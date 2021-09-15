4 самых ленивых блюда, которые готовятся 10 минут
Если у вас не времени, чтобы долго готовить, всегда есть выход – выбирать ленивые блюда, на приготовление которых вы потратите не больше 10-15 минут. Это могут быть: запеканки, омлеты, пироги, вареники с разными начинками, блины и оладьи.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 4 рецептами самых быстрых, но вкусных блюд, которые могут стать прекрасным завтраком, обедом и ужином.
1. Ленивые вареники с манкой
Ингредиенты:
сливочное масло – 50 г
творог – 200 г
яйца –1 шт.
манка – 5-6 ст. л.
мука – 2-3 ст. л.
соль– по вкусу
Способ приготовления:
Первым делом – размягчит масло, добавьте сахар, хорошо разотрите.
Добавьте манку, яйцо и творог, хорошо перемешайте и добавьте муку, хорошо вымешайте и оставьте в холодильнике на 30 минут, чтобы манка разбухла.
После – разделите тесто на несколько частей, раскатайте в колбаски и нарежьте его небольшими кусочками.
Воду доведите до кипения, немного подсолите и сразу бросьте вареники туда, варите – пока не всплывут.
2. Тонкие блины
Ингредиенты:
молоко – 500 мл
яйца – 3 шт.
мука – 200 г
ванильный сахар – щепотка
масло сливочное или растительное – 30 г (2 ст. л.)
сахар – 2 ст. л.
соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте
молоко и хорошо перемешайте.
Просейте муку, добавьте в яичную смесь, перемешайте, влейте растительное масло, доведите тесто до состояния жидкой сметаны.
Разогрейте сковороду и жарьте блины.
3. Хачапури на сковороде
Ингредиенты:
Пшеничная мука – 3 стакана
Кефир – 1 стакан
Куриные яйца – 2 шт.
Сахар – 1 ч. л.
Соль – 1 ч. л.
Сода – 1ч. л.
Растительное масло – 1 ст. л.
Твердый сыр – 400-500 г
Сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
Просейте дважды муку, чтобы она хорошо насытилась кислородом.
Добавьте
соль, сахар, перемешайте и влейте кефир и яйцо, хорошо перемешайте.
Натрите сыр на крупной терке, добавьте в тесто вместе с растительным маслом и вымешайте.
Разогрейте сковороду и выложите тесто, жарьте до готовности, обязательно переверните и обжарьте со второй стороны.
Готовый хачапури натрите сливочным маслом и можно подавать, по желанию – присыпьте измельченной зеленью.
4. Сэндвич с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
Хлеб – 4 кусочка
Ветчина – 80 г
Сыр – 80 г
Острый соус любой – 40 г
Помидор – 30 г
Лук – 30 г
Сливочное масло – 30 г
Листья салата – 1 пучок
Способ приготовления:
Смажьте хлеб сливочным маслом, затем – острым соусом, сверху положите сыр, ветчину.
Нарежьте лук кольцами вместе с помидором и выложите сверху, накройте листом салата и сверху хлебом.
Аккуратно обжарьте на сливочном масле, перед подачей – разрежьте сэндвич.
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