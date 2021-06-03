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4 полезных блюда, которые понравятся детям

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Если ваш ребенок плохо ест или вообще отказывается от многих полезных продуктов, тогда вам следует придумать новые рецепты, либо пойти на хитрость и приготовить нелюбимые блюда вкусно и совершенно по-новому так, что ребенок точно их полюбит. Стоит отметить, что в детском рационе обязательно должны быть рыба, мясо, молочные продукты, овощи и фрукты.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 рецепта самых полезных, вкусных и легких в приготовлении блюд, которые точно понравятся детям.

1. Крем-суп из тыквы

Крем-суп из тыквы и имбиря
Крем-суп из тыквы и имбиря. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Молоко кокосовое – 100 мл

  • Вода – 350 мл

  • Тыква очищенная – 1 кг

  • Имбирь молотый – 1 г

  • Чеснок молотый – 1 г

  • Куркума молотая – 4 г

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте тыкву нарезать кубиками, выложите на противень и отправьте в духовку запекаться до готовности.

  2. Когда она станет мягкой –

    переложите ее в кастрюлю с толстым дном и залейте водой, варите до того, пока тыква полностью не разварится.

  3. После этого влейте к ней молоко, специи, чеснок и переложите в блендер, взбейте до однородности.

Перед подачей можно украсить семечками на ваш вкус.

2. Омлет со шпинатом

Омлет со шпинатом
Омлет со шпинатом. Источник: pixabay.com

  • Яйцо куриное – 2 шт.

  • Шпинат замороженный – 20 г

  • Соль морская – 0,5 г

  • Сливки 33% – 35 г

  • Масло оливковое – 2 г

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Шпинат нужно разморозить и немного отжать воду.

  2. В нему добавить яйца, соль, оливковое масло, все бросить в блендер, хорошо взбить. дать настоятся 25 минут, чтобы осела пена.

  3. Готовую шпинатную смесь разлейте по формам и отправьте в духовку на 20 минут при 160 С.

Подавать омлет можно со свежими овощами и гренками.

3. Куриный бульон

Бульон из куриного филе
Бульон из куриного филе. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Филе – 200 г

  • Вода – 1 л

  • Морковь – 80 г

  • Лук – 1 шт.

  • ​​​​​​​Соль, перец – по вкусу

​​​​​​​ ​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Филе порежьте и отправьте варится на 20 минут, после – слейте воду.

  2. Овощи порежьте кубиком, переложите к филе, налейте воды и варите до готовности овощей.

  3. Приправьте солью, перцем, можно зеленью и можно есть.

4. Тонкие блинчики на молоке

Блинчики на молоке
Блинчики на молоке. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Молоко – 1 л

  • Мука– 2 стакана

  • Сахар – 2 ст. л.

  • Яйца – 2 шт.

  • Растительное масло – 1-2 ст. л.

  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. В молоко добавьте хорошо просеянную муку, яйца, соль, сахар, все хорошо взбейте до консистенции жидкой сметаны.

  2. На хорошо разогретую сковороду налейте масла и жарьте блины.

Подавать их можно с вареньем, сгущенным молоком, сметаной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, с чем лучше ни в коем случае не употреблять молоко, чтобы не навредить здоровью.

Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливер поделился рецептом идеальной подливы, которая сделает любое мясное и овощное блюдо вкусным

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
рецепт еда
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