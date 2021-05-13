Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

3 небанальных рецепта для гриля

2.6т
Читать материал на украинском

Лето ассоциируется, конечно же, с пикником, барбекю, вкусными овощами, хорошо приготовленной рыбой и мясом. Вы точно знаете, что еда на гриле куда полезнее, чем сваренная или пожаренная.

Редакция FoodOboz собрала для вас 3 самых удивительных варианта блюд на гриле, начиная от закусок до основных блюд и даже – десертов.

1. Салат с нектарином на гриле

Салат с нектарином
Салат с нектарином. Источник: metro.co

Ингредиенты:

  • нектарин – 1 шт.

  • руккола – 100 г

  • грецкие орехи – 20 г

  • козий сыр – 50 г

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • кленовый сироп – 1 ст. л.

  • бальзамический уксус – 2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Порежьте нектарин, смажьте маслом, отправьте запекаться на решетку. Жарить нужно пока нектарин не зарумянится, но так, чтобы он не сгорел.

  2. Выложите на тарелку рукколу, нектарин, сыр, добавьте орехи и полейте готовым соусом, посолите и поперчите по вкусу.

Для соуса: смешайте оливковое масло, кленовый сироп и бальзамический уксус.

2. Запеченный баклажан с огуречным соусом

Запеченный баклажан
Запеченный баклажан. Источник: metro.co

Ингредиенты:

  • баклажан – 4-5 шт.

  • тмин – 10 г

  • паприка – 1 ч. л.

  • оливковое масло – 100 мл

  • сок одного лайма

  • соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • йогурт – 100 мл

  • куркума – 10 г

  • свежий огурец – 1 шт.

  • сок лайма – 2-3 ст. л.

  • петрушка – несколько веточек

Способ приготовления:

  1. Хорошо помойте баклажаны, порежьте пластами, посолите, поперчите, добавьте масло, паприку, сок лайма и тмин. Все хорошо перемешайте.

  2. Отправьте запекаться на решетку, хорошо обжарьте, но так, чтобы они не сгорели.

  3. Сделайте соус: в йогурт добавьте измельченный огурец, петрушку, сок лайма, соль по вкусу и куркуму.

Подавать готовые баклажаны можно с любыми овощами и огуречным соусом.

3. Лосось тереяки с корицей

Лосось тереяки на гриле
Лосось тереяки на гриле. Источник: metro.co

Ингредиенты:

  • лосось – 500 г

  • овощи – спаржа, кабачок, баклажан, перец – на ваш вкус

  • имбирь – 20-40 г

  • чеснок – 2-4 зуб.

  • оливковое масло – 80 мл

  • сахар – 2-3 ст. л.

  • соль – 10 г

  • перец чили – 10 г

  • лимон – 1шт.

  • корица – 1 ч. л.

  • кукурузная мука – 1 ст. л.

  • лук зеленый – пучок

  • ананас – 50 г

  • вода – 50-70 мл

Способ приготовления:

  1. Для начала нужно сделать маринад для лосося: в чугунную сковороду налейте соевый соус, добавьте сахар, соль, ананас, корицу, чеснок, имбирь, перец и 60 мл воды. Хорошо взбейте.

  2. Поставьте на огонь и доведите до кипения, дайте покипеть в течение 5 минут, пока весь сахар не растворится, чтобы соус загустел.

  3. Пропустите соус через сито, чтобы удалить все твердые частицы и дайте ему полностью остыть.

  4. Положите лосось в глубокий противень, полейте рыбу остывшим соусом и оставьте мариноваться минимум – на час, но лучше на ночь.

  5. Сделайте также маринад для овощей: смешайте масло, перец чили, имбирь, чеснок и лимон. Поставьте на маленький огонь и варите 30 минут, постоянно помешивая.

  6. В овощи вылейте готовый соус и хорошо перемешайте, выложите запекаться на гриль, около 2-3 минут нужно запекать, постоянно переворачивая, чтобы они не пригорели.

  7. Лосось перед запекаем заверните в фольгу и отправьте на гриль на 10-15 минут, через каждые 5 минут нужно его переворачивать, чтобы не сгорел.

  8. Сделайте соус из кукурузной муки и воды, хорошо взбейте эти два ингредиента и варите до загустения.

Подавать готовый лосось с овощами лучше всего с рисом и кускусом.

Ранее как приготовить диетические морковно-яблочные сырники в духовке всего за 10-15 минут.

Диетолог Светлана Фус поделилась рецептом необычного овсяного печенья, которое вы с легкость сможете приготовить всего за 20 минут дома и при наличии нескольких ингредиентов. ​​​​​​​

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теги
рецепт еда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz