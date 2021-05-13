4 простых блюда для идеального ужина: рецепты

Если вы каждый день задаетесь вопросом – что вкусного и оригинального приготовить на ужин, тогда эти рецепты точно для вас. И тем более, что приготовить их можно очень быстро и просто.
Редакция FoodOboz подготовила 4 рецепта для идеального, вкусного ужина.
Суп с красной рыбой, мидиям и сыром
Ингредиенты:
картофель – 3 шт.
рыба – 200-300 г
плавленый сыр – 3-4 шт.
соль, перец – по вкусу
зелень – укроп, петрушка, лук – по 10 г
Способ приготовления:
Очистите картошку, нарежьте кубиками и отварите в подсоленной воде.
Нарежьте плавленый сыр и добавьте к картошке.
Рыбу нужно порезать небольшими кусочками и отправить туда же. Варить до готовности, приправить специями и зеленью.
Вместо рыбы вы смело можете добавить мидии, кальмары.
Куриное филе с ананасом, брокколи и цветной капустой
Ингредиенты:
куриное филе – 2 шт.
консервированный ананас – 3 шт.
брокколи – 400 г
цветная капуста – 300 г
оливковое масло – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Порежьте курицу на небольшие кусочки, немного обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки.
Добавьте к мясу брокколи, цветную капусту и порезанный ананас, хорошо перемешайте и оставьте томиться еще 10 минут.
Свинина в гранатовом соусе
Ингредиенты:
свинина – 300 г
лук – 1 шт.
гранатовый сок – 2 ст. л.
сок лимона – 1 ст. л.
подсолнечное масло – 1 ст. л.
соль, перец, паприка – по вкусу
Способ приготовления:
Свинину мелко нарежьте, обжарьте на медленном огне, добавьте лук.
Добавьте к мясу гранатовый сок и немного воды, протушите мясо, чтобы оно стало мягким.
Добавьте лимонный сок и специи, все хорошо перемешайте и оставьте еще на 10 минут под крышкой.
Перед подачей мясо можно посыпать гранатовыми зернами и луком.
Яблочный крамбл
Ингредиенты:
яблоки разных сортов – 4-5 шт.
сахар – 70-80 г
сливочное масло – 80 г
мука – 70 г
корица – 10 г
соль – щепотка
Способ приготовления:
Очистите яблоки от кожуры, натрите их на терке или измельчите, смешайте с корицей и выложите на дно формы, которую предварительно нужно смазать охлажденным сливочным маслом.
Хорошо разотрите масло с мукой и сахаром, полученную крошку выложите на яблоки.
Отправьте крамбл в духовку и запекайте при 200 °C до готовности.
Лучше всего десерт подавать горячим, с шариком ванильного мороженого.
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