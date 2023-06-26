В СССР были очень популярные блюда, которые готовили по праздникам и не только, и которые остаются и сейчас популярными. Одним из таких блюд является салат "Оливье" и "Шуба", а также вафельный торт, заливная рыба, бутерброды со шпротами.

Редакция FoodOboz рассказывает, какие 5 блюд были популярны в СССР и остались популярны и в наше время.

Советский "Оливье"

Видео дня

Этот вкусный салат был изобретен еще в 1860 году, и пользуется популярностью и в наше время. Стоит отметить, что со временем в салате появлялись новые ингредиенты, например, вместо раков и рябчиков добавляли в салат колбасу, куриное филе, а из овощей – отварной картофель и морковь, яйца, а также соленые огурцы, зеленый горошек и лук. Заправляли салат домашним майонезом, солью и луком.

Салат "Шуба"

Впервые этот салат начали готовить в XIX веке в скандинавской и немецкой кухне, и он назывался "селедочный", основа которого была – сельдь, свекла, яйца вареные, картофель и маринованные огурцы. В наше время этот салат остается таким же популярным.

Макароны по-флотски

Это простое блюдо было в СССР альтернативой итальянской пасты. Готовилось оно очень просто, обжаривали фарш, добавляли вареные макароны и при подаче посыпали сыром или жареным луком.

Манная каша

В советское время манная крупа была самой бюджетной и готовилась каша из нее очень быстро. Очень часто каша получалась с комочками, так как варили ее в большом количестве.

Студенческий суп

Это самый бюджетный суп, который готовили из сосисок, добавляя картофель, лук, морковь и плавленные сырки.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какие 5 продуктов из СССР навсегда исчезли из магазинов.