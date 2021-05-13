3 небанальных рецепта для гриля

Лето ассоциируется, конечно же, с пикником, барбекю, вкусными овощами, хорошо приготовленной рыбой и мясом. Вы точно знаете, что еда на гриле куда полезнее, чем сваренная или пожаренная.

Редакция FoodOboz собрала для вас 3 самых удивительных варианта блюд на гриле, начиная от закусок до основных блюд и даже – десертов.

1. Салат с нектарином на гриле

Салат с нектарином. Источник: metro.co

Ингредиенты:

нектарин – 1 шт.

руккола – 100 г

грецкие орехи – 20 г

козий сыр – 50 г

оливковое масло – 1 ст. л.

кленовый сироп – 1 ст. л.

бальзамический уксус – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте нектарин, смажьте маслом, отправьте запекаться на решетку. Жарить нужно пока нектарин не зарумянится, но так, чтобы он не сгорел. Выложите на тарелку рукколу, нектарин, сыр, добавьте орехи и полейте готовым соусом, посолите и поперчите по вкусу.

Для соуса: смешайте оливковое масло, кленовый сироп и бальзамический уксус.

2. Запеченный баклажан с огуречным соусом

Запеченный баклажан. Источник: metro.co

Ингредиенты:

баклажан – 4-5 шт.

тмин – 10 г

паприка – 1 ч. л.

оливковое масло – 100 мл

сок одного лайма

соль, перец – по вкусу

Для соуса:

йогурт – 100 мл

куркума – 10 г

свежий огурец – 1 шт.

сок лайма – 2-3 ст. л.

петрушка – несколько веточек

Способ приготовления:

Хорошо помойте баклажаны, порежьте пластами, посолите, поперчите, добавьте масло, паприку, сок лайма и тмин. Все хорошо перемешайте. Отправьте запекаться на решетку, хорошо обжарьте, но так, чтобы они не сгорели. Сделайте соус: в йогурт добавьте измельченный огурец, петрушку, сок лайма, соль по вкусу и куркуму.

Подавать готовые баклажаны можно с любыми овощами и огуречным соусом.

3. Лосось тереяки с корицей

Лосось тереяки на гриле. Источник: metro.co

Ингредиенты:

лосось – 500 г

овощи – спаржа, кабачок, баклажан, перец – на ваш вкус

имбирь – 20-40 г

чеснок – 2-4 зуб.

оливковое масло – 80 мл

сахар – 2-3 ст. л.

соль – 10 г

перец чили – 10 г

лимон – 1шт.

корица – 1 ч. л.

кукурузная мука – 1 ст. л.

лук зеленый – пучок

ананас – 50 г

вода – 50-70 мл

Способ приготовления:

Для начала нужно сделать маринад для лосося: в чугунную сковороду налейте соевый соус, добавьте сахар, соль, ананас, корицу, чеснок, имбирь, перец и 60 мл воды. Хорошо взбейте. Поставьте на огонь и доведите до кипения, дайте покипеть в течение 5 минут, пока весь сахар не растворится, чтобы соус загустел. Пропустите соус через сито, чтобы удалить все твердые частицы и дайте ему полностью остыть. Положите лосось в глубокий противень, полейте рыбу остывшим соусом и оставьте мариноваться минимум – на час, но лучше на ночь. Сделайте также маринад для овощей: смешайте масло, перец чили, имбирь, чеснок и лимон. Поставьте на маленький огонь и варите 30 минут, постоянно помешивая. В овощи вылейте готовый соус и хорошо перемешайте, выложите запекаться на гриль, около 2-3 минут нужно запекать, постоянно переворачивая, чтобы они не пригорели. Лосось перед запекаем заверните в фольгу и отправьте на гриль на 10-15 минут, через каждые 5 минут нужно его переворачивать, чтобы не сгорел. Сделайте соус из кукурузной муки и воды, хорошо взбейте эти два ингредиента и варите до загустения.

Подавать готовый лосось с овощами лучше всего с рисом и кускусом.

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