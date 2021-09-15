4 самых ленивых блюда, которые готовятся 10 минут

Если у вас не времени, чтобы долго готовить, всегда есть выход – выбирать ленивые блюда, на приготовление которых вы потратите не больше 10-15 минут. Это могут быть: запеканки, омлеты, пироги, вареники с разными начинками, блины и оладьи.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 4 рецептами самых быстрых, но вкусных блюд, которые могут стать прекрасным завтраком, обедом и ужином.

1. Ленивые вареники с манкой

Ингредиенты:

сливочное масло – 50 г

творог – 200 г

яйца –1 шт.

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манка – 5-6 ст. л.

мука – 2-3 ст. л.

соль– по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом – размягчит масло, добавьте сахар, хорошо разотрите. Добавьте манку, яйцо и творог, хорошо перемешайте и добавьте муку, хорошо вымешайте и оставьте в холодильнике на 30 минут, чтобы манка разбухла. После – разделите тесто на несколько частей, раскатайте в колбаски и нарежьте его небольшими кусочками. Воду доведите до кипения, немного подсолите и сразу бросьте вареники туда, варите – пока не всплывут.

2. Тонкие блины

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

яйца – 3 шт.

мука – 200 г

ванильный сахар – щепотка

масло сливочное или растительное – 30 г (2 ст. л.)

сахар – 2 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:​​​​​​​

Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте молоко и хорошо перемешайте. Просейте муку, добавьте в яичную смесь, перемешайте, влейте растительное масло, доведите тесто до состояния жидкой сметаны. Разогрейте сковороду и жарьте блины.

3. Хачапури на сковороде

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 3 стакана

Кефир – 1 стакан

Куриные яйца – 2 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Сода – 1ч. л.

Растительное масло – 1 ст. л.

Твердый сыр – 400-500 г

Сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:​​​​​​​

Просейте дважды муку, чтобы она хорошо насытилась кислородом. Добавьте соль, сахар, перемешайте и влейте кефир и яйцо, хорошо перемешайте. Натрите сыр на крупной терке, добавьте в тесто вместе с растительным маслом и вымешайте. Разогрейте сковороду и выложите тесто, жарьте до готовности, обязательно переверните и обжарьте со второй стороны. Готовый хачапури натрите сливочным маслом и можно подавать, по желанию – присыпьте измельченной зеленью.

​​​​​​​4. Сэндвич с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

Хлеб – 4 кусочка

Ветчина – 80 г

Сыр – 80 г

Острый соус любой – 40 г

Помидор – 30 г

Лук – 30 г

Сливочное масло – 30 г

Листья салата – 1 пучок

Способ приготовления:​​​​​​​

Смажьте хлеб сливочным маслом, затем – острым соусом, сверху положите сыр, ветчину.​​​​​​​ ​​​​​​​Нарежьте лук кольцами вместе с помидором и выложите сверху, накройте листом салата и сверху хлебом. Аккуратно обжарьте на сливочном масле, перед подачей – разрежьте сэндвич.

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