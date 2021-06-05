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4 рецепта холодного кофе для жаркого лета

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Ошибочно считать, что кофе – исключительно утренний напиток. Его можно приготовить насколько креативно и вкусно, что он станет тем напитком, который вас охладит в жаркий летний день, особенно если к нему добавить – лед, мяту и даже минеральную воду.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 4 рецепта холодного кофе с разными вкусными ингредиентами, которые раскроют его вкус по-новому.

1. Бодрящий газированный кофе

Газированный кофе
Газированный кофе. Источник: dolce-gusto.ru

Ингредиенты:

  • Свежесваренный натуральный кофе – 300-350 мл

  • Газированная вода – 100 мл

  • Вишневый сок – 50 мл

  • Кубики льда – 100 г

Способ приготовления:

  1. Для начала сварите кофе, процедите и сразу добавьте к нему вишневый сок и охладите и добавьте газированную воду.

  2. К напитку добавьте лед и лимон.

2. М ятно-шоколадный кофе

Кофе с мятой и шоколадом
Кофе с мятой и шоколадом. Источник: dolce-gusto.ru

Ингредиенты:

  • Свежесваренный натуральный кофе – 300-350 мл

  • Горький шоколад – 30-50 г

  • Мятный сироп или ликер – 2-4 ст. л.

  • Сливочное мороженое – 100 г

Способ приготовления:

  1. Сварите кофе, добавьте шоколад, чтобы он растворился.

  2. Охладите смесь и добавьте туда мороженое, лед и мятный сироп и взбейте все в блендере.

Перед подачей добавьте еще мороженое.

3. Кофе с халвой

Ингредиенты:

  • Свежесваренный крепкий кофе – 200-250 мл

  • Арахисовая халва – 100 г

  • Сливки (10% жирности) – 100 мл

  • Кленовый (или ореховый) сироп – 20 мл

Способ приготовления:

  1. Сварите кофе, процедите, немного охладите и добавьте сироп.

  2. Халву со сливками взбейте в блендере, туда добавьте кофе и еще раз тщательно взбейте.

​​​​​​​4. Тропический кофе

Как приготовить тропический кофе
Как приготовить тропический кофе. Источник: dolce-gusto.ru

Ингредиенты:

  • Эспрессо Barista Creations Freddo Intenso — 40 мл

  • Сироп MONIN Tiki – 10 мл

  • Классический или имбирный лимонад — 90 мл

  • Лайм – 1 долька

  • Базилик – 5 листиков

  • Лед – 150 г

  • Цедра лайма – по вкусу

​​​​​​​ Способ приготовления:

  1. В шейкер налейте эспрессо и добавьте к нему 1 кубик льда, после – закройте крышку хорошо встряхните ингредиенты.

  2. Возьмите бокал и поместите в него 4 кубика льда, туда добавьте сироп и сок из 1 дольки лайма.

  3. Туда добавьте свежий базилик и налейте классический или имбирный лимонад.

  4. Все ингредиенты залейте холодным кофе, добавьте свежий имбирь, цедру лайма и базилик.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
рецепт напитки
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