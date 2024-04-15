3 яблока и 3 яйца: самый элементарный яблочный пирог к чаю за несколько минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
564
3 яблока и 3 яйца: самый элементарный яблочный пирог к чаю за несколько минут

Яблочные пироги можно готовить с разным тестом и даже из лаваша. Чтобы яблоки не потеряли цвет и были сочными, кулинары советуют добавить несколько капель лимона.

Вкусный яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога, который готовится практически без теста.

Рецепт пирога
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Яблоки – 3-4 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко – 150
  • Масло сливочное – 40 г
  • Мука – 100 г
  • Сахар – 100 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • Ванильная эссенция – 4 капельки
  • Орешки грецкие – 50 г

Способ приготовления:

1. Яйца, сахар, молоко, растопленное сливочное масло, ванильную эссенцию взбейте миксером.

Основа для теста

2. После добавьте муку с разрыхлителем и снова взбейте миксером.

Готовое тесто

3. Яблоки почистите и порежьте слайсами.

Яблоки для пирога

4. Все соедините и высыпьте в смазанную маслом форму.

Готовая основа для пирога

5. Поджаренные грецкие орехи порежьте ножом и посыпьте сверху пирог. Выпекайте в духовке при 170 С 45 минут.

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты