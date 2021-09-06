4 фрукта, которые можно есть ночью

Если вам перед сном сильно хочется есть, диетологи рекомендуют в таком случае обойтись легким перекусом в виде фруктов. Но не все можно употреблять на ночь, чтобы на утро не иметь отеков.

Редакция FoodOboz делится с вами перечнем из 4 фруктов, которые без вреда для здоровья можно есть нам ночь.

1. Арбуз

Это самый низкокалорийный фрукт, который можно есть на ночь, но помните, что он очень мочегонный.

2. Яблоки

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Это просто идеальный перекус на ночь, так как в них всего – 47 калорий. Также они очень полезны и могут очень быстро избавить вас от чувства голода.

3. Манго

В нем всего лишь 65 калорий, поэтому его смело можно есть ночью, также они быстро "дарят" чувство сытости.

4. Банан

Это калорийный фрукт, но если вы съедите половинку – это никак не отразится на вашем весе.

Стоит отметить, что перед сном смело можно пить различные смузи, начиная от овощных, заканчивая фруктовыми и даже молочными. Это никак не повлияет на вес, даже наоборот – некоторые из них помогут вам запустить метаболизм.

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