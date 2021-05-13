4 простых блюда для идеального ужина: рецепты

Если вы каждый день задаетесь вопросом – что вкусного и оригинального приготовить на ужин, тогда эти рецепты точно для вас. И тем более, что приготовить их можно очень быстро и просто.

Редакция FoodOboz подготовила 4 рецепта для идеального, вкусного ужина.

Суп с красной рыбой, мидиям и сыром

Суп с мидиями и сыром. Источник: patee.ru

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.

рыба – 200-300 г

плавленый сыр – 3-4 шт.

соль, перец – по вкусу

зелень – укроп, петрушка, лук – по 10 г

Способ приготовления:

Очистите картошку, нарежьте кубиками и отварите в подсоленной воде. Нарежьте плавленый сыр и добавьте к картошке. Рыбу нужно порезать небольшими кусочками и отправить туда же. Варить до готовности, приправить специями и зеленью.

Вместо рыбы вы смело можете добавить мидии, кальмары.

Куриное филе с ананасом, брокколи и цветной капустой

Филе с овощами. Источник: patee.ru

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

консервированный ананас – 3 шт.

брокколи – 400 г

цветная капуста – 300 г

оливковое масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте курицу на небольшие кусочки, немного обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки. Добавьте к мясу брокколи, цветную капусту и порезанный ананас, хорошо перемешайте и оставьте томиться еще 10 минут.

Свинина в гранатовом соусе

Свинина в гранатовом соусе. Источник: patee.ru

Ингредиенты:

свинина – 300 г

лук – 1 шт.

гранатовый сок – 2 ст. л.

сок лимона – 1 ст. л.

подсолнечное масло – 1 ст. л.

соль, перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Свинину мелко нарежьте, обжарьте на медленном огне, добавьте лук. Добавьте к мясу гранатовый сок и немного воды, протушите мясо, чтобы оно стало мягким. Добавьте лимонный сок и специи, все хорошо перемешайте и оставьте еще на 10 минут под крышкой.

Перед подачей мясо можно посыпать гранатовыми зернами и луком.

Яблочный крамбл

Пирог с яблоками. Источник: patee.ru

Ингредиенты:

яблоки разных сортов – 4-5 шт.

сахар – 70-80 г

сливочное масло – 80 г

мука – 70 г

корица – 10 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

Очистите яблоки от кожуры, натрите их на терке или измельчите, смешайте с корицей и выложите на дно формы, которую предварительно нужно смазать охлажденным сливочным маслом. Хорошо разотрите масло с мукой и сахаром, полученную крошку выложите на яблоки. Отправьте крамбл в духовку и запекайте при 200 °C до готовности.

Лучше всего десерт подавать горячим, с шариком ванильного мороженого.

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