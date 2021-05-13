3 небанальных рецепта для гриля

Лето ассоциируется, конечно же, с пикником, барбекю, вкусными овощами, хорошо приготовленной рыбой и мясом. Вы точно знаете, что еда на гриле куда полезнее, чем сваренная или пожаренная.
Редакция FoodOboz собрала для вас 3 самых удивительных варианта блюд на гриле, начиная от закусок до основных блюд и даже – десертов.
1. Салат с нектарином на гриле
Ингредиенты:
нектарин – 1 шт.
руккола – 100 г
грецкие орехи – 20 г
козий сыр – 50 г
оливковое масло – 1 ст. л.
кленовый сироп – 1 ст. л.
бальзамический уксус – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Порежьте нектарин, смажьте маслом, отправьте запекаться на решетку. Жарить нужно пока нектарин не зарумянится, но так, чтобы он не сгорел.
Выложите на тарелку рукколу, нектарин, сыр, добавьте орехи и полейте готовым соусом, посолите и поперчите по вкусу.
Для соуса: смешайте оливковое масло, кленовый сироп и бальзамический уксус.
2. Запеченный баклажан с огуречным соусом
Ингредиенты:
баклажан – 4-5 шт.
тмин – 10 г
паприка – 1 ч. л.
оливковое масло – 100 мл
сок одного лайма
соль, перец – по вкусу
Для соуса:
йогурт – 100 мл
куркума – 10 г
свежий огурец – 1 шт.
сок лайма – 2-3 ст. л.
петрушка – несколько веточек
Способ приготовления:
Хорошо помойте баклажаны, порежьте пластами, посолите, поперчите, добавьте масло, паприку, сок лайма и тмин. Все хорошо перемешайте.
Отправьте запекаться на решетку, хорошо обжарьте, но так, чтобы они не сгорели.
Сделайте соус: в йогурт добавьте измельченный огурец, петрушку, сок лайма, соль по вкусу и куркуму.
Подавать готовые баклажаны можно с любыми овощами и огуречным соусом.
3. Лосось тереяки с корицей
Ингредиенты:
лосось – 500 г
овощи – спаржа, кабачок, баклажан, перец – на ваш вкус
имбирь – 20-40 г
чеснок – 2-4 зуб.
оливковое масло – 80 мл
сахар – 2-3 ст. л.
соль – 10 г
перец чили – 10 г
лимон – 1шт.
корица – 1 ч. л.
кукурузная мука – 1 ст. л.
лук зеленый – пучок
ананас – 50 г
вода – 50-70 мл
Способ приготовления:
Для начала нужно сделать маринад для лосося: в чугунную сковороду налейте соевый соус, добавьте сахар, соль, ананас, корицу, чеснок, имбирь, перец и 60 мл воды. Хорошо взбейте.
Поставьте на огонь и доведите до кипения, дайте покипеть в течение 5 минут, пока весь сахар не растворится, чтобы соус загустел.
Пропустите соус через сито, чтобы удалить все твердые частицы и дайте ему полностью остыть.
Положите лосось в глубокий противень, полейте рыбу остывшим соусом и оставьте мариноваться минимум – на час, но лучше на ночь.
Сделайте также маринад для овощей: смешайте масло, перец чили, имбирь, чеснок и лимон. Поставьте на маленький огонь и варите 30 минут, постоянно помешивая.
В овощи вылейте готовый соус и хорошо перемешайте, выложите запекаться на гриль, около 2-3 минут нужно запекать, постоянно переворачивая, чтобы они не пригорели.
Лосось перед запекаем заверните в фольгу и отправьте на гриль на 10-15 минут, через каждые 5 минут нужно его переворачивать, чтобы не сгорел.
Сделайте соус из кукурузной муки и воды, хорошо взбейте эти два ингредиента и варите до загустения.
Подавать готовый лосось с овощами лучше всего с рисом и кускусом.
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