4 рецепта холодного кофе для жаркого лета

Ошибочно считать, что кофе – исключительно утренний напиток. Его можно приготовить насколько креативно и вкусно, что он станет тем напитком, который вас охладит в жаркий летний день, особенно если к нему добавить – лед, мяту и даже минеральную воду.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 4 рецепта холодного кофе с разными вкусными ингредиентами, которые раскроют его вкус по-новому.
1. Бодрящий газированный кофе
Ингредиенты:
Свежесваренный натуральный кофе – 300-350 мл
Газированная вода – 100 мл
Вишневый сок – 50 мл
Кубики льда – 100 г
Способ приготовления:
Для начала сварите кофе, процедите и сразу добавьте к нему вишневый сок и охладите и добавьте газированную воду.
К напитку добавьте лед и лимон.
2. М ятно-шоколадный кофе
Ингредиенты:
Свежесваренный натуральный кофе – 300-350 мл
Горький шоколад – 30-50 г
Мятный сироп или ликер – 2-4 ст. л.
Сливочное мороженое – 100 г
Способ приготовления:
Сварите кофе, добавьте шоколад, чтобы он растворился.
Охладите смесь и добавьте туда мороженое, лед и мятный сироп и взбейте все в блендере.
Перед подачей добавьте еще мороженое.
3. Кофе с халвой
Ингредиенты:
Свежесваренный крепкий кофе – 200-250 мл
Арахисовая халва – 100 г
Сливки (10% жирности) – 100 мл
Кленовый (или ореховый) сироп – 20 мл
Способ приготовления:
Сварите кофе, процедите, немного охладите и добавьте сироп.
Халву со сливками взбейте в блендере, туда добавьте кофе и еще раз тщательно взбейте.
4. Тропический кофе
Ингредиенты:
Эспрессо Barista Creations Freddo Intenso — 40 мл
Сироп MONIN Tiki – 10 мл
Классический или имбирный лимонад — 90 мл
Лайм – 1 долька
Базилик – 5 листиков
Лед – 150 г
Цедра лайма – по вкусу
Способ приготовления:
В шейкер налейте эспрессо и добавьте к нему 1 кубик льда, после – закройте крышку хорошо встряхните ингредиенты.
Возьмите бокал и поместите в него 4 кубика льда, туда добавьте сироп и сок из 1 дольки лайма.
Туда добавьте свежий базилик и налейте классический или имбирный лимонад.
Все ингредиенты залейте холодным кофе, добавьте свежий имбирь, цедру лайма и базилик.
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