4 полезных блюда, которые понравятся детям

Если ваш ребенок плохо ест или вообще отказывается от многих полезных продуктов, тогда вам следует придумать новые рецепты, либо пойти на хитрость и приготовить нелюбимые блюда вкусно и совершенно по-новому так, что ребенок точно их полюбит. Стоит отметить, что в детском рационе обязательно должны быть рыба, мясо, молочные продукты, овощи и фрукты.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 рецепта самых полезных, вкусных и легких в приготовлении блюд, которые точно понравятся детям.
1. Крем-суп из тыквы
Ингредиенты:
Молоко кокосовое – 100 мл
Вода – 350 мл
Тыква очищенная – 1 кг
Имбирь молотый – 1 г
Чеснок молотый – 1 г
Куркума молотая – 4 г
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Нарежьте тыкву нарезать кубиками, выложите на противень и отправьте в духовку запекаться до готовности.
Когда она станет мягкой –
переложите ее в кастрюлю с толстым дном и залейте водой, варите до того, пока тыква полностью не разварится.
После этого влейте к ней молоко, специи, чеснок и переложите в блендер, взбейте до однородности.
Перед подачей можно украсить семечками на ваш вкус.
2. Омлет со шпинатом
Яйцо куриное – 2 шт.
Шпинат замороженный – 20 г
Соль морская – 0,5 г
Сливки 33% – 35 г
Масло оливковое – 2 г
Способ приготовления:
Шпинат нужно разморозить и немного отжать воду.
В нему добавить яйца, соль, оливковое масло, все бросить в блендер, хорошо взбить. дать настоятся 25 минут, чтобы осела пена.
Готовую шпинатную смесь разлейте по формам и отправьте в духовку на 20 минут при 160 С.
Подавать омлет можно со свежими овощами и гренками.
3. Куриный бульон
Ингредиенты:
Филе – 200 г
Вода – 1 л
Морковь – 80 г
Лук – 1 шт.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Филе порежьте и отправьте варится на 20 минут, после – слейте воду.
Овощи порежьте кубиком, переложите к филе, налейте воды и варите до готовности овощей.
Приправьте солью, перцем, можно зеленью и можно есть.
4. Тонкие блинчики на молоке
Ингредиенты:
Молоко – 1 л
Мука– 2 стакана
Сахар – 2 ст. л.
Яйца – 2 шт.
Растительное масло – 1-2 ст. л.
Соль – щепотка
Способ приготовления:
В молоко добавьте хорошо просеянную муку, яйца, соль, сахар, все хорошо взбейте до консистенции жидкой сметаны.
На хорошо разогретую сковороду налейте масла и жарьте блины.
Подавать их можно с вареньем, сгущенным молоком, сметаной.
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