Ингредиенты:

Яблоки – 3-4 шт.

Яйца – 3 шт.

Молоко – 150

Масло сливочное – 40 г

Мука – 100 г

Сахар – 100 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванильная эссенция – 4 капельки

Орешки грецкие – 50 г

Способ приготовления:

1. Яйца, сахар, молоко, растопленное сливочное масло, ванильную эссенцию взбейте миксером.

2. После добавьте муку с разрыхлителем и снова взбейте миксером.

3. Яблоки почистите и порежьте слайсами.

4. Все соедините и высыпьте в смазанную маслом форму.

5. Поджаренные грецкие орехи порежьте ножом и посыпьте сверху пирог. Выпекайте в духовке при 170 С 45 минут.

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