4 рецепта холодного кофе для жаркого лета

Ошибочно считать, что кофе – исключительно утренний напиток. Его можно приготовить насколько креативно и вкусно, что он станет тем напитком, который вас охладит в жаркий летний день, особенно если к нему добавить – лед, мяту и даже минеральную воду.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 4 рецепта холодного кофе с разными вкусными ингредиентами, которые раскроют его вкус по-новому.

1. Бодрящий газированный кофе

Газированный кофе. Источник: dolce-gusto.ru

Ингредиенты:

Свежесваренный натуральный кофе – 300-350 мл

Газированная вода – 100 мл

Вишневый сок – 50 мл

Кубики льда – 100 г

Способ приготовления:

Для начала сварите кофе, процедите и сразу добавьте к нему вишневый сок и охладите и добавьте газированную воду. К напитку добавьте лед и лимон.

2. М ятно-шоколадный кофе

Кофе с мятой и шоколадом. Источник: dolce-gusto.ru

Ингредиенты:

Свежесваренный натуральный кофе – 300-350 мл

Горький шоколад – 30-50 г

Мятный сироп или ликер – 2-4 ст. л.

Сливочное мороженое – 100 г

Способ приготовления:

Сварите кофе, добавьте шоколад, чтобы он растворился. Охладите смесь и добавьте туда мороженое, лед и мятный сироп и взбейте все в блендере.

Перед подачей добавьте еще мороженое.

3. Кофе с халвой

Ингредиенты:

Свежесваренный крепкий кофе – 200-250 мл

Арахисовая халва – 100 г

Сливки (10% жирности) – 100 мл

Кленовый (или ореховый) сироп – 20 мл

Способ приготовления:

Сварите кофе, процедите, немного охладите и добавьте сироп. Халву со сливками взбейте в блендере, туда добавьте кофе и еще раз тщательно взбейте.

​​​​​​​4. Тропический кофе

Как приготовить тропический кофе. Источник: dolce-gusto.ru

Ингредиенты:

Эспрессо Barista Creations Freddo Intenso — 40 мл

Сироп MONIN Tiki – 10 мл

Классический или имбирный лимонад — 90 мл

Лайм – 1 долька

Базилик – 5 листиков

Лед – 150 г

Цедра лайма – по вкусу

​​​​​​​ Способ приготовления:

В шейкер налейте эспрессо и добавьте к нему 1 кубик льда, после – закройте крышку хорошо встряхните ингредиенты. Возьмите бокал и поместите в него 4 кубика льда, туда добавьте сироп и сок из 1 дольки лайма. Туда добавьте свежий базилик и налейте классический или имбирный лимонад. Все ингредиенты залейте холодным кофе, добавьте свежий имбирь, цедру лайма и базилик.

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