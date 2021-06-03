4 полезных блюда, которые понравятся детям

Если ваш ребенок плохо ест или вообще отказывается от многих полезных продуктов, тогда вам следует придумать новые рецепты, либо пойти на хитрость и приготовить нелюбимые блюда вкусно и совершенно по-новому так, что ребенок точно их полюбит. Стоит отметить, что в детском рационе обязательно должны быть рыба, мясо, молочные продукты, овощи и фрукты.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 рецепта самых полезных, вкусных и легких в приготовлении блюд, которые точно понравятся детям.

1. Крем-суп из тыквы

Крем-суп из тыквы и имбиря. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Молоко кокосовое – 100 мл

Вода – 350 мл

Тыква очищенная – 1 кг

Имбирь молотый – 1 г

Чеснок молотый – 1 г

Куркума молотая – 4 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте тыкву нарезать кубиками, выложите на противень и отправьте в духовку запекаться до готовности. Когда она станет мягкой – переложите ее в кастрюлю с толстым дном и залейте водой, варите до того, пока тыква полностью не разварится. После этого влейте к ней молоко, специи, чеснок и переложите в блендер, взбейте до однородности.

Перед подачей можно украсить семечками на ваш вкус.

2. Омлет со шпинатом

Омлет со шпинатом. Источник: pixabay.com

Яйцо куриное – 2 шт.

Шпинат замороженный – 20 г

Соль морская – 0,5 г

Сливки 33% – 35 г

Масло оливковое – 2 г

​​​​​​​Способ приготовления:

Шпинат нужно разморозить и немного отжать воду. В нему добавить яйца, соль, оливковое масло, все бросить в блендер, хорошо взбить. дать настоятся 25 минут, чтобы осела пена. Готовую шпинатную смесь разлейте по формам и отправьте в духовку на 20 минут при 160 С.

Подавать омлет можно со свежими овощами и гренками.

3. Куриный бульон

Бульон из куриного филе. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Филе – 200 г

Вода – 1 л

Морковь – 80 г

Лук – 1 шт.

​​​​​​​Соль, перец – по вкусу

​​​​​​​ ​​​​​​​Способ приготовления:

Филе порежьте и отправьте варится на 20 минут, после – слейте воду. Овощи порежьте кубиком, переложите к филе, налейте воды и варите до готовности овощей. Приправьте солью, перцем, можно зеленью и можно есть.

4. Тонкие блинчики на молоке

Блинчики на молоке. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Молоко – 1 л

Мука– 2 стакана

Сахар – 2 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Растительное масло – 1-2 ст. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

В молоко добавьте хорошо просеянную муку, яйца, соль, сахар, все хорошо взбейте до консистенции жидкой сметаны. На хорошо разогретую сковороду налейте масла и жарьте блины.

Подавать их можно с вареньем, сгущенным молоком, сметаной.

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